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Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения

Тесты доказывают, что активация технологии масштабирования приводит к значительному снижению качества графики, ну а это компромисс, с которым пока придётся смириться
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В последнее время мы всё чаще слышим о том, что именно технологии будут определять будущее настольной графики. Причина в том, что графические чипы не способны прибавлять по 50% каждое новое поколение, а уже как минимум 6 лет мы вообще не видели никаких инноваций. Флагманы с большим трудом прибавляют заветные 50%, но это уже привело к самым печальным последствиям, ведь стоимость таких решений увеличилась в 2 раза. Рекомендованная, ведь на самом деле купить самую быструю видеокарту дешевле 2000 долларов нельзя даже в США, а значит многие модели за последние 6 лет подорожали в 3 раза. 

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Только за 2024 вышло несколько игр, которые ставят на колени GeForce RTX 4090 в разрешении 4К. Что удивительно, в некоторых даже нет трассировки лучей, а разработчики прямо пишут, что без технологии масштабирования самая дорогая видеокарта на рынке не даст вам 60 кадров в секунду на максимальных настройках графики. Кто-то говорит о масштабном кризисе, в рамках которого рынку срочно необходимо оживление, но становится всё более очевидно, что ключевые игроки пойдут другим путём. Технологии масштабирования развиваются, ну а в 2025 мы увидим реализацию новых алгоритмов. Если сегодня только NVIDIA предлагает DLSS 3 с искусственным интеллектом, то совсем скоро аналогичные алгоритмы появятся у Intel и AMD. Даже актуальные программные комплексы способны повысить количество кадров в секунду от 50% и выше, ну а ключевая задача заключается в том, чтобы добиться повышения фрамрейта без снижения качества картинки. 

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Особенно это важно в массовом сегменте, где кризис заметен невооружённым взглядом. Это значит, что технологии не только должны стать эффективным инструментом для энтузиастов, но и ощутимо изменить картину в сегменте до 400 долларов. Именно видеокарты по такой цене покупают рядовые геймеры, а сегодня мы попытаемся понять, как сегодня обстоят дела на массовом рынке. Обратимся к тестам, проведённым на канале PC Support & Gaming Test. Автор подошёл к проблеме под правильным углом, используя видеокарту и процессор, которые себе могут позволить рядовые геймеры. Это Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 4060, наиболее чаще встречающиеся на домашних ПК. Тесты проводились в несколько этапов. Первоначально игра запускалась с трассировкой лучей в разрешении 1080р. Не всегда удавалось выставить максимальные настройки, но в данном случае это не так важно. После этого дополнительно активировалась технология масштабирования DLSS 3, а на третьем этапе включалась ещё и Frame Generation. Несколько скриншотов представлены выше и ниже. 

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Если не копать глубоко, то можно сделать несколько выводов. Прежде всего очевидно, что многие актуальные игры последних лет слишком тяжёлые и перегружают не самую мощную GeForce RTX 4060. В разрешении 1080р она довольно часто выдаёт ощутимо меньше 60 кадров в секунду, а особенно всё плохо, если обратить внимание на показатели редких событий. Здесь фрамрейт может опускаться до критически низких значений, сильно разочаровывая владельцев такой видеокарты. Использование DLSS 3 решает проблему, но бесследно прибавка в 50% фрамрейта не проходит. Картинка становится слегка мутной, а в итоге кажется, что настройки графики с высоких переставили на средние. В некоторых играх результат не такой критичный, но в целом можно констатировать, что самая эффективная технология масштабирования на рынке ещё достаточно сырая. Агрессивная Frame Generation позволяет вытянуть даже самые требовательные видеоигры, но использование её вместе с DLSS 3 приводит к ещё большему падению качества картинки. 

Остаётся надеяться на то, что в следующем поколении озвученная выше проблема будет решена хотя бы частично. Надежды на то, что NVIDIA ощутимо увеличить производительность GeForce RTX 5060 у экспертов нет, ну а тратить на развлечения геймеры всё равно больше не будут. Как видите, в российской рознице даже за сильно устаревшую GeForce RTX 4060 просят 35 тысяч рублей. Частично такая высокая стоимость связана с курсом рубля, но даже в США встретить самую популярную видеокарту на рынке дешевле 280 долларов проблематично. А между тем за эту цену вы получаете доступ ко всем играм с большими компромиссами. Не очень впечатляет, но все остальные видеокарты стоят ощутимо дороже. 

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Небольшим запасом прочности обладает Radeon RX 7700 XT. Видеокарта AMD может предложить 12 Гб памяти и справляется с требовательными новинками даже в 2К. Большая часть игр в этом разрешении будет работать на средневысоких настройках графики, обеспечивая фрамрейт выше 60 кадров в секунду, но требования растут, а значит потенциал у Radeon RX 7700 XT не очень большой. С технологией масштабирования можно ощутимо увеличить жизненный цикл, но мы с вами видели, к чему приводит активация подобных алгоритмов. Заметьте, что купить Radeon RX 7700 XT дешевле 50 тысяч невозможно, ну а это значит, что перед нами видеокарта, которую себе массовый геймер позволить не может. 

У NVIDIA в данном сегменте есть GeForce RTX 4060 Ti, но мы крайне рекомендуем обходить такую видеокарту стороной. Причина в том, что она получила всего 8 Гб видеопамяти. В 1080р такого количества достаточно, вот только производитель позиционирует видеокарту для доступа к 2К. После активации технологии масштабирования GeForce RTX 4060 Ti начинает демонстрировать приличный фрамрейт, но мы с вами уже видели, что даже менее дорогая GeForce RTX 4060 позитивно реагирует на умные алгоритмы. В тесте принимал участие процессор Ryzen 5 5600X, но многие наши читатели согласятся, что было бы неплохо взять что-то более актуальное. 

Например, одним из наиболее популярных процессоров считается Ryzen 7 5700X3D. Он способен раскрыть даже довольно мощную видеокарту, ну а главный его минус кроется в использовании старой платформы АМ4. Если речь идёт об апгрейде, то с помощью Ryzen 7 5700X3D можно усилить компьютер без лишних переплат. Ну а в случае, если вы собираете совершенно новый ПК, то рекомендуется обратить внимание на Ryzen 7 7700, он дороже, но при этом позволит вам получать максимально актуальное железо. Через несколько лет Ryzen 7 7700 можно будет заменить на более мощный процессор, но покупать его для использования в паре с GeForce RTX 4060 мы бы вам не рекомендовали. 

Обычно, геймеры не готовы платить слишком много денег за дорогие видеокарты, но если у вас есть желание и возможность, то самое время обратить внимание на GeForce RTX 4070 SUPER. Эта видеокарта лишена недостатков младших графических чипов. Она включает 12 Гб памяти и будет ещё долго справляться с самыми требовательными играми в разрешении 2К. Вам не понадобится технология масштабирования, ну а это большой плюс. Как мы с вами убедились, назвать подобные алгоритмы зрелыми пока сложно, а значит нужно запастись терпением и дать разработчикам больше времени. Конкуренция здесь очень высокая, а значит все три компании будут предпринимать максимум усилий для обеспечения превосходства собственных технологий. 


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