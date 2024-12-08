Уже довольно давно игровой магазин Steam является своеобразным барометром рынка видеоигр. Благодаря подробной статистике можно узнать любопытные подробности о наиболее популярных проектах, а также отслеживать количество геймеров, запускающих тот или иной тайтл в режиме реального времени. Доступны данные по доходам, но наибольший интерес вызывает статистика комплектующих, которые чаще всего установлены на персональных компьютерах и ноутбуках. Многие эксперты отмечают, что было бы неплохо разделить мобильный и настольный сегмент, но в данном случае выбора нет, поскольку информация подаётся в несколько хаотичном виде.

реклама





Сегодня мы рассмотрим тенденции, происходящие на рынке видеокарт. Может показаться, что ситуация здесь меняется медленно, но на самом деле даже беглый взгляд на статистику позволяет сделать любопытные выводы. Обратите внимание на скриншот ниже. Он отражает наиболее популярные графические чипы, которые пользовались у геймеров спросом. В данном случае речь исключительно об изменениях за месяц, а показатели верны на 1 декабря. На изображении указаны 13 графических чипов, спрос на который был в ноябре более заметен, а значит начнём с тенденций.

реклама





Как видите, наибольшим спросом пользовались мобильные решения. Графические чипы GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 3060 для ноутбуков разбирали наиболее активно. При этом более новый продолжает наращивать долю на рынке и уже к началу января превысит 5% рынка. GeForce RTX 3060 также пользуется высоким спросом, но этим летом рыночная доля этого графического чипа была ощутимо выше. Очень неплохо себя показывает мобильная версия GeForce RTX 4070, ну а на 11-месте закрепилась GeForce RTX 4050. Речь идёт о самой бюджетной мобильной видеокарте NVIDIA, которая позволяет запускать актуальные игры с большими компромиссами. Доля всех четырёх графических чипов превышает 10%, ну а это очень много, поскольку на рынке одновременно находятся десятки решений от трёх наиболее популярных производителей.

Мобильная GeForce RTX 4060 остаётся самой востребованной видеокартой, поскольку предлагает разумное соотношение между ценой и производительностью. Что до GeForce RTX 3060, то скорость здесь примерно такая же, но количество ноутбуков с такой видеокартой стремительно снижается, а значит доля её будет падать. И всё же, рядовых геймеров больше интересуют настольные решения, о которых мы и поговорим. Как видите, на третьем месте в списке и на первом среди настольных решений закрепилась GeForce RTX 3050. Видеокарта уже не может предложить высокой производительности и подходит для тех, кто предпочитает нетребовательные игры. Это могут быть различные шутеры и онлайн РПГ, требования к которым не сильно изменились за прошедшие 5 лет. Видеокарта предлагает 8 Гб видеопамяти, но скорость работы у неё крайне низкая. Если у вас нет денег на дорогие видеокарты, то можете обратить внимание на GeForce RTX 3050, ведь при помощи технологии масштабирования она способна запускать даже требовательные новинки. Во многих случаях это окажет самое негативное влияние на качество графики, но покупка видеокарты за 24 тысячи – это самый настоящий компромисс.

реклама





А вот GeForce RTX 4070 SUPER, которая пробилась в лидеры ноября, вызывает интерес. Статистика доказывает, что за прошедшие 5 месяцев видеокарта стабильно занимала всё большую долю рынка, а сегодня установлена на 1.64% от всех компьютеров. Если учитывать, что рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 SUPER стартует с 600 долларов, то процентное соотношение выглядит очень даже впечатляюще. Стабильный интерес к такой видеокарте объясняется двумя причинами. Во-первых, видеокарты среднего ценового сегмента перестали приносить прибавку быстродействия между поколениями. Геймеры всё активнее покупают мониторы с 2К, ну а у NVIDIA только GeForce RTX 4070 SUPER соответствует всем требованиям к такому высокому разрешению. Получается, что у геймеров нет выбора, ведь нужно либо включать технологию масштабирования на менее дорогих видеокартах, либо покупать GeForce RTX 4070 SUPER. Вторая причина может заключаться в скидках. Не исключено, что в США и других регионах производительно начал предлагать такой графический чип дешевле рекомендованной стоимости, ну а это привлекает геймеров, стремящихся сэкономить.

Заметную прибавку демонстрируют мобильные решения AMD. Интерес со стороны пользователей заметен, но даже более дорогая настольная GeForce RTX 4070 SUPER имеет большую рыночную долю чем все ноутбуки с дискретными видеокартами от тётушки Су. А вот появление в списке Radeon RX 6750 GRE вызывает удивление. Видеокарта выпущена достаточно давно, но никогда не вызывала интереса среди геймеров. Эксперты писали, что для выпуска использовались графические чипы, не подходящие по своим характеристикам для работы в Radeon RX 6750 ХТ. В итоге видеокарта получила 160-битную шину и 10 Гб памяти, не заинтересовав массового геймера. В ноябре Radeon RX 6750 GRE не только впервые появилась в списке популярных, но и умудрилась войти в десятку лидеров. Скорее всего, где-то проводилась большая распродажа. В Российской рознице за неё просят 43 тысячи. Если сравнивать с видеокартами NVIDIA, то выгода есть, но в целом на рынке можно встретить более интересные решения.

реклама





Например, Radeon RX 7700 ХТ. Видеокарта вышла ещё в 2023 году, но только сейчас ворвалась в список популярных. Многие эксперты считают, что перед нами самая сбалансированная видеокарта на рынке, но в данном случае приходится констатировать, что рядовые геймеры предпочитают NVIDIA. Процентное соотношение вы видите сами, а всё это говорит о том, что на одну видеокарту AMD Дженсен Хуанг умудряется продать 5 своих. Radeon RX 7700 ХТ быстрее аналогов из зелёного лагеря, но руководство красных не способно донести до потенциальных покупателей её сильные стороны. Можно предположить, что в США начались предрождественские распродажи, а Radeon RX 7700 ХТ предлагается с большими скидками. Незадолго до выхода настольной графики следующего поколения AMD всегда останавливает производство актуальных решений. Таким образом можно предположить, что уже совсем скоро Radeon RX 7700 ХТ вылетит из списка популярных, оставив место для более успешных решений конкурентов.

Многие аналитики пишут, что у геймеров нет денег на дорогие видеокарты, но статистика свидетельствует о том, что денег нет только на видеокарты AMD. Как видите, в десятку наиболее популярных в ноябре вошла не только GeForce RTX 4070 Ti SUPER, но и GeForce RTX 4080 SUPER. Первая поступила в продажу за 800 долларов и до сих пор продаётся по рекомендованной стоимости. Ну а GeForce RTX 4080 SUPER стартует с 1000 долларов. Мощные графические чипы в российской рознице стоят немало, но конечная сумма становится ещё выше из-за обесценивающегося рубля, а также роста инфляции. Даже за GeForce RTX 4070 Ti SUPER просят 100 тысяч рублей, тогда как GeForce RTX 4080 SUPER стартует со 130 тысяч. Обе видеокарты способны обеспечить приличное качество графики в разрешении 4К, но в некоторых играх GeForce RTX 4070 Ti SUPER уже не может вытянуть стабильные 60 кадров в секунду на высоких настройках. Владельцам приходится включать технологию масштабирования или снижать графику, ну а это говорит о том, что даже тем, у кого в кармане есть 100 тысяч рублей на развлечения, приходится нелегко. GeForce RTX 4080 SUPER немного мощнее, но когда дело доходит до включения трассировки лучей, то субфлагман NVIDIA тут же пасует и требует включения технологии масштабирования.

Каким-то чудом в список попала и Core GeForce GTX 1650. Эта видеокарта не выпускается, а доля её постоянно снижается. Можно предположить, что один или несколько производителей выкинули на рынок партию готовых решений со скидками. Часто такое наблюдается в сегменте готовых сборок, где места для манёвра у производителей намного больше. Как бы там ни было, но Core GeForce GTX 1650 уже нельзя назвать игровой. Она тянет только старые шутеры, тогда как с требовательными новинками плохо справляется даже на средних настройках графики в 1080р с активной технологией масштабирования. Жизненный цикл в Core GeForce GTX 1650 подошёл к концу, ну а купить её могут только те, кто решительно не разбирается в видеокартах.

Продолжает набирать силу и GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA стоит больше 2000 тысяч долларов, ну а на этот раз майнеры не при чём. Что любопытно, Дженсен Хуан всегда успешно находит тех, кто готов покупать самую дорогую продукцию по завышенным ценам. На этот раз спрос генерируют центры обработки данных, где GeForce RTX 4090 используют в качестве инструмента для обучения умных алгоритмов. Геймерам достаются крохи, но это не мешает самой быстрой видеокарте занимать всё большую долю на рынке. Обратите внимание, видеокарта производства GIGABYTE в российской рознице стоит 300 тысяч рублей, ну а позволить себе подобные решения могут только самые состоятельные энтузиасты.

Следует отметить, что GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 долгое время оставались самыми популярными видеокартами на рынке. Совокупная доля этих двух графических чипов достигает 7%, ну а это чрезвычайно много. Судя по данным Steam, в ноябре обе не пользовались спросом, а причина может лежать в появлении игр, в которых GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 уже не могут обеспечить картинку высокого качества. Первая не справляется с новинками в 2К, поскольку слишком слабая и имеет всего 8 Гб памяти. Вторая – уже не тянет 60 кадров в секунду в 1080р, ну а всё это толкает геймеров к приобретению более дорогих решений. По данным инсайдеров, GeForce RTX 4060 остаётся единственной актуальной видеокартой NVIDIA, которая сегодня выпускается в заметных масштабах. Все остальные графические чипы либо уже не производятся, либо их количество снижено до минимального. Следует отметить, что многие геймеры ждут релиза настольной графики NVIDIA следующего поколения. Ничего хорошего на этот счёт сказать мы не можем. Известно, что в январе в продажу поступят исключительно флагманы, тогда как GeForce RTX 5060 появится весной или даже летом. GeForce RTX 4060 ещё долго будет безальтернативной, ну а изменения на рынке в ноябре свидетельствует о том, что геймеры хотят перемен. Повышается спрос более дорогих видеокарт. Многие смотрят в сторону AMD, но Лиза Су слишком занята решением других задач, поэтому ждать от красных прорыва не приходится.