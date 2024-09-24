Судя по поступающим данным, релиз видеокарт NVIDIA следующего поколения состоится в начале 2025 года. Дженсен Хуанг подозрительно помалкивает, а значит надежды на выход в ноябре 2024 почти не осталось. Инсайдеры публикуют крайне любопытную информацию, вызывающую тревогу у зажиточных любителей видеоигр. Сегодня стало известно о том, что новая GeForce RTX 5090 будет подключаться к материнской плате при помощи сразу двух 16-контктных разъёмов питания. Это в 2 раза больше, чем доступно для GeForce RTX 4090, ну а всё это потребует наличия блока питания мощностью 1200 Вт. Сама видеокарта сможет довольствоваться 600 Вт, но увеличение разъёмов питания должно позитивно сказаться на стабильности графического чипа.

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Как будет на самом деле, сказать сложно, но фанаты уже стоят самые различные теории. Известно, что в следующем поколении AMD отказалась от конкуренции в верхнем ценовом сегменте, ну а слухи о чрезвычайно прожорливой GeForce RTX 5090 на этом фоне кажутся ещё более правдоподобными. Пока ничего конкретного нет, а в некоторых странах уже фиксируется снижение цен на текущую линейку. Сообщается, что видеокарт было выпущено слишком много, поэтому ритейлеры уже приступили к распродаже. Всё это позволяет купить довольно мощное решение с некоторой выгодой, вот только уже через 4 месяца в продаже появятся более производительные модели, потенциал которых окажется значительно выше. В прессе пишут, что в Британии местные торговые сети не так давно начали радовать геймеров. Например, если ещё недавно за GeForce RTX 4080 SUPER просили 990 фунтов, то сегодня её можно купить за 890 фунтов. GeForce RTX 4070 Ti SUPER с 800 фунтов подешевела до 720, но особенно заметна разница в среднем ценовом сегменте. GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti по пути к геймерам растеряли до 20% стоимости, а эксперты пишут, что совсем скоро распродажи начнутся и в других странах.

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Увы, но Россия здесь считается исключением из правил, ведь стоимость видеокарт если и снижается, то только в том случае, если то или иное решение уже совсем никто не покупает. Давайте сравним ценники в отечественной рознице с самым дорогим рынком Европы. Именно так, ведь обычно рекомендованные цены в США переводятся в евро и фунты без изменений, но курс английской валюты по сравнению с долларом составляет 1-к-1.34. Начнём с GeForce RTX 4080 SUPER за 900 фунтов. В переводе на российскую валюту мы получаем 110 тысяч рублей, но это именно столько, сколько за такую видеокарту просят в РФ. За 115 тысяч вы можете купить базовую версию субфлагмана NVIDIA, вот только цена на такую видеокарту не менялась. Если вдруг в США стоимость настольной графики текущего поколения пойдёт вниз, а волна докатится до России, то купить GeForce RTX 4080 SUPER можно будет ещё дешевле. Если вы не в курсе, то такая видеокарта получила 16 Гб памяти и способна обеспечить в любой игре стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К. В некоторых новинках настройки графики придётся установить на высокие, но даже в этом случае картинка будет впечатляющего качества.

За GeForce RTX 4070 Ti SUPER в Британии просят 720 фунтов, ну а это немногим меньше 90 тысяч рублей. К сожалению, мы не смогли найти такую видеокарту дешевле 110 тысяч, а значит в данной ценовой категории английским геймерам повезло намного больше. На самом деле даже 90 тысяч за GeForce RTX 4070 Ti SUPER – это слишком много. Видеокарта в США стартует с 800 долларов, но в европейской рознице по непонятным причинам до сих пор обходится значительно дороже. Известно, что видеокарты в Россию поступают ихз ОАЭ и Китая, ну а это значит, что российские ценники должны быть ощутимо ниже, чем в Европе.

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За GeForce RTX 4060 в Британии просят 255 фунтов, что в переводе на российскую валюту достигает 32 тысяч рублей. На ЯндексМакрете одна из наиболее бюджетных моделей продаётся за 35 тысяч, но разница не очень большая. Как уже отмечалось, российская розница сталкивается с санкциями, что отчасти объясняет высокую стоимость. Продавцам приходится платить поставщикам больше денег, поскольку за отправку в Россию видеокарт можно столкнуться со вторичными санкциями со стороны США. GeForce RTX 4060 далека от идеала, поскольку почти не принесла прироста быстродействия между поколениями. И всё же спрос на такую карту растёт, а значит она ещё долго будет успешно продаваться.

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За GeForce RTX 4060 Ti в Британии придётся заплатить 330 фунтов или 41 тысячу рублей. А вот здесь мы видим, что цены в данном сегменте сильно разнятся и намного ниже, чем в России. Купить GeForce RTX 4060 Ti в российской рознице дешевле 50 тысяч проблематично, но в целом все указанные выше и ниже модели представляют собой наиболее дешёвые решения баз заводского разгона. В чём причина такой большой разницы, сказать сложно, ведь в европейских магазинах GeForce RTX 4060 Ti можно уже давно купить за 380 евро, что даже меньше указанных выше 40 тысяч рублей.

Если вы полагали, что цены на продукцию AMD в России ниже, то мы хотим вас сильно разочаровать. Например, встретить Radeon RX 7700 XT дешевле 50 тысяч очень сложно. Перед нами прямая конкурентка GeForce RTX 4060 Ti, предлагающая более высокую производительность и 12 Гб памяти. Такая видеокарта считается оптимальной для любых игр в 2К, но стоимость её слишком высокая. За Radeon RX 7900 XT просят от 100 000 рублей. Нужно признать, что такая видеокарта быстрее GeForce RTX 4070 Ti SUPER и предлагает целых 20 Гб памяти, но фанаты дядюшки Хуанга глухи к голосу разума, а AMD крайне неохотно снижает цены на флагманы. Исключением выступает американский рынок, где летом за Radeon RX 7900 XT просили около 700 долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет 65 тысяч рублей. Ну и поставим точку на Radeon RX 7900 XTX. Во многих сценариях такая видеокарта обходит GeForce RTX 4080 SUPER, но когда дело доходит до технологии масштабирования, то продукция от тётушки Су тут же пасует. Нужно признать, что для большинства видеокарт такая технология слишком сложна, но только не во флагманском сегменте. Энтузиасты хотят получить максимум от потраченных 120 тысяч рублей, но здесь добиться желаемого можно только от продукции NVIDIA. Ситуация не меняется уже несколько поколений, поэтому выбор AMD многим геймерам не кажется оптимальным.