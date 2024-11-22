Вчера представители NVIDIA рассказывали об успехах и неудачах в рамках встречи с ключевыми инвесторами. Казалось, что ничего интересного для рядовых геймеров мы не услышим, но совершенно неожиданно финансовый директор компании сделала крайне неприятное заявление. По словам Колетт Кресс, в четвёртом квартале следует готовиться к дефициту видеокарт. Поскольку на календаре вторая половина ноября, то можно сделать вывод, что дефицит будет заметен в начале декабря, а также окажет влияние на ценообразование во время предпраздничных распродаж. Госпожа Колетт Кресс признала, что главная причина надвигающегося дефицита заключается в решении руководства NVIDIA сократить производство настольных графических чипов.

Если говорить более понятным языком, то Дженсен Хуанг намерен повысить цены на настольную графику следующего поколения, ну а благодаря дефициту сделать это будет намного проще. Мало того, что большая часть видеокарт продаётся не ниже рекомендованной стоимости на момент релиза, так некоторые и вовсе пользуются особым спросом. Например, GeForce RTX 4090 покупают даже по 2000 долларов за штуку, ну а всё это не сулит геймерам ничего хорошего. Анонс настольной графики следующего поколения состоится в начале января, а в лучшем случае новинки прибудут в Россию к концу первого месяца 2025 года. Ждать придётся долго, но следует учитывать, что в первые недели или даже месяцы цены на решения следующего поколения будут сильно завышены. Близкие к рекомендованным цены начнут появляться только к концу весны, ну а это слишком долго. Учтите, что курс рубля постоянно снижается. Сегодня за 1 доллар дают больше 100 рублей, ну а это оказывает давление не только на доходы рядовых жителей страны, но и приводит к росту стоимости импорта. Видеокарты следующего поколения точно не будут дешёвыми, поэтому мы рекомендуем присмотреться к продукции, которая уже сегодня находится на полках отечественных магазинов.

На самом деле нет никаких гарантий, что видеокарты следующего поколения станут намного быстрее. Пожалуй, достойная замена готовится только GeForce RTX 4090, но даже сегодня такая видеокарта стоит недёшево. За флагман NVIDIA просят 280 тысяч рублей, ну а такая высокая цена напрямую связана с низким курсом рубля. К сожалению, китайские и любые другие производители отгружают продукцию в долларах, поэтому GeForce RTX 4090 доступна только самым состоятельным энтузиастам. Учитывайте, что уже сегодня есть игры, в которых действующий флагман не способен демонстрировать стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К. Всегда можно немного снизить настройки графики, но, когда платишь за видеокарту 280 тысяч рублей – ожидаешь немного иного результата.

Флагманы никогда не были и точно не будут дешёвыми, но если у вас нет возможности и желания переплачивать за возможность прикоснуться к самой быстрой видеокарте на планете, то самое время начать экономить с GeForce RTX 4080 SUPER. Пожалуй, это идеальное решение для тех, у кого водятся деньги, но в голове водятся здравый рассудок. Субфлагман способен обеспечить ультимативную картинку в разрешении 4К почти во всех играх. Несколько ужасно оптимизированных проектов не в счёт, ну а стоит GeForce RTX 4080 SUPER более чем в 2 раза дешевле, чем просят за GeForce RTX 4090. Учитывайте это при планировании расходов на апгрейд или сборку нового компьютера, ведь с GeForce RTX 4080 SUPER вы почти ничего не теряете, экономя 150 тысяч рублей на ровном месте.

Продуктовая линейка NVIDIA построена таким образом, что можно найти видеокарту, подходящую по цене именно вам. GeForce RTX 4070 Ti SUPER можно назвать интересным компромиссом, который за 100 тысяч рублей даёт почти те же возможности, что и GeForce RTX 4080 SUPER за 130 тысяч. Ещё месяц назад обе стоили дешевле, но дефицит и падение курса рубля привели к ощутимому подорожанию. GeForce RTX 4070 Ti SUPER предлагает 16 Гб памяти и очень неплохо показывает себя в самых требовательных блокбастерах. В большей части игр вам не придётся в разрешении 4К включать технологию масштабирования, ну а это удачная возможность сэкономить, потеряв небольшое количество фрамрейта и снизив настройки графики до средневысоких.

GeForce RTX 4070 SUPER интересна владельцам мониторов с разрешением 2К. В этом случае можно рассчитывать на графику максимального качества, заплатив до 80 тысяч рублей. При прямом сравнении картинки с разрешением 2К и 4К найти разницу бывает непросто, ну а экономия при покупке GeForce RTX 4070 SUPER поражает воображение. Месяц назад за такую видеокарту просили 65 тысяч рублей, но курс рубля делает своё дело. GeForce RTX 4070 SUPER можно смело назвать одной из самых сбалансированных видеокарт на рынке, а многочисленные эксперты считают её лучшей в текущем поколении настольной графики NVIDIA.

А вот GeForce RTX 4060 Ti вызывает откровенное разочарование. Видеокарта создана для покорения разрешения 2К, но справляется с поставленными задачами очень плохо. В вышедших в последние месяцы играх она неплохо работает только в разрешении 1080р, ну а наличие 8 Гб памяти выступает в качестве ограничивающего фактора. GeForce RTX 4060 Ti слишком слабая, имеет мало памяти и явно не тянет на видеокарту, которая может понравиться рядовому геймеру. Месяц назад за неё просили ровно столько же, ну а это говорит о том, что геймеры не хотят тратить деньги на то, что не справляется с поставленными задачами здесь и сейчас. Учитывая, что видеокарту покупают на 3-4 года, а потенциал GeForce RTX 4060 Ti уже сегодня не очень большой, смотреть в сторону такой видеокарты мы не рекомендуем.

Народная GeForce RTX 4060 неплохо показывает себя только в разрешении 1080р, но даже здесь в новых играх приходится сбрасывать настройки до средневысоких. Ещё несколько лет проблем с запуском требовательных блокбастеров не будет, но время идёт, а данная серия испытывает сильное давление со стороны рынка. Причина в том, что NVIDIA уже давно не радовала геймеров в сегменте до 400 долларов. GeForce RTX 4060 всего на 20-25% быстрее GeForce RTX 2060, ну а речь о видеокартах, которые разделяют 4 года прогресса. Если новая GeForce RTX 5060 окажется такой же разочаровывающей, то геймерам придётся не сладко. Остаётся только использовать технологию масштабирования. Многие эксперты уверяют, что прирост производительности видеокарт следующего поколения во многом будет обеспечен именно наличием такой технологии. Пусть так, но в таком случае NVIDIA придётся добиться того, чтобы потери качества изображения при активации DLSS стали ниже, ведь сегодня такая технология немного разочаровывает.

Ну и для тех, у кого нет денег на дорогие подарки, мы рекомендуем альтернативное решение в виде GeForce RTX 3050. Видеокарта сильно устарела, но ещё может тянуть новинки в 1080р. Народное разрешение такой видеокарте покоряется только на средних настройках графики, ну а повысить качество картинки можно при помощи DLSS 2. Рекомендовать такую видеокарту мы можем только тем, кто испытывает трудности с наличными. Кроме того, она подойдёт любителям многопользовательских шутеров, где графика не меняется десятилетиями, а самое главное научиться попадать по быстрое движущимся противникам. Назвать GeForce RTX 3050 плохой мы не можем, но и причислять к числу актуальных не станем. Видеокарта в любом случае найдёт своего владельца, а на этом у нас всё.