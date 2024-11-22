Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Представители NVIDIA призвали геймеров готовится к дефициту видеокарт на Рождество и Новый год
Судя по всему, цены на видеокарты начнут увеличиваться, а руководство призывает геймеров набраться терпения

Анонс настольной графики NVIDIA следующего поколения всё ближе. Обычно продажи новинок начинаются в конце осени, а геймеры могут купить новинки на Рождество и Новый год, но на этот раз релиз перенесён на январь следующего года. Это значит, что любителям видеоигр, которые весь год копили на подарок для себя любимых, придётся делать сложный выбор. В первом случае потребуется взять себя в руки и подождать до второй половины января. Во втором – отправиться в магазин и купить там графический чип текущего поколения. Следует учитывать, что приобретённой видеокарте будет по меньшей мере два года, а выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доказал, что решения текущего поколения уже не справляются с самыми требовательными новинками. Напомним, даже GeForce RTX 4090 не способна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К на максимальных графических настройках, а всё это свидетельствует о том, что первый выбор может стать неверным. 

На самом деле всё гораздо проще, ведь купить видеокарту в ближайшее время станет проблематично. Любопытной информацией на этот счёт поделилась главный финансовый директор NVIDIA. Госпожа Колетт Кресс заявила, что нас ожидает дефицит настольных графических чипов. Причина в недавно принятом решении снизить поставки, ну а нечто подобное уже ранее говорили инсайдеры. Несколько недель назад сообщалось, что дядюшка Хуанг решил остановить производство всех графических чипов серии GeForce RTX 40. Ещё раньше аналогичное решение было принято в отношение GeForce RTX 4090, ну а единственная видеокарта, которая сегодня ещё выпускается – это GeForce RTX 4060. По крайней мере об этом говорят инсайдеры, но по тону госпожи Колетт Кресс так не скажешь. Не исключено, что выпуск отдельных решений не остановлен, а сильно снижен, ну а всё это идеальная схема для извлечения сверхприбыли. Давайте разберём происходящее на примере флагмана NVIDIA.

Сегодня спрос на GeForce RTX 4090 превышает потенциальную возможность эту видеокарту выпускать, что связано с растущими потребностями в области обучения искусственного интеллекта. Пару месяцев назад купить такую видеокарту в США дешевле 1800 долларов было проблематично, хотя два года назад она лежала на прилавках за рекомендованные 1600 долларов. После того как было принято решение снизить или остановить поставки, дефицит флагмана стал ещё заметнее, ну а цены уже пошли вверх. Это пошло на пользу не только поставщикам, но и самой NVIDIA, ведь флагман следующего поколения точно не будет дешёвым. Раньше писали, что за GeForce RTX 5090 планируют просить до 2000 долларов, но даже 2500 долларов в текущих обстоятельствах не будут казаться чем-то сверхъестественным. Геймеров упрямо приучают к тому, что видеокарты не могут быть дешёвыми, ну а полное отсутствие конкуренции провоцирует Дженсена Хуанга на всё более дерзкие решения. Если представить, что GeForce RTX 5090 будет хотя бы на 50% быстрее действующего флагмана, но появится в рознице по цене в 2000 долларов, то геймеры будут ещё активнее, чем сегодня нести деньги в NVIDIA. 

Добавим, что информации о графике настольного поколения становится всё больше. Выше вы можете изучить таблицу с характеристиками нескольких видеокарт. Предполагается, что данные могут быть скорректированы, а сегодня даже Дженсен Хуанг не знает финальные характеристики нескольких графических чипов. По данным инсайдеров, все проблемы с архитектурой Blackwell успешно решены. GeForce RTX 5090 получит 32 Гб видеопамяти GDDR7 и целых 21 760 ядер CUDA. Заявлена 512-битная шина и теплопакет до 600 Вт. GeForce RTX 5080 не будет такой прожорливой и сможет довольствоваться теплопакетом до 400 Вт, 16 Гб видеопамяти нового поколения и 256-битной шиной. А вот информации о GeForce RTX 5070 Ti пока немного. По поводу менее дорогих графических чипов и вовсе нет никаких данных, а инсайдеры не исключают, что в январе NVIDIA представит всего 3 указанные нами видеокарты. В этом случае релиза GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 придётся ждать ещё несколько месяцев, ну а нарастающий дефицит подобных решений в рознице позволит производителю незаметно поднять рекомендованную стоимость новинок на несколько десятков долларов. Если обе видеокарты ещё и предложат ощутимый прирост количества кадров в секунду, то геймеры будут раскупать их даже по сильно завышенной стоимости. 

Информация о ценах и теоретической прибавке мощности носит инсайдерский характер, но заявления относительно нарастающего дефицита не вызывают сомнений. Колетт Кресс призвала инвесторов и геймеров не переживать по пустякам, ведь уже в первом квартале 2025 года NVIDIA не только наверстает упущенное, но и сможет увеличить поставки, что позволит всем любителям видеоигр купить скоростную видеокарту по завышенной стоимости. 

#nvidia #видеокарты
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
26
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
23
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
5
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
2
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
2
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
Epic представила обновленный игровой движок Unreal Engine 5.5
+
GAC представила новую пятиместную полноприводную версию своего популярного SUV Trumpchi GS8
+
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
6
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
2
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
+
Майнеры Bitcoin фиксируют высокие доходы, но аналитики JPMorgan советуют фермерам не расслабляться
+
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
7
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
16
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+
Игровым приставкам предсказали скорый уход с рыка, что придёт на место PlayStation, Xbox и Switch
3
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
12

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
91
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
21
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
47
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
57
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
61
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
4
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24

Сейчас обсуждают

Евгений Королев
11:08
Ты еще скажи, что надо было назвать ишак, в честь тебя )))
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Мефодий
11:06
расписному рецедевисту нравится? ну-ка побалакай на мове, а я пока ружо перезаряжу, тебе куды в зад или в перед, любитель бананов?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
PanzerK
11:06
Ну для адекватности надо взять линейку процессоров разных поколений с одинаковым количеством ядер и материнских плат разных поколений - выставить им одинаковые частоты хотя бы по процессору и потом уж...
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
De Bill
11:04
Текст писал человек, не заставший первые аналоговые мобильные телефоны. Там выходная мощность была огого.я в начале века трубкой NMT450 в режиме набора номера соседу через стенку магнитофон надоедливы...
Что делает режим полета и может ли это сэкономить заряд батареи
Terex VS
11:04
хватит нас пердупержать, всё давно украдено до вас. Игры нормальные где? одни радужные гомонидые поделки, ради чего суету разводить?
NVIDIA предупредила о дефиците игровых видеокарт в 4 квартале 2024 года
Мефодий
11:04
Враги на мове говорят, всё как в жизни. Спасибо алкашу Григорвичу за создание симулятора отстрела кастрюлеголовых. А автора давно пора в иноагенты определить.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
PanzerK
11:03
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Бахтиер Кудратуллаев
11:03
ой да прям. нормальная игра.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Andrey Kovalchuk
10:59
Камменты "о*уенно шарящих по теме" как обычно доставляют зашкаливающей концентрацией лютой е*анины в пересчёте на 1 букву текста 😂
Сверхмассивные черные дыры нарушили законы физики и выросли до невообразимых размеров
Бахтиер Кудратуллаев
10:57
я чё думаю. надо было назвать не орешник а жёлудь.
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем