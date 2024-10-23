Американские журналисты уверяют, что в графических ускорителях Huawei содержатся технологии TSMC

До 2020 года Huawei являлась единственной китайской компанией, выпускающей смартфоны и другую электронику на базе чипов собственного производства. Кроме Huawei в число самых технологичных компаний входили Apple и Samsung, но в какой-то момент китайцы начали выпускать слишком качественные продукты, быстродействие и эффективность которых оказалась выше, чем у перечисленных выше конкурентов. Huawei занималась активной экспансией сетевого оборудования на европейский и американский рынки, что также самым негативным образом сказалось на доходах традиционных игроков. Перспектива конкуренции с китайцами не устраивала Вашингтон и Брюссель, а в результате было принято решение уничтожить компанию из Поднебесной. Продажу сетевого оборудования запретили, но самым мощным ударом стал отказ выпускать чипы на базе актуальных технологических процессов.

TSMC отказалась от одного из своих самых крупных клиентов, а какое-то время в Белом доме даже праздновали победу. Уже потом выяснилось, что уничтожить Huawei не удалось. Китайцы научились выпускать высокопроизводительные чипы для смартфонов своими силами, хотя в технологическом плане подобная продукция и отстаёт от аналогов Apple и Samsung. В будущем китайская компания планирует переходить на более технологичные узлы. Основная часть продаж приходится на азиатские рынки, ну а многие эксперты задаются вопросом: где Huawei берёт так много чипов для выпуска процессоров и графических ускорителей? Похоже, ответ на этот вопрос стал проясняться. По данным представителей TSMC, какое-то время назад к ним поступил заказ от малоизвестной компании. Требовалось выпустить партию продукции по 7-нм техпроцессу. Поскольку поводов для отказа не было, то заказчик свои чипы получил в полном объёме. История могла бы затеряться в тесных коридорах тайваньской фабрики, но на чипы внутри графического ускорителя Huawei Ascend 910B обратили внимание специалисты лаборатории TechInsights. Эксперты разобрали устройство и пришли к выводу, что китайцы используют чип производства TSMC.

Неясно, на каком этапе у тайваньской компании начали возникать подозрения, но в итоге руководство обратилось с жалобой в специальный орган, созданный при Министерстве торговли США. Чиновники следят за соблюдением санкций и контролируют экспорт высокотехнологичной продукции по всей планете. Для справки, эти ребята активно следят за европейскими, южнокорейскими и тайваньскими компаниями, применяя к ним нормы американского законодательства. Так называемые партнёры США предпочитают не спорить, а в результате круг потенциальных клиентов продолжает сужаться. История с чипами 910B носит довольно странный характер, поскольку Huawei опровергает все подозрения в уклонении от санкций. Американские журналисты уверяют, что Министерство торговли США крайне недовольно и уже инициировало расследование против TSMC. Тайванцев подозревают в умышленном игнорировании экспортного контроля, ну а какие последствия всё это будет иметь для обеих сторон, пока неясно. Если верить авторам Reuters, то неназванные эксперты подтвердили тот факт, что Huawei Ascend 910B включает чип производства TSMC.

Каким образом чип попал в графический ускоритель, никто не знает. Американские журналисты полагают, что тайваньская компания стала жертвой продуманной аферы. Скорее всего, некая компания действительно заказала у TSMC большую партию чипов, а после передела их Huawei. По всей видимости, на кону стояли большие деньги, ну а собственные мощности у китайцев пока не позволяют производить достаточно современных чипов. Представители Министерства торговли США намерены провести всестороннее расследование, вот только результаты его уже ни на что не повлияют. Чипы выпущены, отгружены и давно стали частью готовых продуктов. Оказать реальное давление на Huawei американцы не могут, а значит будут и дальше грозить Китаю кулаком из-за океана. Многие аналитики обращают внимание на то, что Вашингтон никогда не предъявлял доказательств того, что китайская компания ведёт дела с нарушением законодательства США и ЕС. Таким образом обвинения в шпионаже, на основании которых были выданы все указанные выше запреты – это всего лишь предлог для протекционистских санкций. Не исключено, что вскоре появятся и другие подробности о чипах в графических ускорителях Huawei Ascend 910B, но пока на этом всё.