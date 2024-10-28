Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Reuters: Принадлежащая основателю Bitmain компания поставляла Huawei запрещённые чипы TSMC
Речь идёт о китайской компании Sophgo

Со стороны кажется, что рынок полупроводников стабильно развивается и в будущем предложит жителям нашей планеты ещё более удивительные технологии. Производители электроники и носимых гаджетов балуют потенциальных покупателей новыми релизами, но если изучить происходящее более внимательно, то всё оказывается не так уж и радужно. Реальность далека от тех принципов, что пропагандировали лидеры рынка много десятилетий назад, поскольку основная часть крупных игроков находится под пристальным контролем США.

Вашингтон откровенно мешает прогрессу и не стесняясь перетягивает на себя полупроводниковое одеяло. Главная цель, которую перед собой сегодня ставят американские политики, заключается в том, чтобы в стране появилась не только база разработки чипов, но и мощности для их выпуска. Ну а поскольку всего две компании способны оказывать подобные услуги, то контролировать рынок не так уж и сложно.

Samsung пусть и является крупным игроком, но упрямо топчется на втором месте, испытывая постоянные сложности с освоением перспективных технологических норм. Именно поэтому всё внимание сосредоточено на деятельности TSMC.

Тайваньская компания генерирует огромную прибыль и является системообразующей для всего рынка. От способности выпускать чипы по самым актуальным нормам зависят десятки известных в своих сегментах производителей. NVIDIA контролирует рынок настольных видеокарт и графических ускорителей, обеспечивая высокий спрос на оборудование для обучения умных алгоритмов. AMD выпускает видеокарты, процессоры и даже чипы для игровых приставок и является заметным игроком. Qualcomm и MediaTek поставляют больше половины чипов для смартфонов, тогда как Apple весьма успешно конкурирует с десятками производителей смартфонов на базе операционной системы Android. Список клиентов TSMC долгий, но до 2020 года ведущую позицию занимала Huawei. В какой-то момент китайская компания попала под американские санкции, а Вашингтон прямо запретил TSMC оказывать китайцам какие-либо услуги. Закупать процессоры Huawei могла у Qualcomm и MediaTek, но совсем не те, что обычно попадают во флагманы, что в целом устраивало политические элиты Белого дома. Так продолжалось довольно долго, но на днях в прессу попали любопытные факты, которые вчера начали обрастать важными подробностями. 

Напомним, Huawei выпускает графический ускоритель Ascend 910B, обладающий довольно высокой производительностью. Внутри находятся 7-нм чипы, но до недавнего времени казалось, что подобные процессоры выпускаются на мощностях местной SMIC. По данным осведомлённых источников, в Ascend 910B были найдены чипы, выпущенные на фабриках TSMC, а всё это тут же привлекло внимание Белого дома. Американские власти проводят расследование, некоторыми подробностями которого делятся журналисты. Сообщается, что Huawei закупала чипы через посредника в лице Sophgo. Это ещё одна китайская компания, имеющая интересное прошлое. Журналисты раскопали, что владельцем Sophgo является тот же человек, который основал Bitmain, ну а это самый крупный производитель оборудования для майнинга криптовалют. По данным Reuters, обе компании имеют аналогичные домены для корпоративной почты, а в целом Bitmain уже давно вызывает у американцев недовольство. Компания замечена в переманивании специалистов, а сегодня обвинения звучат ещё более угрожающе. TSMC предпочитает не комментировать происходящее, тогда как представители Sophgo уверяют, что отправили всем заинтересованным сторонам исчерпывающие доказательства своей невиновности.

Представители Huawei отмалчиваются, но аналитики настроены пессимистично. Многие опрошенные специалисты полагают, что период подъёма полупроводниковой отрасли подходит к концу. Ещё какое-то время TSMC будет удаваться получать высокую прибыль за счёт относительной целостности рынка, но свободная торговля – это совсем не то, что интересует Вашингтон. Власти США намерены сделать всё для снижения потенциала Китая, но более серьёзные действия неминуемо приведут к разрушению традиционных рынков и формирования закрытых сегментов. Тайвань стремительно движется в сторону политических и финансовых интересов США, ну а Китай наращивает скорость освоения новых технологий. Какие последствия для всех указанных выше сторон будет иметь очередной полупроводниковый скандал, предсказать сложно. Доказать или опровергнуть заявления американских журналистов пока никто не берётся, но обычно Вашингтон доказанные факты не очень волнуют. Там полагаются на собственную выгоду, а сегодня экономика США требует полного контроля над TSMC.

Тайваньская компания строит в Америке несколько полупроводниковых заводов, а пока неясно, будет ли скандал иметь последствия и для Bitmain. От главного производителя железа для майнинга зависит слишком много компаний, но Huawei в своё время также занимала значительную часть рынка сетевого оборудования Америки. Напомним, на прошлой неделе китайская компания анонсировала новую мобильную операционную систему. HarmonyOS Next больше не использует код американских программистов и полностью отказалась от Android. Одновременно с этим появились неутешительные новости и для Apple. Доля американской компании на китайском рынке постепенно снижается, а на место яблочных смартфонов приходят аппараты Huawei.

Пока Китай прямых запретов на поставки продукции из США не вводит, но в эту игру можно играть вдвоём. Всё зависит от темпов освоения новых полупроводниковых узлов, ну а кульминация противостояние не за горами, ведь в 2025 Huawei получит в свои руки 5-нм технологический процесс. 

#полупроводники #tsmc #huawei #bitmain
+
Написать комментарий (0)
New York Times: Китай усложняет доступ к редкоземельным металлам для западных компаний
В третьем квартале 2024 года Apple заняла лишь пятую строчку по объёмам продаж смартфонов в Китае
Huawei заняла лидирующие позиции на рынке складных телефонов в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
10
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
16
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
2
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
2
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
3
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
2
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
1
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
10
Смартфоном OnePlus 13 можно будет пользоваться в условиях высокой влажности, а также в перчатках
1
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
OpenAI скоро представит свою следующую ИИ-модель, которая обещает быть в 100 раз мощнее GPT-4
1
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
OPPO представила свою новую бюджетную модель A3X 4G с процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
7

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
33
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
34
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
5
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
13
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
+
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+

Сейчас обсуждают

Чatо -- Боt
11:56
>...с помощью самолетов со смешанным корпусом крыла. Очепяточка там, должно быть "со смешным корпусом". А так то дооо, лепите свои картиночки дезигнеры из Natilus, бумажка да монитор всё стерпят.
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
Cowboy Huggies
11:54
Джетта ВАЗ, это уже плагиат.
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
Алексей Семенов
11:53
Раз не делают активно генераторы в течениях, с ними явно имеются проблемы. Например, технологические: сделать надежную подводную турбину и обслуживать её выглядит на взгляд неспециалиста намного сложн...
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
Чatо -- Боt
11:52
КМК, вариант № 1 тянет процентов на 95, ну может, походя, будут ещё сожжены Польша, проебалты да какие-нить мамалыжники-румыны.
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
si-cat
11:45
Интересно - какие санкции будет поддерживать нищая Молдова? Фрукты/овощи? Так они не попадают под них, а если бы и попадали - капля в море 🤣 А вот куда она их будет экспортировать кроме нас - бооольш...
Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, чтобы не попасть под вторичные ограничения Запада
Алексей Кузнецов
11:42
Не хотят они, чтобы Америка снова стала великой
Харрис заручилась поддержкой голливудских звёзд - Роберта Де Ниро и Леонардо Ди Каприо
Сергей Анатолич
11:36
Нахрен ей звёзды, у неё на южной границе целая армия электората из Мексики ждёт.
Харрис заручилась поддержкой голливудских звёзд - Роберта Де Ниро и Леонардо Ди Каприо
nonses84
11:32
А что толку, санду это шавка пендосов, что ей сказали то она и делает.
Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, чтобы не попасть под вторичные ограничения Запада
Gerr_Lord87
11:26
Отличных игр сейчас навалом👍
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
Gerr_Lord87
11:26
А ты попробуй его разогнать, либо поставить к нему высоко частотные плашки памяти, либо проверить не в рабочих задачах, а в играх, особенно на движке UE5. Вот тогда и столкнёшься с кучей проблем.
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем