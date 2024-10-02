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5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU

Дженсен Хуанг предпочитает не радовать геймеров большим количеством памяти и низким ценами, предпочитая выжимать любителей видеоигр до последнего рубля
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Многие эксперты пишут, что менять видеокарту нужно каждые 3-4 года. В этом случае компьютер продолжит оставаться в актуальном состоянии и сможет обеспечить приличное качество картинки несмотря на растущие требования к играм. Логика в такой позиции существует, но нельзя не заметить, что есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются рядовые геймеры. Например, если забыть о необходимости апгрейда остальных комплектующих, то никакая видеокарта не сделает компьютер действительно актуальным. 

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А ведь есть ещё и другие компоненты, требующие замены. Так, размещение игр с жёстких дисков критически влияет на скорость запуска и обработку тех или иных локаций. Без 16 Гб оперативной памяти запускать игры вообще не стоит, не говоря уже о том, что было бы неплохо иметь наиболее современную DDR5-6000+. Процессор остаётся главным звеном системы, а значит должен обновляться регулярно. Старый камень, которому уже исполнилось 5 лет, не способен обеспечить приличную скорость компьютера и точно не раскроет потенциал видеокарты. Но бывает так, что сборка соответствует нормальным требованиям, но выбор видеокарты не совсем верный. 

Рядовые геймеры плохо разбираются в графически чипах, поэтому могут купить далеко не самую быструю и выгодную видеокарту. Сегодня мы разберём 5 самых сомнительных предложений, которые только можно встретить в российской рознице. Учитывайте, что большая часть видеокарт прошлых поколений уже сильно устарела, поэтому нужно ориентироваться исключительно на новые и скоростные решения. Даже эта тактика работает не всегда, ну а мы начнём с Radeon RX 6500 XT. Видеокарта стала настоящим позором AMD. Долгое время представители красных уверяли, что игровая видеокарта должна иметь 8 Гб видеопамяти и больше, но по непонятной причине выпустили Radeon RX 6500 XT, у которой было всего 4 Гб. На этом эксперимент не закончился, ведь внутри стоит 64-битная шина с низкой пропускной способностью. Но и это не всё, ведь руководство AMD решила добить бюджетную видеокарту, лишив её поддержки интерфейса PCIe 3.0. Если запустить Radeon RX 6500 XT на старом ПК, то по сравнению с эталонными значениями вы не досчитаетесь около 30% производительности, ну а спустя несколько лет после своего выхода Radeon RX 6500 XT всё так же плоха, как и в первые дни после релиза. 

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Если у вас на руках ограниченная сумма денег, то лучше обратите внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. NVIDIA прекратила выпуск этой видеокарты в 2024 году, но купить её в магазинах ещё можно. Стоит она столько же, как и Radeon RX 6500 XT, но в играх ощутимо быстрее. Мало того, здесь 6 Гб памяти, работающей со 192-битной шиной. Проблем с поддержкой PCIe 3.0 нет, а сама видеокарта прилично справляется с играми в разрешении 1080р на высоких и средних настройках графики. Это очень далеко от оптимальной видеокарты, но в данном случае всё определяется ценой. В сегменте до 22 тысяч ничего лучше найти не удастся. 

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NVIDIA никогда не отличалась излишней щедростью, ну а GeForce RTX 3070 стала настоящим гимном жадности. Сегодня купить такую видеокарту вы можете за 54 тысячи рублей, но назвать её актуальной не поворачивается язык. Причина в скромных 8 Гб памяти. Видеокарта создана для покорения игровых вершин в 2К, но даже на старте продаж не могла обеспечить должной поддержки. Тесты доказывают, что требовательные новинки последних лет уже не укладываются в 8 Гб, а GeForce RTX 3070 никогда не была способна выполнять свои обязанности. Если вы хотите купить максимально быструю видеокарту для запуска требовательных новинок в 2К, то лучшим выбором станет GeForce RTX 4070 SUPER. Придётся доплатить 10 тысяч рублей, но результат вас приятно удивит. Начнём с того, что здесь 12 Гб памяти, а сама GeForce RTX 4070 SUPER примерно на 30% быстрее GeForce RTX 3070. Видеокарта точно не станет бутылочным горлышком системы, а значит может рекомендоваться для тех, у кого на руках есть нужная сумма денег. 

Ну а поскольку NVIDIA только и думает о том, как бы залезть в карман к геймерам, то часто выпускает крайне спорные решения. Например, GeForce RTX 3050, у которой в наличии всего 6 Гб памяти. Кажется, что по сравнению с оригиналом мы получаем потерю всего 2 Гб памяти, но в реальности внутри находится совершенно другой графический чип. Если бы Дженсен Хуанг вёл дела более честно, то назвал бы видеокарту GeForce RTX 3040, но сегодня принято вести бизнес агрессивно. Читали о том, что GeForce RTX 3050 хорошо тянет игры – берите полноценную версию на 3 тысячи рублей дороже. Такая видеокарта действительно неплохо тянет новинки, хотя и может немного разочаровать тех, кто планировал запускать все игры в 1080р на максимальных настройках графики. Мы советуем вам внимательно следить за руками производителей, ведь эти ребята играют краплёными картами и никогда не признают себя мошенниками.

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Если мы уже начали кидать камни в огород NVIDIA, то давайте продолжим на GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта получила нулевой прирост быстродействия по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti, но не подешевела от этого ни на рубль. А между тем здесь также доступно всего 8 Гб памяти, а разработчик предлагает решать проблему нехватки видеопамяти за счёт технологии масштабирования. Якобы, запуск DLSS решает все проблемы геймеров, но здесь красивая позиция представителей зелёных сталкивается с суровой реальностью. Технология масштабирования не интересна геймерам, поскольку сильно портит качество картинки. Сцены становятся размытыми, ну а играть в таком режиме по меньшей мере неприятно. Если вы решили купить видеокарту до 55 тысяч рублей, то обратите внимание на Radeon RX 7700 XT. Она стоит столько же, как и GeForce RTX 4060 Ti, но не имеет проблем с нехваткой видеопамяти. Вообще, AMD в этом плане более дружелюбна, хотя неприятные сюрпризы случаются и здесь. Radeon RX 7700 XT точно не будет тянуть все игры в 2К на максимальных настройках графики, но и цена здесь ниже, чем просят за более дорогую GeForce RTX 4070 SUPER. 12 Гб памяти в данном сегменте редкость, ну а NVIDIA продолжает экономить на нас с вами, вынуждая менять видеокарты как можно чаще. 

Бывает и так, что видеокарта очень неплохая, но ценовая политика встаёт на пути армии энтузиастов. Именно такой недостаток имеет GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Видеокарта получила 16 Гб памяти и демонстрирует очень хорошие показатели в играх, но продаётся по 800 долларов. В Европе за неё просят от 900 евро, ну а в России купить её дешевле 110 тысяч проблематично. Цена явно не соответствует скоростным показателям, ну а если сравнить с Radeon RX 7900 XTX, то смотреть в сторону NVIDIA и вовсе не хочется. Обратите внимание, что флагман AMD намного быстрее и имеет 24 Гб памяти. Он полагается на 384-битную шину памяти и справляется с любыми играми в 4К. Не обходится без оговорок, ведь вам ни в коем случае нельзя активировать трассировку лучей. С требовательными новинками в 4К с включёнными волшебными лучиками сегодня не справляется ни одна видеокарта, ну а Radeon RX 7900 XTX гораздо ближе к своей рекомендованной стоимости, чем GeForce RTX 4070 Ti SUPER. За 80 тысяч видеокарта NVIDIA могла бы стать хитом, но в этом случае пришлось бы двигать вниз и менее мощные графические чипы. Допустить снижения цен Дженсен Хуанг не может, ведь ему так нравится получать сверхдоходы. Ключевые инвесторы аплодируют стоя, ну а все деньги из карманов рядовых геймеров плавно переливаются в бездонные мешки толстосумов. Впрочем, ничего нового. 

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nvidia видеокарты оптимальные ценовые предложения дженсен хуанг
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beltar
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Потому что Дырка Бублика - это просто дырка Бублика.
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
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