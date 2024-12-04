Даже если вы несколько лет назад купили мощный игровой компьютер, то со временем он всё равно устареет. Кажется, что прогресс в области видеокарт движется медленно, но заметный прирост есть, а приобретённые 5 лет назад решения и вовсе кажутся слишком медленными. Делать апгрейд можно и нужно, а сегодня мы разберём самые ключевые моменты, позволяющие выбрать оптимальный комплект для каждого ценового сегмента. Прежде всего учитывайте свой бюджет и разрешение монитора. Если денег не очень много, а дисплей выдаёт не больше 1080р, то пытаться прыгать выше головы не рекомендуется. Вы всё равно не получите ничего нового, даже если купите видеокарту за 300 тысяч рублей, поскольку обеспечить графику приличного качества могут и более дешёвые решения.

реклама





Следует также помнить, что сегодня процессоры Intel слишком дорогие и уступают аналогам AMD не только по цене, но и по чистой производительности. Только недавно утих скандал с ломающимися процессорами Intel, ну а всё это сильно подорвало доверие пользователей. Помните, что комплектующие должны подходить друг другу. Если вы купите слишком мощную видеокарту, но оставите старый процессор, то тем самым лишите себя заметной части производительности. Брать перспективную материнскую плату следует только под разгон, но в последнее время даже энтузиасты признают бессмысленность попыток выжать из компьютера несколько сотен мегагерц. Таким образом можно сэкономить, остановившись на наиболее оптимальных комплектующих, чем мы и займёмся.

реклама





Обладателям платформы АМ4 рекомендуется притормозить. Если у вас стоит старый Ryzen 5 1600, то самое время сделать апгрейд без замены материнской платы. Ryzen 5 5600 подходит идеально, а прирост фрамрейта в играх будет выше 50%. Очень неплохо, ведь камень стоит недорого и отлично справляется с любыми задачами. Скорее всего, вам даже не понадобится новая система охлаждения, ну а апгрейд будет простым и быстрым. В случае, если вы хотите получить максимум от платформы АМ4, а после ещё 3-4 года не делать апгрейд, то можно присмотреться к Ryzen 7 5700X3D. Это один из самых быстрых процессоров на данном сокете, обеспечивающий заметный прирост производительности по сравнению с ранее выпущенными решениями.

В случае, если вы окончательно решили перейти на новую платформу, то вам точно подойдёт Ryzen 5 7500F. Камень AMD хорошо себя показывает в играх, ну а это именно то, что хотят услышать геймеры. Процессоры под сокет АМ5 дороже аналогов прошлого поколения, поэтому приготовьтесь заплатить за апгрейд больше денег. Эксперты полагают, что затраты окупятся, поскольку платформа останется актуальной ещё долго, позволяя сделать апгрейд в 2027 году. Чаще всего рядовые геймеры не покупают мощные процессоры, ну а Ryzen 7 7700 можно назвать компромиссным решением. Он не способен соперничать с флагманами, но при наличии хорошей видеокарты ведёт себя в играх очень уверенно. Камень рекомендуется для тех, кто может себе позволить потратить на развлечения ещё 50-100 тысяч рублей.

реклама





Если вы остановились на платформе АМ4, то вам подойдёт материнская плата Gigabyte B550M AORUS ELITE. Она стоит относительно недорого и включает поддержку интерфейса PCIe 4.0. Благодаря этому вы можете уже сейчас побаловать себя скоростным твердотельным накопителем. Наличие такой возможности не означает, что вам требуется дорогой SSD, но всегда полезно иметь потенциал, даже если вы им и не захотите воспользоваться. Материнская плата поддерживает все актуальные интерфейсы и технологии, но использовать её для разгона бессмысленно. Если вы выбрали сокет АМ5, то вам точно подойдёт Asrock B650M PG LIGHTNING. Материнская плата выполнена на чипсете В650 и включает не только поддержку PCIe 4.0, но и возможность установить более скоростную оперативную память DDR5-6400. Тесты доказывают, что разницы с бюджетными вариантами не очень много, но 5% буста точно не станут лишними. Выбранная материнская плата поддерживает разгон оперативной памяти, но мы полагаем, что этот параметр останется не востребованным.

реклама





С видеокартами всё немного иначе, ведь цены здесь действительно высокие. Минимальным прожиточным минимумом остаётся GeForce RTX 3050. Видеокарта получила 8 Гб памяти, но справляется с требовательными новиками только после активации технологии масштабирования. Умные технологии совершенствуются, что позволяет надеяться на то, что жизненный цикл GeForce RTX 3050 завершиться ещё очень нескоро. Видеокарта подходит только для запуска игр в разрешении 1080р, хотя даже более дорогая GeForce RTX 4060 не годится для покорения вершин в 2К. GeForce RTX 4060 пока актуальна и может запускать новые игры даже без активной DLSS. Технология масштабирования кажется перспективной, но имеет очевидные минусы. Скорее всего, к концу текущего десятилетия DLSS лишится досадных проблем, но пока геймеры сталкиваются со снижением качества изображения, появлениям искажений в текстурах и другими неприятными мелочами. GeForce RTX 4060 можно назвать бодрым середняком, хотя в последнее время NVIDIA и перестала выпускать видеокарты дешевле 300 долларов. GeForce RTX 4060 подойдёт для сборки с процессорами Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 7500F, впрочем, как и GeForce RTX 3050.

А вот если вы хотите выжать из своего компьютера немного больше, то без Radeon RX 7800 XT не обойтись. Видеокарта предлагает 16 Гб памяти и легко справляется с любыми задачами в 2К. Рассчитывать на доступ к разрешению 4К мы вам не рекомендуем, ну а главная проблема заключается в цене. Radeon RX 7800 XT действительно дорогая, а рабочих альтернатив в рознице нет. У AMD есть своя технология масштабирования, но в целом заметных различий по сравнению с NVIDIA DLSS почти нет. Для раскрытия потенциала Radeon RX 7800 XT вам понадобится процессор мощнее. Это может быть Ryzen 7 5700X3D или Ryzen 7 7700. В зависимости от того, планируете ли вы менять платформу полностью, стоимость комплектующих может сильно измениться. Например, с АМ4 можно оставить оперативную память, тогда как с АМ5 обязательно нужно покупать DDR5. Менять материнскую плату понадобится только в случае перехода на АМ4, ну а каждый вариант таит свои минусы и плюсы. АМ5 имеет длительный жизненный цикл, тогда как владельцам АМ4 в любом случае придётся делать серьёзный апгрейд. Что бы вы не выбрали, ориентируйтесь на собственные потребности и возможности, ведь только они определяют конечную производительность вашей игровой системы.