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На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2

Тесты доказывают, что старые видеокарты лучше обходить стороной, ведь они не тянут новые игры и стоят на вторичном рынке слишком дорого
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Если обратить внимание на наиболее популярные видеокарты последних месяцев в Steam, то можно сделать несколько выводов. Прежде всего, лучше всего продавалась GeForce RTX 4060. Прирост владельцев такой видеокарты в игровом магазине превысил 1%, ну а это довольно значительные цифры. Удивительно, но на втором месте расположилась GeForce RTX 4060 Ti. Эта видеокарта NVIDIA имеет всего 8 Гб памяти и плохо подходит для запуска игр в 2К. Несмотря на это она пользуется огромным спросом. Заметно, что геймеры раскупают старые запасы GeForce RTX 3060, но также активно берут и более дорогие GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 SUPER. 

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Последняя закрепилась на пятом месте и стоит 600 долларов. Нахождение такой видеокарты в списке самых популярных вызывает неподдельное удивление, ведь ещё не так давно средняя стоимость графического чипа в рознице равнялась 350 долларам. Можно сделать вывод, что в некоторых странах любители видеоигр тратят на развлечения большие деньги, но так происходит не везде. Российские геймеры не имеют достаточно средств для того, чтобы баловать себя GeForce RTX 4070 SUPER, а многие и вовсе отправляются на вторичный рынок. Ну а поскольку среди наших читателей преобладают фанаты NVIDIA, то сегодня мы изучим опыт использования старых видеокарт и попытаемся понять, если вообще смысл покупки сильно устаревших решений. 

Для начала отсылаем вас к результатам тестирования, проведённого на канале zWORMz Gaming. Блогер взял несколько видеокарт, пытаясь запустить на них недавно вышедшую Silent Hill 2. Результат получился вполне ожидаемый, но многие геймеры не осознают, за что они вообще платят. Начнём с GeForce GTX 950. Видеокарта никогда не считалась быстрой и принадлежит к бюджетной серии. Она получила 2 Гб памяти и сегодня способна запускать только старые шутеры. В Silent Hill 2 такая видеокарта вызывает чувство дискомфорта и запускается с большим трудом. В 1080р на самых низких настройках графики можно получить 20 кадров в секунду, но это не то количество, которое позволит познакомиться с игрой даже обзорно. После включения технологии масштабирования FSR фрамрейт немного вырос, но GeForce GTX 950 вышла слишком давно, поэтому значительного эффекта мы не видим. В целом играть в Silent Hill 2 нельзя с GeForce GTX 950 даже в 720р, поэтому мы не рекомендуем нашим читателям обращать внимание на подобные видеокарты. 

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GeForce GTX 1050 показывает себя немного лучше, но к в целом и эта видеокарта не подходит для запуска новинок последних лет. Она также получила всего 3 Гб памяти, поэтому ни в одном разрешении не обеспечивает стабильных 30 кадров в секунду без постоянных падений ниже 20 fps. Автор теста перепробовал все доступные ему разрешения, но так и не получил никакого эффекта. GeForce GTX 1650 стала первой видеокартой, которая в 1080р на низких настройках графики выдаёт 30 кадров в секунду. Что интересно, технология масштабирования FSR не приносит значительного роста фрамрейта, а вот с фирменной TSR количество кадров в секунду удаётся поднять до 50 fps и даже выше. Приходится признать, что определить влияние данной технологии масштабирования на качество картинки невозможно. Изображение настолько ужасное, что испортить его практически невозможно. 

Ну и в конце тестирования автор запустил Silent Hill 2 на GeForce RTX 3050. Видеокарта не отличается рекордной производительность. Она даже не входит в пятёрку самых популярных на рынке, но оказалась способна обеспечить больше 60 кадров в секунду в разрешении 1080р. Настройки графики находятся на отметке минимальных, но графика по какой-то причине выглядит более приятно. Активная технология масштабирования DLSS не сильно портит картинку, ну а с GeForce RTX 3050 прохождение игры уже не станет испытанием нервной системы. После попытки снизить влияние DLSS на картинку фрамрейт ушёл ниже 60 кадров в секунду, но в целом даже после этого играть можно без особых проблем. 

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GeForce GTX 950 нам найти в рознице не удалось, но GeForce GTX 1050 стоит почти 10 тысяч рублей. Как вы могли убедиться, за эти деньги вы не сможете запускать требовательные игры. Остаётся только играть в старые шутеры, ну а стоимость GeForce GTX 1650 и вовсе вызывает разочарование. За подержанную просят больше 15 тысяч, тогда как новая обойдётся в 17 500 рублей. Видеокарта сильно устарела, поэтому покупать её ни в каком виде мы вам не рекомендуем. Что до GeForce RTX 3050, то за 23 тысячи она может быть интересна экономным геймерам. Как вы могли убедиться, при помощи технологий масштабирования из неё удаётся выжать почти 60 кадров в секунду, ну а это очень неплохо по сравнению с указанными выше решениями NVIDIA.

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GeForce RTX 4060 обойдётся не дешевле 35 тысяч, но столько денег на видеокарту есть не у всех. Если вы собрали только 10 тысяч, то лучше с покупкой повременить. Накопите хотя бы на GeForce RTX 3050, ведь все остальные видеокарты уже нельзя считать игровыми. Постоянные падения фрамрейта и низкой количество кадров в секунду делает игровой процесс неприятным, а относительно неплохим вариантом остаётся только GeForce RTX 4060. Добавим, что покупка видеокарты на вторичном рынке связана с массой опасностей. На ЯндексМаркете риски обмана минимальны, но на других платформах промышляют мошенники. Работающая на видео видеокарта может оказаться сгоревшей, но особенности покупки по почте сильно осложнят возврат средств. Российские блогеры рассказывают, что некоторые мошенники специально закупают сгоревшие видеокарты в магазинах по бросовым ценам. Визуально определить, что перед вами нерабочая видеокарта, почти невозможно. На почте видеокарту разбирать вам не позволят, ну а старые решения слишком медленные, чтобы рисковать своими деньгами. Технологии масштабирования увеличивают фрамрейт во многих играх, но некоторые видеокарты настолько сильно устарели, что помочь им уже нельзя. 


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видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce gtx 1050 silent hill 2
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