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Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750

Видеокарты Intel вызывают разочарование, ну а надежды на следующее поколение почти не осталось
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Многие эксперты признают, что рынку настольной графики нужен глоток свежего воздуха. NVIDIA контролирует больше 80% всех поставок, не оставляя AMD пространства для манёвра. Лиза Су делала несколько попыток занять более значимую долю рынка, но по разным причинам реализовать задуманное не удалось. Два года назад Intel попыталась потеснить указанных выше производителей, но потерпела сокрушительное поражение. В прессе писали, что компания не смогла добиться стабильной работы программного обеспечения. Якобы, в некоторых играх видеокарты вели себя вполне уверенно, тогда как в других демонстрировали крайне низкие показатели. Скорее всего, именно с этим связаны такие сильные расхождения в оценке. 

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Некоторые эксперты уверяют, что Intel Arc A770 примерна равна GeForce RTX 4060 Ti, тогда как другие пишут, что она проигрывает даже менее мощным решениям NVIDIA. Давайте остановимся на этом позднее, а пока самое время вспомнить, что Intel провела работу над ошибками и готова выйти на рынок с новой серией. 3 декабря состоится презентация, в рамках которой прессе покажут архитектуру Battlemage и серию видеокарт Xe2-HPG. Ходят слухи, что на этот раз усилия будут сосредоточены на ценовом сегменте до 300 долларов, где появится новая Arc B580. Информации пока слишком мало, ну а инсайдеры настроены скептически. 

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Причина в том, что спустя два года после релиза видеокарты Intel так и не стали стабильными. Мало того, они практически исчезли с рынка, а находящиеся там решения вызывают удивление. Ну а поскольку мы стоим на пороге значительных изменений, то самое время изучить несколько видеокарт Intel. Обратимся к тестам, проведённым на канале J Tech. Автор выставил Arc A750 против Radeon RX 5700 XT, пытаясь выяснить, какая из видеокарт быстрее. Давайте посмотрим скриншоты выше. Начнём с того, что есть игры, в которых обе видеокарты почти равны. В этом случае Arc A750 оказывается всего на 10% медленнее, но таких сценариев очень мало. В среднем же, разница между ними оказывается чуть меньше 20%. Довольно часто можно наблюдать совсем другую картину. Выясняется, что Radeon RX 5700 XT на 30-40% быстрее, а особенно интересно наблюдать результаты с использованием технологий масштабирования. 

Здесь разрыв становится критическим, что говорит о незрелости актуальных технологий Intel. Не исключено, что производитель создал более стабильные драйверы, но пока неясно, удалось ли исправить все проблемы в работе технологии масштабирования. Обратите внимание, есть игры, в которых Arc A750 быстрее. Скорее всего, видеокарта должна была получиться более мощной, но проблемы с драйверами и другие сложности в буквальном смысле задушили производительность Arc A750. Перед нами полный провал, но было бы неплохо взглянуть также на цены в российской рознице. 

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Как видите, за Arc A750 просят 25.5 тысячи рублей, а примерно за те же деньги можно купить и Radeon RX 5700 XT. Учитывайте, что первая поставляется в новом виде, тогда как вторая ранее использовалась. Не исключено, что видеокарта AMD копала криптовалюту на ферме, ну а это точно не пошло ей на пользу. Какую из двух видеокарт купить, решать должен каждый пользователь самостоятельно. Было бы неплохо учитывать результаты теста, ведь даже спустя два года после релиза Arc A750 не выглядит уверенно. Видеокарта всё ещё находится в роли догоняющего, а крайне нестабильные результаты отталкивают от неё потенциальных покупателей. Важно учитывать, что с Arc A750 уже ничего не станет лучше. Производитель будет пытаться от этой видеокарты дистанцироваться, а значит в новых играх она себя может вести непредсказуемо. 

Не лучше обстоят дела и с Arc A770. Видеокарта стоит больше 50 тысяч рублей, но по факту она примерно равна GeForce RTX 4060 Ti. Давайте обойдёмся без дополнительных тестов. Если как следует изучить данную тему, то можно убедиться, что в некоторых случаях Arc A770 пасует перед видеокартой NVIDIA. Ну а это всё та же проблема с драйверами, не позволившая настольной графике Intel первого поколения расправить крылья. Инсайдеры делают скромные предположения насчёт решений следующего поколения, но сегодня покупка Arc A770 не имеет смысла. Видеокарта явно должна была играть в более дорогом сегменте, получив 256-битную шину и 16 Гб видеопамяти. Увы, но всё это Arc A770 не очень помогает, а в итоге GeForce RTX 4060 Ti выглядит более интересно. Она имеет в 2 раза меньше памяти, но ведёт себя в играх линейно, демонстрируя стабильную производительность и нормальную работу драйверов. 

Если вы готовы потратить немногим больше 50 тысяч рублей на развлечения, то мы советуем обратить внимание на Radeon RX 7700 XT. Видеокарта ощутимо превосходит Arc A770 и GeForce RTX 4060 Ti, предлагая 12 Гб видеопамяти. Даже в разрешении 2К она демонстрирует уверенно высокие показатели, а при помощи технологии масштабирования ещё долго можно будет не думать о необходимости апгрейда. Учитывайте, что всё это у AMD ещё и работает, тогда как ожидать от решений Intel можно чего угодно. Презентация нового поколения настольной графики Intel состоится уже завтра. Обычно инсайдеры знают все характеристики видеокарт заранее, но интерес к продукции этой американской компании настолько низкий, что маркетологи даже не стали сливать в сеть итоги тестов. Повторимся, что до релиза Battlemage осталось меньше месяца, но мы решительно ничего об этой архитектуре не знаем. Может это и хорошо, ведь в прошлый раз геймеров два года водили за нос, рассказывая о невероятном прорыве. Учитывая минимальные ожидания, видеокарты Intel следующего поколения могут оказаться весьма кстати, ведь самое главное предложить хорошее соотношение между ценой и производительностью. Ну а покупатель всегда найдётся. 


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