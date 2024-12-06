Проблема лишь в том, что видеокарта может выйти слишком поздно, когда GeForce RTX 4070 уже окажется неактуальна

Нельзя сказать, чтобы релиз настольной графики Intel второго поколения стал неожиданным для геймеров. Инсайдеры писали о событии заранее, но интерес к продукции американской компании в последние годы сильно снизился. Постоянные кризисы и неспособность решить насущные проблемы завели Intel в тупик, а всё это могло привести к разделению на отдельные подразделения и продажу более успешным конкурентам. По данным целого ряда источников, агрессивное поглощение Intel больше не грозит, но вернуть спрос на свои продукты будет нелегко. Ну а учитывая, что первое поколение настольной графики вызвало сильное разочарование, сделать это окажется довольно трудно. Напомним, главная проблема находящихся сегодня в продаже видеокарт Intel заключалась в низкой стабильности. В некоторых играх подобные решения показывают очень неплохие результаты, тогда как в других демонстрируют крайне низкий фрамрейт.

Попытки решить проблему при помощи драйверов не смогли переломить ситуацию, а в итоге сегодня Intel контролирует меньше 1% рынка настольной графики. От серии Battlemage ничего не ждут, но на этот счёт можно встретить сразу несколько противоположных мнений. Напомним, представленная 3 декабря ARC B580 быстрее GeForce RTX 4060 всего на 10%, но стоит 250 долларов. За ARC B570 намерены просить от 220 долларов, ну а видеокарта станет примерно равна GeForce RTX 3060. С одной стороны – перед нами очевидные аутсайдеры, которые с большим трудом догнали видеокарты NVIDIA, выпущенные несколько лет назад. С другой – всё решает конечная стоимость, ну а если ARC B570 будет работать без сбоев и продемонстрирует высокую стабильность, то спрос на неё может превысить самые нескромные ожидания. Не менее интересна и ARC B580, а эксперты спорят о том, способна ли Intel снизить рекомендованную стоимость в короткие сроки. Предполагается, что производитель сильно ограничен в манёвренности, ну а это ещё один негативный фактор. Как бы там ни было, но уже на следующей неделе ARC B580 поступит в продажу, тогда как ARC B570 по непонятным причинам задержится до середины января. Видеокарта за 220 долларов, равная по скорости с GeForce RTX 3060 нужна здесь и сейчас, а в целом стратегия Intel по продвижению новой продукции вызывает удивление.

Напомним, обычно выпускается флагман и несколько производительных решений. Это позволяет получить максимальную маржу, продавая видеокарты энтузиастам и блогерам. Спустя несколько месяцев на рынок поступают решения массового сегмента, но Intel действует вопреки сложившейся тенденции. Всё это не внушает доверия и вызывает у экспертов сомнения, но в данном случае гадать бесполезно. По данным инсайдеров, американская компания не только планирует выпуск более мощного графического чипа, но и тестирует его уже сегодня. Напомним, ARC B580 и ARC B570 используют графическое ядро G21, ну а в сети засветилась ещё не анонсированная видеокарта, в основу которой легло ядро G31. Инсайдеры полагают, что графический чип получит ощутимо больше вычислительных блоков Xe2, что позволит ему конкурировать с решениями верхнего ценового сегмента. Пока видеокарта фигурирует под названием BMG-G31, но можно предположить, что в конечном итоге название её изменится.

В целом инсайдеры считают, что серия Battlemage будет включать ещё как минимум несколько графических чипов. С высокой долей вероятности выйдет видеокарта под названием ARC B550 или ARC B540, стоимость которой окажется на уровне 150-175 долларов. Она предложит минимальный уровень производительности и сможет конкурировать с находящейся сегодня на рынке GeForce RTX 3050. В этом случае неназванная видеокарта получит те же 8 Гб памяти, но информации на этот счёт очень мало. Данных о потенциале серии Battlemage крайне мало, поэтому сложно сказать, способна ли Intel в текущем поколении вообще выпускать высокопроизводительные решения. Не исключено, что указанный выше флагман линейки (предположительно, ARC 590) сможет сравняться с GeForce RTX 4070, предлагая более выгодную стоимость. В данном случае проблема лишь в том, что выйдет такая видеокарта слишком поздно. Логика подсказывает, что она была бы кстати несколько месяцев назад, но весной она будет конкурировать с целой россыпью продукции NVIDIA и AMD. Учитывая выход видеокарт нового поколения, находящиеся в продаже GeForce RTX 4070 подешевеют, ну а BMG-G31 потеряет привлекательность ещё до своего релиза. По крайней мере так кажется, ведь пока назвать попытки Intel закрепиться в сегменте настольной графики назвать успешными мы не можем.