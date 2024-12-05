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Bublik1
Radeon RX 8800 XT будет потреблять всего 220 Вт и прибавит 30% по сравнению с Radeon RX 7800 XT
Проблема лишь в том, что Radeon RX 8800 XT будет стоить 600 долларов и не претендует на массовый сегмент

Известно, что NVIDIA планирует провести большую презентацию 6 января. Ожидается выход на сцену самого Дженсена Хуанга, который расскажет об успехах на ниве освоения искусственного интеллекта и поделится новостями о скором выходе настольной графики нового поколения. Ну а это именно то, что волнует миллионы геймеров по всей планете. Ходят споры о том, каким будет следующее поколения видеокарт NVIDIA. Инсайдеры скромно пишут о том, что флагманы должны прибавить не меньше 50%, но предпочитают молчать, когда дело касается решений до 400 долларов. Судя по нескольким утечкам, никакого прорыва в данном направлении не предвидится. Предполагается, что GeForce RTX 5060 будет стоить до 250 долларов, но предложит производительность, сравнимую с GeForce RTX 4060. Проще говоря, нам дадут точно ту же видеокарту, но в новой упаковке и немного дешевле. 

Не внушает оптимизма и недавний анонс настольной графики со стороны Intel. Выяснилось, что ARC B580 будет стоить 250 долларов и в целом окажется слегка быстрее GeForce RTX 4060. Похоже, производители настольных видеокарт предпочитают брать меньше денег, но не давать геймерам доступ к высокой мощности, оставляя потенциал для решений верхнего ценового диапазона. Нечто подобное мы уже видели в прошлом поколении, ну а инсайдеры полагают, что для доступа к высоким настройкам графики понадобится купить действительно дорогую видеокарту. Напомним, представители AMD настойчиво говорят о намерении оставить флагманский сегмент конкурентам, сосредоточившись на самых востребованных видеокартах. Судя по последним слухам, рядовым геймерам ждать чудес от тётушки Су не приходится, а вот тем, у кого есть 600 долларов, после нового года удастся ощутимо усилить игровой компьютер. Особый интерес вызывает Radeon RX 8800 XT, которая может стать одной из самых востребованных видеокарт у энтузиастов. Сообщается, что видеокарта будет как минимум на 30% быстрее Radeon RX 7800 XT, ну а это очень неплохо, ведь в актуальном поколении AMD в данном сегменте прибавила около 5%. Отмечается, что архитектура RDNA 4 оказалась намного эффективнее RDNA 3, что позволит не только повысить производительность, но и снизить теплопакет. 

Как вы могли слышать, видеокарты AMD текущего поколения не только разочаровывают минимальным приростом производительности, но и ещё и потребляют намного больше энергии, чем аналоги NVIDIA. Так, Radeon RX 7800 XT сжигает примерно 260 Вт, ну а новая Radeon RX 8800 XT будет довольствоваться более скоромными 220 Вт. Соответствующая информация была опубликована на сайте производителя блоков питания Seasonic, но уже через какое-то время данные пропали. Не исключено, что это был намеренный маркетинговый ход, позволяющий привлечь к будущему анонсу настольной графики больше внимание. Добавим, что именно 220 Вт потребляет GeForce RTX 4070 SUPER, но в данном случае возникают и другие вопросы. Предположим, инженерам AMD действительно удалось выпустить перспективную архитектуру. RDNA 4 позволяет ощутимо увеличить производительность без наращивания количества транзисторов и других физических блоков. В этом случае было бы разумнее не снижать теплопакет до 220 Вт, а оставить 260 Вт. В таком режиме Radeon RX 8800 XT чувствовала бы себя более свободно, но разработчики предпочли ввести ограничения. 

По данным инсайдеров, для питания Radeon RX 8800 XT потребуется 2 разъёма по 8 пин, ну а релиз видеокарты состоится во второй половине января 2025 года. Предполагается, что немногим позднее или даже одновременно в продажу могут поступить и другие настольные графические чипы новой линейки. Это Radeon RX 8700 XT, а также Radeon RX 8600 XT. Судя по представленным данным, AMD планирует и дальше использовать видеопамять стандарта GDDR6, тогда как NVIDIA перейдёт на более перспективную GDDR7. Количество шейдерных процессоров останется без изменений, ну а это свидетельствует о том, что AMD намерена экономить. В данном случае неясно, сможет ли производитель воспользоваться потенциалом графической архитектуры RDNA 4, либо Radeon RX 8800 XT затеряется в списке аутсайдеров. Для конкуренции с NVIDIA нужно не только предложить более высокую производительность, но и просить за свою продукцию меньше денег. Radeon RX 8800 XT закрепится в диапазоне от 600 долларов, ну а информации о Radeon RX 8600 XT слишком мало. Известно лишь то, что эта видеокарта получит 12 Гб памяти, но в целом для разрешения 1080р достаточно и 8 Гб. 

#видеокарты #radeon rx 8800 xt
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