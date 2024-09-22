God of War Ragnarök вышла на ПК и тут же вызвала массу вопросов. Выяснилось, что игра не запускается на видеокарте с объёмом встроенной памяти 4 Гб. Например, на мобильной GeForce RTX 3050 или на настольной Radeon RX 6500 ХТ даже в разрешении 1080р. Ничего нового не происходит с видеокартами Intel. Несколько графических чипов среднего уровня демонстрируют крайне низкие показатели, а значит требуется обновление драйвера, без которого даже на ARC A770 запустить игру не получится. Судя по всему, Intel уже не выпускает видеокарты достаточно давно, ну а купившим их геймерам можно только посочувствовать.

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God of War Ragnarök уже на торрентах, тогда как Sony упрямо заставляет геймеров регистрироваться в сервисе PSN. Ну а поскольку платформа не работает в большом количестве стран, то миллионы фанатов популярной серии не могут легально купить новую игру. Онлайн в Steam в 3 раза ниже того, что наблюдался после выхода прошлой части God of War, но это и неудивительно, ведь игра не продаётся в 180 странах, тогда как ранее никаких ограничений не было. Релиз может провалиться в прокате и не окупить средств, потраченных на его производство. Пока всё складывается не очень хорошо, ведь японцы в конечном итоге могут прийти к выводу, что выпускать эксклюзивы на ПК им невыгодно. Пока таких планов нет, а значит в ближайшие годы эксклюзивы с PlayStation 5 продолжат выходить с завидной регулярностью.

Тест GameGPU

Тест GameGPU

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Тест GameGPU

Но это не все странности, которые можно наблюдать. Тесты God of War Ragnarök провели не только эксперты, но и рядовые энтузиасты. Что удивительно, результаты сильно отличаются друг от друга. Например, авторы GameGPU пришли к выводу, что однозначным лидером остаётся Radeon RX 7900 ХТХ, тогда как GeForce RTX 4090 отстаёт с большим отрывом. Фанаты дядюшки Хуанга начали возмущаться, обвиняя блогеров в обмане, ну а ребята из TechPowerUp тут же выпустили «правильное» тестирование. Здесь флагман NVIDIA с большим отрывом уходит вперёд, доказывая вторичность технологий AMD. Если не вдаваться в детали, то может показаться, что God of War Ragnarök действительно лучше себя чувствует на видеокартах NVIDIA, но на самом деле нужно изучить особенность тестирования этих и других команд. Скриншоты представлены ниже.

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Авторы канала GameGPU используют максимальные настройки графики и обходятся без трассировки лучей и технологий масштабирования. А вот эксперты TechPowerUp по непонятной причине решили запускать тесты с DLSS 3.0 и FSR 2. Ну а это, мягко скажем, не очень честно. Более эффективная технология масштабирования FSR 3 в God of War Ragnarök пока не доступна, а это даёт продукции NVIDIA значительное преимущество. Но дело даже не в этом, ведь большая часть геймеров вообще предпочитает технологии масштабирования не использовать, а тем более энтузиасты, которые тратят на покупку видеокарт несколько тысяч долларов. Если руководствоваться тестами GameGPU, то можно прийти к выводу, что God of War Ragnarök оказалась довольно требовательной и нуждается в современной и очень мощной видеокарте. Даже в разрешении 1080р она будет сложна для народной GeForce RTX 3060, а для запуска в 2К понадобится видеокарта уровня Radeon RX 7700 ХТ.

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Совсем к другим выводам можно прийти, если проанализировать результаты, полученные авторами TechPowerUp. Здесь оптимизация кажется просто невероятной, ведь GeForce RTX 4070 SUPER даже в 4К умудряется выдавать около 60 кадров в секунду. У авторов канала GameGPU даже более мощная GeForce RTX 4070 Ti получает немногим меньше 60 fps в разрешении 2К, ну а всё это ввозит в заблуждение рядовых геймеров. Представьте себе такую ситуацию: вы решили купить себе видеокарту, которая будет прилично справляться с новыми играми. У вас есть 100 тысяч рублей, которые можно потратить на продукцию NVIDIA или AMD. За 95 тысяч на прилавке лежит GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая у ребят из TechPowerUp демонстрирует просто невероятные показатели. Вот только если взять чистые результаты без использования технологии масштабирования, то Radeon RX 7900 ХТ покажется намного лучше. Обе видеокарты хорошо изучены, ну а мы знаем, что GeForce RTX 4070 Ti SUPER – это не конкурент для Radeon RX 7900 ХТ, поскольку уступает видеокарте AMD во всём, кроме цены. К сожалению, тесты с использованием технологии масштабирования и трассировки лучей часто вводят геймеров в заблуждение.

Что любопытно, раньше авторы TechPowerUp не были замечены в манипуляции цифрами, ну а сегодня явно играют за Дженсена Хуанга. Вот вам другой пример: в продаже можно встретить GeForce RTX 4070 SUPER и Radeon RX 7800 ХТ, которые по своим скоростным характеристикам почти не отличаются. Видеокарта NVIDIA немного быстрее, но увидеть разницу могут только владельцы флагманских процессоров. Отставание компенсируется более выгодной стоимостью, а также наличием 16 Гб памяти у Radeon RX 7800 ХТ. Выбор сложный, но на него не должны влиять ангажированные тесты от известных экспертов. К сожалению, авторы TechPowerUp пошли неправильным путём, ведь у них GeForce RTX 4070 SUPER оказывается на целых 30% быстрее. А между тем без использования DLSS 3.0 и FSR в God of War Ragnarök лучше себя показывает именно Radeon RX 7800 ХТ. Для чего использовались выгодные для NVIDIA настойки, нам понять сложно.

Не исключено, что маркетологи этой компании увидели, как плохо их видеокарты себя чувствуют в God of War Ragnarök и попробовали залить проблему деньгами. А может авторы TechPowerUp были просто чем-то обязаны дядюшке Хуангу и не смогли отказаться от просьбы приукрасить тесты. Как бы там ни было, но продукция NVIDIA в тестах TechPowerUp кажется просто невероятно мощной, хотя в большинстве случаев в аналогичной ценовой категории в играх быстрее оказываются именно видеокарты AMD. Сравните, как себя показывают в 2К видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7700 XT. В тесте TechPowerUp обе почти равны, тогда как на самом деле первая на 15-20% слабее в большинстве игр. У авторов GameGPU аналог GeForce RTX 4060 Ti в 2К набирает 41 fps, тогда как аналог Radeon RX 7700 XT в этом же разрешении получает 50 кадров в секунду. Если игра лучше оптимизирована под AMD, то разрыв бывает и более значительным, но здесь разница находится в пределах нормы.

Происходящее сильно печалит, ведь таким образом известные эксперты не просто вводят в заблуждение, а открыто обманывают геймеров. Сколько людей после просмотра теста откажется от покупки продукции AMD, остаётся только догадываться. Последний пример: GeForce RTX 4090 определённо быстрее Radeon RX 7900 ХТХ, но даже с мощным процессором разница между флагманами текущего поколения достигает 15%. У проплаченных экспертов из TechPowerUp в разрешении 4К первая быстрее на 30%, ну а в 2К разрыв и вовсе достигает 40%. Это настоящая катастрофа, а ведь результаты тестов уже растиражированы и пошли в народ. Десятки сайтов ссылаются на TechPowerUp, но сегодня мы ещё раз убедились в том, что нужно внимательно смотреть на условия и настройки, ведь обман скрывается за каждым поворотом. В следующий раз, когда вы решите изучить результаты видеокарты или процессора, обязательно почитайте, какие настройки использует тот или иной автор. Многие из тех, кто кормится на подачках NVIDIA, всегда тестируют только с трассировкой лучей. Это подчёркивает отставание продукции AMD, хотя на самом деле всё не так очевидно. Многочисленные опросы доказывают, что рядовые геймеры избегают трассировки лучей и технологии масштабирования. Первая сильно снижает количество кадров в секунду даже на мощных видеокартах, тогда как вторая заметно ухудшает качество картинки. Ну а многие включают сразу обе технологии. Получается очень странный союз, когда одной рукой авторы тестов пытаются за счёт реалистичных отражений сделать изображение лучше, но второй выполняют прямо противоположные действия. Проблема в том, что ни одна актуальная видеокарта не может тянуть требовательные игры в 4К с трассировкой лучей, но это не повод притягивать в тесты технологии, которые вызывают споры даже среди экспертов. Возможно, со временем DLSS и FSR перестанут так сильно портить картинку, но пока мы бы посоветовали авторам тестов быть более честными. Рядовым геймерам советуем смотреть больше тестов и вникать в подробности, ведь обман подстерегает нас даже на TechPowerUp. Ну а если учитывать, что Radeon RX 7900 ХТХ в 2 раза дешевле, но почти не уступает GeForce RTX 4090, то вполне понятно, почему проплаченные авторы так активно рекламируют видеокарту NVIDIA.