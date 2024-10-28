Речь идёт о китайской компании Sophgo

Со стороны кажется, что рынок полупроводников стабильно развивается и в будущем предложит жителям нашей планеты ещё более удивительные технологии. Производители электроники и носимых гаджетов балуют потенциальных покупателей новыми релизами, но если изучить происходящее более внимательно, то всё оказывается не так уж и радужно. Реальность далека от тех принципов, что пропагандировали лидеры рынка много десятилетий назад, поскольку основная часть крупных игроков находится под пристальным контролем США.

Вашингтон откровенно мешает прогрессу и не стесняясь перетягивает на себя полупроводниковое одеяло. Главная цель, которую перед собой сегодня ставят американские политики, заключается в том, чтобы в стране появилась не только база разработки чипов, но и мощности для их выпуска. Ну а поскольку всего две компании способны оказывать подобные услуги, то контролировать рынок не так уж и сложно.

Samsung пусть и является крупным игроком, но упрямо топчется на втором месте, испытывая постоянные сложности с освоением перспективных технологических норм. Именно поэтому всё внимание сосредоточено на деятельности TSMC.

Тайваньская компания генерирует огромную прибыль и является системообразующей для всего рынка. От способности выпускать чипы по самым актуальным нормам зависят десятки известных в своих сегментах производителей. NVIDIA контролирует рынок настольных видеокарт и графических ускорителей, обеспечивая высокий спрос на оборудование для обучения умных алгоритмов. AMD выпускает видеокарты, процессоры и даже чипы для игровых приставок и является заметным игроком. Qualcomm и MediaTek поставляют больше половины чипов для смартфонов, тогда как Apple весьма успешно конкурирует с десятками производителей смартфонов на базе операционной системы Android. Список клиентов TSMC долгий, но до 2020 года ведущую позицию занимала Huawei. В какой-то момент китайская компания попала под американские санкции, а Вашингтон прямо запретил TSMC оказывать китайцам какие-либо услуги. Закупать процессоры Huawei могла у Qualcomm и MediaTek, но совсем не те, что обычно попадают во флагманы, что в целом устраивало политические элиты Белого дома. Так продолжалось довольно долго, но на днях в прессу попали любопытные факты, которые вчера начали обрастать важными подробностями.

Напомним, Huawei выпускает графический ускоритель Ascend 910B, обладающий довольно высокой производительностью. Внутри находятся 7-нм чипы, но до недавнего времени казалось, что подобные процессоры выпускаются на мощностях местной SMIC. По данным осведомлённых источников, в Ascend 910B были найдены чипы, выпущенные на фабриках TSMC, а всё это тут же привлекло внимание Белого дома. Американские власти проводят расследование, некоторыми подробностями которого делятся журналисты. Сообщается, что Huawei закупала чипы через посредника в лице Sophgo. Это ещё одна китайская компания, имеющая интересное прошлое. Журналисты раскопали, что владельцем Sophgo является тот же человек, который основал Bitmain, ну а это самый крупный производитель оборудования для майнинга криптовалют. По данным Reuters, обе компании имеют аналогичные домены для корпоративной почты, а в целом Bitmain уже давно вызывает у американцев недовольство. Компания замечена в переманивании специалистов, а сегодня обвинения звучат ещё более угрожающе. TSMC предпочитает не комментировать происходящее, тогда как представители Sophgo уверяют, что отправили всем заинтересованным сторонам исчерпывающие доказательства своей невиновности.

Представители Huawei отмалчиваются, но аналитики настроены пессимистично. Многие опрошенные специалисты полагают, что период подъёма полупроводниковой отрасли подходит к концу. Ещё какое-то время TSMC будет удаваться получать высокую прибыль за счёт относительной целостности рынка, но свободная торговля – это совсем не то, что интересует Вашингтон. Власти США намерены сделать всё для снижения потенциала Китая, но более серьёзные действия неминуемо приведут к разрушению традиционных рынков и формирования закрытых сегментов. Тайвань стремительно движется в сторону политических и финансовых интересов США, ну а Китай наращивает скорость освоения новых технологий. Какие последствия для всех указанных выше сторон будет иметь очередной полупроводниковый скандал, предсказать сложно. Доказать или опровергнуть заявления американских журналистов пока никто не берётся, но обычно Вашингтон доказанные факты не очень волнуют. Там полагаются на собственную выгоду, а сегодня экономика США требует полного контроля над TSMC.

Тайваньская компания строит в Америке несколько полупроводниковых заводов, а пока неясно, будет ли скандал иметь последствия и для Bitmain. От главного производителя железа для майнинга зависит слишком много компаний, но Huawei в своё время также занимала значительную часть рынка сетевого оборудования Америки. Напомним, на прошлой неделе китайская компания анонсировала новую мобильную операционную систему. HarmonyOS Next больше не использует код американских программистов и полностью отказалась от Android. Одновременно с этим появились неутешительные новости и для Apple. Доля американской компании на китайском рынке постепенно снижается, а на место яблочных смартфонов приходят аппараты Huawei.

Пока Китай прямых запретов на поставки продукции из США не вводит, но в эту игру можно играть вдвоём. Всё зависит от темпов освоения новых полупроводниковых узлов, ну а кульминация противостояние не за горами, ведь в 2025 Huawei получит в свои руки 5-нм технологический процесс.