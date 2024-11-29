Будем надеяться, что на этот раз видеокарты Intel будут работать нормально

Положение на рынке игровых видеокарт удручает. Представители AMD долгое время рассказывали о большом прорыве. Утверждалось, что инженеры планируют сильно удивить потенциальных потребителей, но за последние несколько лет кроме разочарования настольная графика красных ничего не вызывает. Совсем недавно один из высокопоставленных руководителей американской компании заявил о смене стратегии. Так, было решено отказаться от разработки дорогих флагманов, а вместо этого сосредоточиться на массовом сегменте. Что мешает AMD уже сегодня более активно продвигать Radeon RX 7700 ХТ, пояснить представитель красных не удосужился. Видеокарта вышла чрезвычайно удачной и перспективной, но неверное позиционирование на старте и неспособность пояснить геймерам её ценность привели к незначительному спросу.

У NVIDIA дела идут намного лучше, но это только ухудшает общее положение вещей. Дженсен Хуанг продаёт графические ускорители по заоблачным ценам, но спрос продолжает расти, а подразделение настольной графики перестало быть основным в плане прибыли. Глава зелёных может себе позволить эксперименты, а инсайдеры не исключают, что на этот раз нас ничего хорошего геймеров не ждёт. Поступает информация, согласно которой GeForce RTX 5090 окажется чрезвычайно дорогой и прибавит до 50%, тогда как народная GeForce RTX 5060 будет продаваться за $200, но не получит никакого прироста быстродействия. Вполне возможно, что это ещё одна спекуляция на тему видеокарт, но уже несколько поколений массовые геймеры действительно ничего хорошего от NVIDIA не видели. Сегмент до $400 представлен решениями с 8 Гб видеопамяти, ну а запускать с таким количеством игры в 2К крайне сложно. Отчасти помогает технология масштабирования, но и она не идеальна, поскольку самым негативным образом влияет на качество изображения. Рынку нужен третий игрок, ну а примерно два года назад Intel выпустила первую серию настольной графики.

Наши читатели знают, что синих ждал оглушительный провал. По соотношению стоимости и производительности видеокарты были очень неплохими, но использовать их по назначению было сложно. Инженеры допустили массу просчётов, исправить которые при помощи драйверов не удавалось. В некоторых играх фрамрейт не соответствовал стоимости видеокарты, ну а проблема не решена до сих пор. Intel пытается забыть о первом поколении, ну а сегодня инсайдеры пишут, что американская компания планирует воспользоваться затишьем на рынке в свою пользу. Как вы могли слышать, AMD и NVIDIA хотят выпустить новое поколение настольной графики к середине или концу января следующего года, ну а Intel готова сделать это совсем скоро. Согласно данным инсайдеров, в начале декабря состоится презентация, в рамках которой будет продемонстрирована новая графическая архитектура, фигурирующая под кодовым названием Battlemage. Речь идёт о серии видеокарт Xe2-HPG, представить которую Intel намеревается 3 декабря.

Инсайдеры пишут, что всего будет анонсировано два графических чипа: Arc B580 и Arc B570. Судя по всему, речь идёт о бодрых середняках, но пока данных об их производительности крайне мало. Точно известно, что видеокарты будут выпускать не только ограниченный круг партнёров, но также и сама Intel. Об этом говорит намерение компании выпустить графические чипы в серии Limited Edition с эталонным (референсным) дизайном. Согласно утечкам, продажи стартуют уже 12 декабря, ну а производитель планирует снять эмбарго на публикацию обзоров в этот же день. Судя по всему, Arc B580 станет конкурировать с GeForce RTX 4060, но просто обязана предложить более впечатляющую производительность. Сегодня видеокарта NVIDIA доступна дешевле $300, ну а прямая конкурентка должна быть дешевле и быстрее. Что до Arc B570, то речь идёт о более доступном решении. Не исключено, что она будет примерно равна GeForce RTX 4060, но закрепится в диапазоне до $250. Точных данных о стоимости видеокарт нет, поэтому остаётся только строить оптимистичные теории.

Эксперты пишут, что сегодня Intel находится в крайне стеснённом положении. Компания могла быть разделена на части и поглощена конкурентами, но чудом избежала такой участи. Ставить ценовые эксперименты и пытаться конкурировать с AMD и NVIDIA без выгодных предложений довольно глупо, но мы ничего не знаем об истинных планах руководства Intel. Также не сообщается, когда могут быть анонсированы решения верхнего ценового диапазона. Кроме того, инсайдеры уверены, что производитель намерен выпустить и более дешёвые видеокарты, но данных на эту тему также нет. Рядовым геймерам остаётся надеяться, что старт второго поколения настольной графики Intel будет более успешен, чем первый. Появление полноценного третьего игрока пойдёт рынку на пользу. NVIDIA почивает на лаврах, а AMD и вовсе забыла о потребностях любителей видеоигр.