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Bublik1
iPhone 16 приехали в Россию – за iPhone 16 Pro Max с 512 Гб памяти просят 220 000 рублей
Цены кусаются, но речь пока о первой партии, которая пользуются высоким спросом

Если обратить внимание на многочисленные тесты нового поколения смартфонов Apple, то можно сделать вывод, что экспертов и рядовых пользователей интересуют одни и те же функции. Так, основной упор делается на камеру, которая может фотографировать Луну в поразительном качестве. Диванным экспертам невдомёк, что при съёмке спутника Земли активируется специальный алгоритм, который основывается на заранее известных характеристиках объекта в тот или иной момент времени. Лет пять назад эта тема горячо обсуждалась, но в итоге перестала интересовать авторов новостных лент. Владельцы серии iPhone 16 пытаются убедить себя в том, что время работы новинок стало намного больше, чем было в прошлом году, тогда как другие и вовсе приходят к вводу, что яблочная компания совершила настоящую революцию.

Что удивительно, о функционале умных функций почти не пишут, а значит ничего прорывного Apple реализовать не удалось. Кто-то рассказывает о скорости работы процессора, но есть одна тема, писать на которую не принято. Скорее всего, если бы яблочники не покинули Россию, то мы бы с вами перекидывались недомолвками, но сегодня имеем полное право указать всем фанатам правильное направление движения. Ну а дела обстоят таким образом, что никто точно не знает, с какой мощность могут заряжаться смартфоны новой линейки. В сеть есть любопытные тесты, свидетельствующие о том, что с зарядкой дела обстоят крайне печально. Так, авторам ресурса iFanr удалось заставить самый дорогой iPhone 16 Pro Max заряжаться на средних 27 Вт. Иногда всплески достигали 33 Вт, но в целом встроенный аккумулятор и система питания осталась неизменной по сравнению со смартфонами прошлого поколения. С 2% до 100% аппарат заряжается за 1 час и 55 минут, но это только в том случае, если у вас есть подходящий блок питания. Если учитывать, что многие используют старые устройства, купленные 5-6 лет назад, то в таком случае iPhone 16 Pro Max до 100% зарядится примерно за 3 часа. 

Отличное время для флагмана, за который просят 1200-1500 долларов. Популярные китайцы за 300 долларов предлагают 67 Вт и заряжаются до 45 минут, тогда как более дорогие аппараты могут предложить даже 120 Вт. Ничего подобного у Apple нет и не будет ещё много лет, но это не мешает армиям фанатов стоять за новинками в длинную очередь. Крупные ритейлеры только готовятся к первым продажам, но некоторые уже умудрились завести некоторое количество аппаратов. Если учитывать, что мировой релиз состоялся всего несколько лет назад, то скорости поставщиков можно только позавидовать. Эти ребята смогли доставить несколько партий несмотря на санкции, хотя с ценами не всё так хорошо, как могло быть. Базовой версии iPhone 16 с двумя СИМ-картами и накопителем ёмкостью 128 Гб либо не было, либо уже нет. Модель с одной виртуальной СИМ-картой и 256 Гб памяти обойдётся в 126 тысяч рублей, ну а это довольно много. За версию iPhone 16 Pro с одной физической СИМ-картой и 256 Гб памяти просят немногим больше 165 тысяч рублей, тогда как самая бюджетная модель флагманского iPhone 16 Pro Max предлагается за 189 тысяч рублей. Цены кусаются, ну а iPhone 16 Pro Max с 512 памяти обойдётся в 220 тысяч рублей. Если учитывать, что базовую версию iPhone 15 сегодня можно купить дешевле 80 тысяч рублей, то разница поражает. 

Эксперты полагают, что в ближайшие недели российский рынок получит достаточное количество смартфонов Apple, после чего цены начнут снижаться. На самом деле iPhone в России никогда не был дешёвым, но в этом году он смотрится особенно дорого. Похоже, причина в росте заработных плат, что увеличило покупательскую способность населения. Ну а если заглянуть в немецкую розницу, то всё становится ещё интереснее. Например, в крупной сети Mediamarkt за базовую версию iPhone 16 просят 949 евро. Это немногим дешевле 100 000 рублей. Флагманский iPhone 16 Pro Max с накопителем на 256 Гб стоит 1449 евро или 150 тысяч рублей по курсу, ну а за модель с 512 Гб памяти придётся выложить 1699 евро или 176 тысяч рублей. Это дешевле, чем в России, но сегодня в отечественной рознице мы видим первую волну, а санкции никто не отменял. Уже через месяц стоимость яблочной продукции в РФ и в Европе станет примерно одинаковой, а со временем в продаже появятся все модели в любой цветовой гамме.

#смартфоны #iphone 16 #iphone 16 pro max
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