На этот раз Intel сделала геймерам настоящий подарок

Согласно статистическим данным, за третий квартал 2024 года было отгружено 7.1 миллиона единиц дискретных графических процессоров. В данную категорию попадают не только настольные видеокарты для компьютеров, но и мобильные решения, которые устанавливаются в ноутбуки. Аналитики утверждают, что это намного ниже показателей 2022 и тем более ниже показателей 2023 года, когда в данном сегменте наблюдались рекордные продажи. При этом особенно важно, что крупные сборщики ПК, а также розничные сети активно скупают дискретные видеокарты именно в третьем квартале. Благодаря этому удаётся создать запас на складах перед рождественскими и новогодними праздниками. Вот только в этом году активность среди крупных компаний минимальная, что вызывает тревогу у экспертов.

В качестве причин происходящего называется снижение спроса со стороны геймеров. Всё очевидно, ведь за последние два поколения пользователи устали от минимальной прибавки производительности, а на этот раз инсайдеры снова обещают значительные изменения. Вполне возможно, что прогнозы так и останутся не реализованными, но в данном случае это не так важно, ведь жизненный цикл настольной графики AMD Radeon RX 7000 и NVIDIA GeForce RTX 40 подходит к концу. Это не значит, что видеокарты быстро исчезнут из продажи или не будет тянуть игры. Но спрос на них уже сегодня заметно ниже рыночных ожиданий. Особый интерес вызывают ближайшие анонсы красных и зелёных, но сегодня мы поговорим о подарке, который преподнесла геймерам Intel.

Вчера американская компания представила второе поколение настольной графики, построенное на архитектуре Xe2-HPG. Всего было анонсировано две видеокарты, но инсайдеры полагают, что через какое-то время в продажу могут поступить и другие решения. Если оценивать анонс поверхностно, то он кажется пресным и не очень впечатляющим, но на самом деле Intel бросила настоящую бомбу замедленного действия, способную привести к ощутимым переменам на рынке настольной графики. Давайте присмотримся внимательнее к видеокарте ARC B580. Количество ядер и тактовая частота в данном случае интересна только энтузиастам, ну а мы обратим внимание на более понятные геймерам показатели. Смотрите, видеокарта получила 12 Гб видеопамяти, работающей на 192-битной шине. За счёт использования скоростной GDDR6 пропускная способность превышает 450 Гб/с, ну а рекомендованная стоимость зафиксирована на отметке в 249 долларов.

Продажи стартуют уже 12 декабря, ну а внутренние тесты внушают скромный оптимизм. Так, ARC B580 выступит против GeForce RTX 4060, обходя её в играх примерно на 10%. В некоторых случаях разрыв становится больше, но нам важны средние показатели. Учтите, что даже спустя почти два года после релиза своей видеокарты NVIDIA так и не снизила на неё цену. Таким образом GeForce RTX 4060 продаётся за 300 долларов, тогда как на старте ARC B580 будет предлагаться на 50 долларов дешевле. У видеокарты Intel больше видеопамяти, шире шина и выше пропускная способность памяти. Всё это говорит о высоком потенциале, позволяя запускать игры даже в разрешении 2К. Рассчитывать на высокие настройки графики не приходится, но в данном случае важно лишь то, что ARC B580 будет дешевле GeForce RTX 4060, являясь лучшим предложением в своём сегменте.

ARC 570 пока выглядит менее интересно, но в данном случае многое зависит от её реальной производительности. Так, видеокарта получила 10 Гб памяти и 160-битную шину, а главной её особенностью станет цена от 229 долларов. К сожалению, в розницу такая видеокарта попадёт только 16 января, поэтому судьба её остаётся под вопросом. В теории, она должна быть слегка медленнее GeForce RTX 4060, предлагая выгодную стоимость и больше видеопамяти. Кстати, на презентации Intel рассказала о более совершенной технологии масштабирования. XeSS2 ощутимо превосходит аналог прошлого поколения и способна генерировать более высоких фрамрейт. Насколько хороша данная технология окажется в плане искажения конечной картинки, остаётся только догадываться, но теперь все три ключевых игрока переходят на использование искусственного интеллекта, а это позволяет надеяться на обострение конкуренции.

Эксперты пока не готовы давать прогнозы, ведь многое будет зависеть от того, сможет ли Intel вывести на рынок достаточное количество продукции. Цены выглядят интересно, но не менее важно добиться стабильной работы новых графических чипов. Как вы могли слышать, находящиеся сегодня в продаже решения стабильностью не радуют, а значит программное обеспечение просто обязано стать лучше. Не стоит забывать, что на этот раз Intel сильно ограничена в манёвре. Видеокарты выпускаются на мощностях TSMC, поэтому неясно, способен ли американский чипмейкер сбросить цену ещё на 20 долларов. Следует также учесть, что GeForce RTX 4060 крайне важна для NVIDIA. По сути, это единственная видеокарта, которая сегодня выпускается массово. Производство всей линейки GeForce RTX 40 либо остановлено, либо ощутимо снижено, а значит удар по самому чувствительному для зелёных направлению может привести к интересным результатам. Большинству геймеров достаточно производительности ARC B580, ну а возможность купить видеокарту на 50 долларов дешевле несомненно подогреет интерес со стороны пользователей.