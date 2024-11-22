Судя по всему, цены на видеокарты начнут увеличиваться, а руководство призывает геймеров набраться терпения

Анонс настольной графики NVIDIA следующего поколения всё ближе. Обычно продажи новинок начинаются в конце осени, а геймеры могут купить новинки на Рождество и Новый год, но на этот раз релиз перенесён на январь следующего года. Это значит, что любителям видеоигр, которые весь год копили на подарок для себя любимых, придётся делать сложный выбор. В первом случае потребуется взять себя в руки и подождать до второй половины января. Во втором – отправиться в магазин и купить там графический чип текущего поколения. Следует учитывать, что приобретённой видеокарте будет по меньшей мере два года, а выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доказал, что решения текущего поколения уже не справляются с самыми требовательными новинками. Напомним, даже GeForce RTX 4090 не способна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К на максимальных графических настройках, а всё это свидетельствует о том, что первый выбор может стать неверным.

На самом деле всё гораздо проще, ведь купить видеокарту в ближайшее время станет проблематично. Любопытной информацией на этот счёт поделилась главный финансовый директор NVIDIA. Госпожа Колетт Кресс заявила, что нас ожидает дефицит настольных графических чипов. Причина в недавно принятом решении снизить поставки, ну а нечто подобное уже ранее говорили инсайдеры. Несколько недель назад сообщалось, что дядюшка Хуанг решил остановить производство всех графических чипов серии GeForce RTX 40. Ещё раньше аналогичное решение было принято в отношение GeForce RTX 4090, ну а единственная видеокарта, которая сегодня ещё выпускается – это GeForce RTX 4060. По крайней мере об этом говорят инсайдеры, но по тону госпожи Колетт Кресс так не скажешь. Не исключено, что выпуск отдельных решений не остановлен, а сильно снижен, ну а всё это идеальная схема для извлечения сверхприбыли. Давайте разберём происходящее на примере флагмана NVIDIA.

Сегодня спрос на GeForce RTX 4090 превышает потенциальную возможность эту видеокарту выпускать, что связано с растущими потребностями в области обучения искусственного интеллекта. Пару месяцев назад купить такую видеокарту в США дешевле 1800 долларов было проблематично, хотя два года назад она лежала на прилавках за рекомендованные 1600 долларов. После того как было принято решение снизить или остановить поставки, дефицит флагмана стал ещё заметнее, ну а цены уже пошли вверх. Это пошло на пользу не только поставщикам, но и самой NVIDIA, ведь флагман следующего поколения точно не будет дешёвым. Раньше писали, что за GeForce RTX 5090 планируют просить до 2000 долларов, но даже 2500 долларов в текущих обстоятельствах не будут казаться чем-то сверхъестественным. Геймеров упрямо приучают к тому, что видеокарты не могут быть дешёвыми, ну а полное отсутствие конкуренции провоцирует Дженсена Хуанга на всё более дерзкие решения. Если представить, что GeForce RTX 5090 будет хотя бы на 50% быстрее действующего флагмана, но появится в рознице по цене в 2000 долларов, то геймеры будут ещё активнее, чем сегодня нести деньги в NVIDIA.

Добавим, что информации о графике настольного поколения становится всё больше. Выше вы можете изучить таблицу с характеристиками нескольких видеокарт. Предполагается, что данные могут быть скорректированы, а сегодня даже Дженсен Хуанг не знает финальные характеристики нескольких графических чипов. По данным инсайдеров, все проблемы с архитектурой Blackwell успешно решены. GeForce RTX 5090 получит 32 Гб видеопамяти GDDR7 и целых 21 760 ядер CUDA. Заявлена 512-битная шина и теплопакет до 600 Вт. GeForce RTX 5080 не будет такой прожорливой и сможет довольствоваться теплопакетом до 400 Вт, 16 Гб видеопамяти нового поколения и 256-битной шиной. А вот информации о GeForce RTX 5070 Ti пока немного. По поводу менее дорогих графических чипов и вовсе нет никаких данных, а инсайдеры не исключают, что в январе NVIDIA представит всего 3 указанные нами видеокарты. В этом случае релиза GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 придётся ждать ещё несколько месяцев, ну а нарастающий дефицит подобных решений в рознице позволит производителю незаметно поднять рекомендованную стоимость новинок на несколько десятков долларов. Если обе видеокарты ещё и предложат ощутимый прирост количества кадров в секунду, то геймеры будут раскупать их даже по сильно завышенной стоимости.

Информация о ценах и теоретической прибавке мощности носит инсайдерский характер, но заявления относительно нарастающего дефицита не вызывают сомнений. Колетт Кресс призвала инвесторов и геймеров не переживать по пустякам, ведь уже в первом квартале 2025 года NVIDIA не только наверстает упущенное, но и сможет увеличить поставки, что позволит всем любителям видеоигр купить скоростную видеокарту по завышенной стоимости.