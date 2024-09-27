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Кому нужен смартфон за 200 000р, и почему большая часть функций у флагманов остаётся не востребована

Наличие продвинутой камеры не означает, что вы станете фотографом, ведь рядовым пользователям достаточно бюджетного сенсора
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Сегодня многие российские ритейлеры и другие торговые операторы фиксируют повышенный спрос на смартфоны Apple нового поколения. Только на «Авито» за первые 2 дня продаж iPhone 16 купили в 11 раз больше, чем iPhone 15 в прошлом году, ну а такие цифры вызывают удивление. Ещё бы, ведь больше 60% от всех реализованных моделей занимает iPhone 16 Pro Max, ну а купить такой аппарат в России дешевле 200 тысяч рублей просто невозможно. Деньги у жителей страны есть, а многие аналитики приходят к выводу, что в последнее время наблюдается крайне любопытная тенденция, о которой мы с вами и поговорим. 

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Начнём с того, что 200 тысяч рублей есть далеко не у каждого покупателя iPhone 16 Pro Max. И всё же, многие люди берут рассрочку или попадают в долговую яму, пытаясь соответствовать придуманному статусу. В некоторых случаях без новенького флагмана за 200 000 рублей не обойтись, но чаще всего рядового пользователя устроит телефон, стоимость которого окажется в 5 раза ниже. Простой пример, автор данного материала купил себе в начале 2024 года новый аппарат. Особый упор делался на прокачанной камере, а также на качестве экрана, но в итоге реально воспользоваться удаётся только скоростной зарядкой на 67 Вт. За последний месяц желание включить камеру возникло всего один раз, ну а всё это доказывает правомерность заявлений многих экспертов. 

Считается, что смартфон должен иметь только те функции, которыми вы действительно можете воспользоваться. Хорошая камера нужна блогерам, тогда как прокачанный дисплей интересен скорее геймерам. Большая ёмкость встроенного накопителя придётся по душе любителям снимать на видео каждую мелочь, ну а красивый дизайн и дорогие материалы корпуса вообще бесполезны. Давайте изучим основные характеристики и сделаем некоторые выводы. Начнём с размера дисплея. iPhone 16 имеет небольшой дисплей размером 6.1 дюйма и на фоне одноклассников смотрится странно. У iPhone 16 Pro дисплей равен 6.3 дюйма, ну а iPhone 16 Pro Max достигает 6.9 дюйма. Сравнивать с китайцами бесполезно, ну а в какой-то момент пользователи начали смотреть на смартфонах фильмы, проводить часы в социальных сетях и мессенджерах. Apple предлагает большой выбор, но просит за действительно актуальный размер в 2 раза больше денег. Многие эксперты, которые уже давно кормятся с рук яблочной компании, рассказывают о невероятном качестве дисплея новых iPhone 16. Что же, смотрится действительно неплохо, но стоит вам отойти на пару метров и взять подержать в руках китайца за 500 долларов, то разница уже не будет казаться такой значительной. 

Apple медленно улучшает качество дисплея, но если вы переходите на iPhone 16 с iPhone 10, то несомненно останетесь под впечатлением. Ну а в случае, если вы держали в руках китайцев за 500 долларов, то никакого очарования технологии яблочной компании у вас не вызовут. Таким образом, получить впечатляющий опыт от работы на большом и качественном экране можно за меньшие деньги, но и это далеко не всё. Согласно статистике, большая часть продаваемых в РФ iPhone 16 идёт с 128 Гб памяти, тогда как iPhone 16 Pro Max – с накопителем на 256 Гб. А между тем у китайцев за 300 долларов можно найти 256 Гб, тогда как модели за 500 долларов поставляются с 512 Гб встроенной памяти. При выборе смартфона было бы неплохо подумать, сколько точно памяти вам нужно. Многие телефоны позволяют купить карту памяти, тогда как встроенный накопитель обходится в разы дороже. Часто разница между аппаратом с 256 Гб и 512 Гб превышает 250 долларов, вот только зачем рядовому пользователю так много памяти? Если вы намерены фотографировать всё подряд, то спросите себя, а для кого вы это делаете? Потребуется время, чтобы разобрать завалы и систематизировать фотографии, ну а эксперты советуют делать это как можно чаще. Если забыть о контроле за содержанием памяти, то информация превратится в мусорную кучу, достать важные объекты из которой окажется почти невозможно. Вообще, большинству пользователей хватит и 128 Гб, а значит переплата за лишнюю память – это ещё одна ненужная строка бюджета. 

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Сегодня все китайцы за 300 долларов и выше способны сделать очень качественную фотографию при дневном свете. Фанаты флагманов указывают на слабость подобных устройств при съёмке в сумерках, а владельцы iPhone тут же предъявляют фотографии Луны. Автор данного материала даже не помнит, когда в последний раз он делал фотографии в тёмное время суток, хотя новый аппарат это позволяет. Что до красивой Луны на iPhone, то вообще неясно, как эту фишку в реальной жизни можно использовать. Смартфон должен делать свою работу, ну а на это способны все аппараты от 200 долларов. Если вы купите телефон одной из известных китайских компаний, то за 500 долларов можно получить доступ к камере, доступной во флагманах прошлого поколения, ну а это отличная возможность сэкономить. Вам будут доступны режимы ночной съёмки, но в этом случае попытайтесь себя заставить хотя бы иногда выходить на улицу после наступления темноты и фотографировать Луну и себя на фоне звёздного неба. 

Не радует и наличие премиальных материалов в составе корпуса. Например, прошлый смартфон автора данного материла комплектовался стеклом на тыльной поверхности. Пришлось всё время носить аппарат в чехле, ну а это сделало использование премиального материала бесполезным. Металл более прочный, но эксперты советуют не обращать внимание на красивую рекламу, ведь обычный пластик более выносливый по сравнению со стеклом и металлом. За счёт способности выдерживать деформации пластик переживёт падение, а шансы на сохранность дисплея окажутся намного выше, чем при использовании металла в составе корпуса. Владельцы iPhone тут же прячут аппарат в чехол, ведь после падения придётся менять не только дисплей, но и тыльную сторону. Это дорого и не очень практично. А вот мощность зарядки действительно полезная опция. Увы, но Apple предпочитает держаться от таких технологий как можно дальше, а фанаты яблочной компании и вовсе не имеют собственного мнения. Любой китаец за 200 долларов предлагает зарядку такой же мощности, как у iPhone 16, ну а более дорогие аппараты имеют комплектную зарядку 67 Вт. Флагманы за 500 долларов порадуют зарядкой мощностью 120 Вт и от нуля до 100% заряжают смартфон до 45 минут. А между тем iPhone 16 Pro Max за 200 тысяч рублей вам придётся заряжать 1 час и 55 минут. Если повезёт, ведь в комплекте зарядки нет, а большая часть пользователей до сих пор довольствуется блок питания мощностью 9 Вт, который заряжает iPhone 16 Pro Max до 100% всего за 3 часа. 

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