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Bublik1
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
Инсайдеры полагают, что новый флагман NVIDIA станет самым требовательным в истории

GeForce RTX 4090 стала первой видеокартой, которая подключалась к компьютеру при помощи 16-контактного разъёма питания. Решение должно было увеличить стабильность системы, поскольку теперь вместо нескольких кабелей требовался всего один. На самом деле энтузиастам нужна была ещё флагманская материнская плата с интерфейсом PCIe 5.0, а также правильный блок питания. Стоимость подобных комплектующих может в 3-5 раз превышать популярные решения, но результат использования нового разъёма оказался неожиданным. Так, уже через несколько недель после старта продаж выяснилось, что флагманы NVIDIA горят по всему миру. Первоначально Дженсен Хуанг делал вид, что ничего не знает о проблеме, но нарастающее количество возвратов и роликов в сети вынудило производителя взять на себя ответственность за происходящее. 

Обвинения в адрес разработчиков материнских плат и блоков питания их информационного пространства ушли, но даже после этого GeForce RTX 4090 гореть не перестали. По мнению экспертов, есть две причины, которые приводят к подобным инцидентам. Прежде всего сам разъём оказался не идеальным, а для нормальной работы требуется максимальное прилегание к видеокарте. Если по каким-либо причинам контакт не идеальный, то риски выхода из строя возрастают. Но и это далеко не всё, ведь GeForce RTX 4090 очень тяжёлая. Флагман NVIDIA даже в эталонном исполнении подвержен поломкам, а особенно в том случае, если системный блок перевозится на новое место. Эксперты рекомендовали владельцам компьютеров с GeForce RTX 4090 вынимать видеокарту при транспортировке, а после убедиться в максимальном прилегании 16-контактного разъёма питания к интерфейсу на графическом чипе. Словом, решить все проблемы с самой мощной видеокартой на рынке не удалось, ну а в результате NVIDIA планирует изменить логику подачи питания на GeForce RTX 5090. 

По данным инсайдеров, вместо одного 16-контактного разъёма подключить новый флагман придётся при помощи сразу двух таких кабелей. Если учитывать, что один 16-контактный кабель обеспечивает питания до 600 Вт, то общее потребление видеокарты может достичь 1200 Вт. На самом деле ничего подобного не ожидается. По информации инсайдеров, TDP GeForce RTX 5090 не превысит 600 Вт, ну а два разъёма питания необходимы для повышения стабильности. Неудачный опыт с GeForce RTX 4090 доказал, что один кабель не всегда справляется с такой высокой мощностью, ну а распределение нагрузки – это самая простая и удачная идея. Судя по всему, оба разъёма будут идентичными. Это позволит пользователям не искать правый или левый, что снизит сложность подключения. А вот где найти подходящий блок питания, в котором есть сразу два 16-контактных разъёма, пока неясно. Даже премиальные устройства имеют только один нужный кабель, тогда как совместимые с новыми требованиями NVIDIA блоки питания можно пересчитать по пальцам. Судя по всему, в продаже появятся переходники, которые позволят сделать из одного кабеля сразу два. 

Если информация соответствует действительности, то для подключения GeForce RTX 5090 в любом случае потребуется блок питания мощностью 1200 Вт и выше. Похоже, мы становимся свидетелями роста потребления, ну а аналогичные слухи мы могли наблюдать и раньше. Если NVIDIA действительно готовится к выходу видеокарты с подключением при помощи двух 16-конткатных разъёмов, то производители блоков питания получили данные намного раньше. Незадолго до начала продаж нового флагмана в рознице появятся подходящие блоки питания, но ожидать низкой стоимости мы бы не рекомендовали. На самом деле даже GeForce RTX 4090 спустя два года после релиза не подешевела. Видеокарты в США продаются от 1850 долларов за штуку, тогда как в России купить флагман NVIDIA дешевле 250 тысяч рублей проблематично. Происходящее связано с дефицитом, возникшим в результате повышенного спроса на высокопроизводительные решения для обучения ИИ. Ну а поскольку графических ускорителей на всех не хватает, то в ход идут GeForce RTX 4090. Учитывая тот факт, что GeForce RTX 5090 будет как минимум на 50% быстрее актуального флагмана, то видеокарта тут же станет жертвой владельцев дата-центров. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
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Графические карты NVIDIA GeForce RTX 4090 дорожают в Европе
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Nahoni
10:27
ЕбанькО или ЕбАнко , кому как нравится.
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
Асмо
10:26
Кто как не студия из Питера может создать лучшую игру про империум. Император защищает!
Графические карты NVIDIA GeForce RTX 4090 дорожают в Европе
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