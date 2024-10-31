Call of Duty: Black Ops 6 вышла совсем недавно и сразу же стала самой продаваемой игрой культовой серии в истории. Глава Microsoft отметил значительные успехи, позитивно сказавшиеся на доходах компании. Так, если сравнивать с игрой прошлого года, то продажи в первые дни в сервисах PlayStation и в Steam оказались на 60% выше, свидетельствуя о высоком интересе к многопользовательскому шутеру. Что интересно, на этот раз Call of Duty: Black Ops 6 ещё и стала сразу же доступна в сервисе Game Pass, что позитивно сказалось на популярности платформы и количестве одновременно запущенных сессий.

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Судя по всему, геймерам новая игра серии понравилась, ну а эксперты пишут, что в этом заслуга не только команды разработчиков, но и тех, кто занимался оптимизацией кода. Если внимательно изучить некоторые последние релизы, то можно сделать вывод, что популярные новинки крайне требовательны для персонального компьютера. Даже без трассировки лучей в разрешении 4К подобные тайтлы требуют видеокарту за 250 тысяч рублей, ну а для народного 1080р вам понадобится графический чип за 40 тысяч рублей и дороже. Всё сложно, но разработчики Call of Duty: Black Ops 6 не стали отягощать кошельки рядовых геймеров. Сегодня мы попытаемся подобрать наиболее дешёвую видеокарту, которая будет тянуть новую игру в 1080р. Коснёмся также и других разрешений, что позволит составить более полное впечатление об оптимизации Call of Duty: Black Ops 6.

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Тесты проведены командой TechPowerUp, ну а выше и ниже вы можете ознакомиться с результатами. Давайте начнём с народных 1080р. Как видите, получить стабильные 60 кадров в секунду на максимальных настройках графики вы можете на видеокарте GeForce RTX 3060. Это хорошие новости, ведь речь идёт о массовом сегменте, а значит значительная часть геймеров не будет иметь проблем с новой игрой. А вот GeForce RTX 3050 уже не подходит для таких сложных задач, поскольку обеспечивает только 44 кадра в секунду. Если у вас на компьютере установлена именно такая видеокарта, то расстраиваться не следует. Просто установите настройки графики на средневысокие, что позволит получить стабильный фрамрейт без просадок и зависаний. Но самая приятная новость заключается в том, что с Call of Duty: Black Ops 6 справляется даже такая старая видеокарта, как Radeon RX 5700 ХТ. Графический чип вышел в 2019 году и уже не может тягаться с новинками последних лет. Ну а благодаря качественной оптимизации даже такие старые видеокарты чувствуют себе в новых играх довольно уверенно.

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Увы, но для разрешения 2К производительности GeForce RTX 4060 и даже GeForce RTX 3060 Ti уже недостаточно. Если вы предпочитаете играть в более высоком разрешении, то придётся снижать настройки графики, ну а вполне неплохо Call of Duty: Black Ops 6 идёт на Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 Ti. Ясно, что все более скоростные решения также подходят для 2К, а значит владельцы мощных видеокарт могут не волноваться. А вот с 4К дела всё сложнее. Из нового поколения игру в таком разрешении тянет GeForce RTX 4070 Ti и более дорогие графические чипы NVIDIA. Ровно 60 кадров в секунду обеспечивает Radeon RX 7800 ХТ. Обычно эта видеокарта не способна запускать требовательные новинки в 4К, но в данном случае оптимизация остаётся сильной стороной AMD.

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Ну а теперь давайте посмотрим, сколько стоят указанные выше видеокарты. За GeForce RTX 3060 просят немногим меньше 30 тысяч рублей, а значит за не самую значительную сумму вам удастся получить доступ к актуальным шутерам на максимальных настройках графики. Видеокарта признаётся устаревшей, а особенно техническое отставание её станет заметно после релиза серии GeForce RTX 50. Насколько быстро выйдет более актуальная GeForce RTX 5060, инсайдеры пока назвать не готовы. Что до GeForce RTX 3050, то за видеокарту просят 22 тысячи рублей, а сама она позволяет играть в требовательные новинки с некоторыми оговорками. Для любителей графики на максимальных настройках такая видеокарта не подойдёт, но любителям экономии GeForce RTX 3050 точно понравится. А вот покупка Radeon RX 5700 XT сегодня не оправдана. За сильно подержанную видеокарту AMD просит почти 24 тысяч рублей. Если бы речь шла о новой видеокарте, то вопросов бы не возникало, но Radeon RX 5700 XT стала жертвой майнинга, а значит жизненный цикл вашего графического чипа может оказаться меньше самых пессимистичных ожиданий. От сюрпризов не застрахован никто, но покупка GeForce RTX 3060 кажется нам более верным решением.

GeForce RTX 4060 можно купить за 36 тысяч рублей, тогда как за GeForce RTX 3060 Ti просят 40 тысяч. При этом вам придётся играть на средневысоких, что немного разочаровывает. Владельцы таких видеокарт должны понимать, что более требовательные разрешения часто преподносят неприятные сюрпризы, а значит нужно либо понижать настройки, либо менять часть комплектующих. Приличный фрамрейт в Call of Duty: Black Ops 6 выдаёт GeForce RTX 4060 Ti, но за такую видеокарту просят 53 тысячи рублей. Рекомендовать её мы вам не можем, поскольку она имеет всего 8 Гб памяти. Обычно разговоры о необходимости большого количества видеопамяти так и остаются в области теории, но в данном случае у нас есть график, указывающий необходимость покупки видеокарты для 2К с большим количеством памяти. На самом деле даже для народного 1080р вам может понадобиться больше 8 Гб, но в данном случае требования не такие высокие, поэтому торопиться здесь не следует. А вот владельцам Radeon RX 7600 повезло больше. Call of Duty: Black Ops 6 отлично оптимизирована, поэтому выдаёт на видеокарте AMD до 40 тысяч рублей очень приличный фрамрейт. При выборе видеокарты учитывайте, что речь идёт о частном случае, ведь обычно GeForce RTX 4060 Ti намного быстрее Radeon RX 7600.

Примерно такая же ситуация наблюдается и в разрешении 4К. Для получения стабильных 60 кадров в секунду на максимальных настройках графики вам понадобится GeForce RTX 4070 Ti за 105 тысяч рублей, или Radeon RX 7800 XT, за которую просят всего 60 тысяч. Как уже отмечалось выше, данная подборка тестов актуальна только для игры Call of Duty: Black Ops 6 и может не совпадать с другими популярными новинками последних лет. Можно заметить, что разрешение 4К остаётся недоступно простым геймерам, тогда как благодаря хорошей оптимизации позволить себе высокие настройки в 2К могут геймеры, купившие видеокарту до 50 тысяч рублей. На самом деле правильнее взять видеокарту с запасом мощности, но данный вопрос дискуссионный, а мы рассмотрим его в одном из наших следующих материалов.