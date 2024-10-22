Долгое время каждая попытка увеличить стоимость видеокарт со стороны производителей встречала на пути ожесточённое сопротивление. Недовольство первыми выражали технологические сайты, после чего подтягивались и рядовые пользователи. Сложно сказать, оказывало ли это давление на разработчиков, но по крайней мере проблему удавалось держать в узде. Если изучить данные в интернете, то можно сделать важный вывод: в последние несколько лет эксперты словно забыли о необходимости выражать своё мнение честно, предпочитая подачки от спонсоров откровенным разговорам на важные темы.

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Давайте изучим несколько любопытных графиков. Первый отражает негативные изменения на рынке настольной графики. Тенденция определяется на основании пересчёта соотношения показателя производительности на доллар. Информация была опубликована в далёком 2020, а после этого аналитики предпочитают размышлять на менее тревожные темы. Особенно важно, что график составлен на основании показателей видеокарт NVIDIA серии хх60, которая всегда считалась наиболее массовой. Так вот, если делать охват с 2010 по 2020 годы, то соотношение показателя производительности на доллар ухудшилось в 7 раз. Ситуация выглядит ужасно, но сегодня нам с вами доступна аналитика совершенно другого толка.

Новость более свежая и была опубликована разработчиками бенчмарка 3DMark. На графике ниже указан чистый прирост быстродействия видеокарт NVIDIA и AMD за последние 8 лет на основании тестирования в TimeSpy. Судя по всему, за 8 лет чистая производительность настольной графики увеличилась почти в 3 раза, вот только эксперты забывают сказать, на основании каких данных делаются подобные выводы, и какие видеокарты использовались при составлении графика. Смотрите, в 2016 году серия GeForce GTX 10 выдавала около 5 тысяч попугаев в TimeSpy, тогда как серия GeForce RTX 40 перешагнула за 14 тысяч. Указывается, что наиболее значительный буст видеокарты получили во время перехода на серии GeForce RTX 30 и GeForce RTX 40, но реальность далека от подобных заявлений. Прежде всего важно понимать, что речь в данном случае идёт об усреднённых показателях, ну а они ни коим образом не имеют отношения к тому, что на своих компьютерах видят обычные геймеры.

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Давайте к примерам. GeForce RTX 4090 стала примерно на 60% быстрее GeForce RTX 3090 и до 50% быстрее GeForce RTX 3090 Ti. В свою очередь GeForce RTX 4080 демонстрирует до 40% буста по сравнению с GeForce RTX 3080, вот только кроме увеличения памяти с 10 Гб до 16 Гб такая видеокарта оказалась на 700 долларов дороже. GeForce RTX 4070 Ti можно назвать очень неплохой, ведь она немногим превосходит GeForce RTX 3090 Ti, но если говорить о приросте производительности, то данный графический чип в лучшем случае стал на 30% быстрее GeForce RTX 3070 Ti. Конечная стоимость с 500 долларов увеличилась до 800, ну а это самый значительный ценовой скачок за долгие годы. А вот у GeForce RTX 4060 с увеличением производительности всё очень плохо, ведь такая видеокарта в идеальных условиях с процессором за 70 тысяч рублей показывает разницу с GeForce RTX 3060 до 10%. Но и это не самое плохое, ведь даже GeForce RTX 3060 стала всего на 10% быстрее GeForce RTX 2060. Если прогресс и существует, то заметить его могут только владельцы флагманов, а также продажные эксперты, получающие видеокарты и бонусы за своё молчание.

Примерно также обстоят дела и с видеокартами AMD, но в последние годы Лиза Су копирует стратегию NVIDIA, поэтому обсуждать в данном контексте красную команду нет никакого смысла. Какой будет серия GeForce RTX 50, знает небольшой круг лиц, но точной информации на этот счёт пока в прессе нет. Инсайдеры уверяют, что видеокарты окажутся дорогими и вынудят энтузиастов менять блоки питания. Возможно, так и будет, но плохо даже не это. Многие эксперты уверяют, что наращивать производительность при помощи аппаратных средств привычными темпами невозможно. Производителям самое время начать снижать цены, но привычка получать высокую прибыль уже сформировалась. Дженсен Хуанг намерен сделать видеокарты ещё дороже, занимаясь обычной манипуляцией цифрами. Известно, что существует большая разница между результатами в синтетических тестах и количеством кадров в секунду в обычных играх. Долгое время производители официально признавали наиболее выгодные им данные, но сейчас предпочитают и вовсе вводить геймеров в заблуждение.

В 2023 году вы могли видеть красивые графики, на которых GeForce RTX 4060 почти в 2 раза обходит GeForce RTX 3060. А ведь многие любители видеоигр и вправду поверили в такую информацию. А между тем в качестве основы брались результаты с технологией масштабирования третьего поколения и без неё. Налицо подмена фактов, но во время презентации всегда есть текст мелкими буквами, поэтому предъявлять претензии к NVIDIA никто не может. В какой-то момент красивые цифры стали важнее точных данных, вот только в играх прирост быстродействия почти остановился. Если у вас есть деньги только на GeForce RTX 4060, то прибавки за последние 2 поколения вы не увидите. Уже сегодня такая видеокарта не тянет все игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики, ну а без использования DLSS становится всё сложнее. Если серия GeForce RTX 50 не принесёт долгожданных изменений, то очередная революция в графических движках снова откладывается. Кстати, попытка изменить ситуацию была в 2020 году, но с тех пор разработчики игр не делают резких движений, надеясь на то, что производители возьмутся за ум. Как уже было сказано выше, уже очень давно AMD не предпринимает серьёзных попыток изменить статус-кво. Видеокарты от тётушки Су вторичны на фоне конкуренток из зелёного лагеря, а озвученная недавно стратегия и вовсе вызывает вопросы. Один из руководителей AMD заявил, что компания откажется на время от флагманского сегмента, сосредоточив свои усилия на среднем и средневысоком сегменте. Звучат подобные заявления странно, ведь и раньше никто Лизе Су не мешал осваивать рынок видеокарт. Похоже, сегодня у AMD слишком много дел, поэтому решать проблемы с настольными видеокартами нет времени. А может инженеры просто не могут понять, как им увеличить производительность без влияния на энергопотребление. Когда экзистенциальные вызовы будут решены, не знает даже Дженсен Хуанг.