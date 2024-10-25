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Bublik1
Apple продолжает терять долю на китайском рынке, а Huawei теснит iPhone 16 продвинутыми новинками
Huawei уже по итогам 4 квартала обгонит Apple на китайском рынке, поскольку китайцы так и не получили умных функций в iPhone 16

По данным аналитиков, продажи смартфонов серии iPhone 16 оказались намного ниже ожиданий производителя. В первые же дни после мирового релиза стало очевидно, что Apple придётся пересматривать количество заказов в сторону уменьшения. В качестве главной причины называется отсутствие заметных отличий по сравнению с аппаратами прошлых поколений. Если почитать рекламные статьи, то можно сделать вывод, что Apple совершила настоящую революцию. Авторы крупных технологических изданий делают ошеломляющие выводы, указывая на то, что смартфоны серии iPhone 16 могут похвастать самым длительным временем работы аккумулятора на рынке. Чаще всего методика подсчёта не указывается, ну а рядовые пользователи по непонятной причине вообще не замечают никаких улучшений. Аппараты разражаются также быстро, как и аналоги конкурентов, поскольку время работы зависит не только от программного обеспечения, но и от конечного пользователя. Например, если владелец предпочитает включать яркость дисплея на 50%, то телефон протянет дольше и разрядится быстрее при активном дисплее с яркостью 100%.

Разочаровывает и отсутствие быстрой зарядки, ведь у конкурентов в данном сегменте давно 120 Вт, тогда как Apple массово продаёт кабели питания, способные выдать не больше 9 Вт. Серия iPhone 16 может заряжаться немногим быстрее 25 Вт (до 33 Вт по некоторым данным), но даже это смотрится не очень серьёзно. Если учитывать, что в коробке нет зарядного устройства, то вопросов к производителю возникает ещё больше. И всё же, некоторые изменения в смартфонах имеются. К примеру, даже обычный iPhone 16 получил 8 Гб оперативной памяти, ну а за счёт наличия умного алгоритма Apple Intelligence, аппараты должны стать самыми технологичными решениями на планете. Похоже, не всё так просто, ведь с мировой премьерой умной технологии возникли сложности. Начнём с того, что даже в США Apple Intelligence появится только к концу октября, тогда как в Китай и Европу заглянет со значительным опозданием. Стоимость новинок поражает воображение, но производитель не спешит с интеграцией умных технологий. Похоже, подобные решения имеют неприятные последствия, о чём сегодня пишут на страницах Reuters. 

По данным американского издания, в третьем квартале 2024 года продажи iPhone от Apple в Китае снизились на 0.3%. На первый взгляд цифра кажется незначительной, но на самом деле важно учитывать дополнительные сведения. Так, именно третий квартал считается одним из самых успешных, поскольку в это время наблюдается активный бум продаж по всему миру. Школьники идут в школы, молодёжь отправляется в высшие учебные заведения, тогда как рядовые граждане хотят чем-то порадовать себя перед выходом на работу. Обычно это приводило к росту продаж техники яблочной компании, но на этот раз в выигрыше оказалась Huawei. Китайская компания продемонстрировала значительный рост по сравнению со вторым кварталом 2024 года, увеличив рыночную долю на 42%. Если перейти к более точным цифрам, то первую строчку на китайском рынке занимает Vivo с показателем 18.6%. Местный производитель ориентируется на выпуск устройств среднего ценового сегмента, оснащая их скоростными процессорами и наиболее актуальными технологиями. Apple удержалась на втором месте, получив 15.6% рынка, но на пятки американцам наступает Huawei, у которой 15.3% рынка. 

По мнению аналитиков, уже по итогам четвёртого квартала текущего года китайская компания переместится на второе место, тогда как Apple продолжит терять рыночную долю. Главная причина подобных изменений кроется в возвращении Huawei в премиальный сегмент. В 2023 году китайские потребители покупали Mate 60, ну а в начале 2024 переходили на Pura 70. Внутри смартфона находится процессор собственной разработки, тогда как главным феноменом этой осени стал аппарат в необычном форм-факторе. Mate XT имеет три складывающиеся панели и стоит $3000 на местном рынке. Это не мешает отличным продажам, поскольку первая партия в 1 миллион экземпляров была раскуплена за считанные часы. При этом все указанные устройства Huawei оснащены продвинутым помощником на базе ИИ, тогда как Apple только изучает потенциал для интеграции умных технологий на китайский рынок. Эксперты пишут, что дела у яблочной компании были бы намного хуже, если бы не массовые распродажи. В третьем квартале, за месяц до релиза iPhone 16 (поступил в розницу 20 сентября) Apple сливала серии iPhone 15 и iPhone 14 с огромным дисконтом. На носу новогодние распродажи, хотя китайцы предпочитают радовать себя немного позднее, поскольку китайский Новый 2025 год наступит только 29 января. 

#apple #huawei #iphone 16 #статистика
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