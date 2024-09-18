Китай и сам умеет выпускать легковые автомобили, а поставлять машины в Россию японцы сами себе запретили

Тот факт, что экономика Германии сталкивается с экономическими вызовами, уже ни у кого не вызывает удивления. Ещё недавно страна считалась главным драйвером Европы, но сегодня вынуждена топтаться на месте, фиксируя крайне неблагоприятные явления в промышленности. Производителям становится всё сложнее конкурировать на международном уровне, поскольку стоимость электричества в ФРГ в разы выше, чем в США и Китае. Дорогие энергоносители ставят промышленников на грань выживания, проблемы докатились и до Volkswagen. Автомобильный гигант намерен перейти к сокращению кадров, а пресса рисует мрачную картину.

Дошло до того, что самым массовым производителем легковых машин стала румынская Dacia, а половина европейских заводов не может набрать 50% заказов. Содержать предприятие и всех сотрудников в таких условиях нерентабельно, а между тем именно автомобильная промышленность позволяла Старому свету благополучно развиваться, накачивая экономику деньгами.

В ближайшие годы ожидается закрытие целого ряда предприятий, а в число главных пострадавших входит Германия. Здесь наиболее заметен эффект от отказа от российских энергоносителей. Рост числа банкротств крупного и среднего бизнеса продолжает быть рекорды прошлого года, а власти даже заговорили о необходимости заимствований на мировом рынке. Похоже, проблемы преследуют ещё одну страну, которая упрямо пытается играть за команду дядюшки Сэма. Территориально Япония находится в зоне интересов Китая, но в последние годы проводит политику, направленную в защиту интересов США. Ну а поскольку такие действия не могли оказаться без внимания, то в какой-то момент проблемы начались и у Японии. На самом деле Страна восходящего солнца уже давно тратит больше, чем зарабатывает, но под покровительством Белого дома можно быть и дальше рисовать по 1 триллиону долларов в год. По мнению экспертов, вскоре Японии придётся столкнуться с теми же проблемами, что преследуют Германию, а первой начнёт рушиться автомобильная промышленность. Как стало известно, в августе наблюдалось резкое сокращение экспорта транспортных средств в США и Китай.

Заказы оборудования пошли вниз ещё в начале лета, а одна из причин заключается в санкциях. Япония присоединилась к ограничениям, которые были введены Вашингтоном, а в результате Токио сам себе запретил продавать в Китай значительное количество высокотехнологичного оборудования. И поскольку мировой рынок уже давно сформировался, то продать всё это в другие страны не выходит. Аналитики фиксируют снижение спроса на товары из Японии, что оказывает сильное давление на экономику этой страны. В данном случае причина не только в санкциях, но и общем замедлении экономического роста США и Китая.

На фоне торговой войны экономики двух стран сталкиваются с вызовами, поэтому вынуждены тратить огромные средства на решение новых вызовов. Пекин вливает в полупроводниковую промышленность огромные деньги, а в США не могут закупать недорогую продукцию китайских компаний. Даже если всё это и поступает на американский рынок, то заградительные пошлины делают товары слишком дорогими, вымывая деньги из экономики страны. На самом деле в годовом исчислении экспорт со стороны Японии даже увеличился на 5.6%, вот только речь идёт о показателях, наблюдаемых после пандемии. Вернуться к производственному циклу 2019 года не удаётся, а снижение поставок в США на 0.7% ставит японских производителей в сложное положение. Продажи автомобилей снизились на 14.2%, ну а это одна из ключевых отраслей японской экономики.

Одновременно с этим наблюдается рост импорта на 2.3%, что уже привело к торговому дефициту в размере 695.3 миллиарда иен. Таким образом Япония потребляет больше, чем зарабатывает, всё это говорит о долговременном системном кризисе, выйти из которого без значительных финансовых вливаний будет сложно. Если бы нечто подобное случилось 10 лет назад, можно было бы рассчитывать на инвестиции со стороны Китая, вот только санкции и различные ограничения сделали японский рынок непредсказуемым и опасным для китайских денег. Значительная часть компаний и вовсе не станет сотрудничать с Пекином, а экономический кризис в США вынуждает помогать союзникам исключительно морально. Вашингтон тратит больше 1 триллиона долларов в год на обслуживание государственного долга, а ничего лучше печатания новых денег там пока не придумали. Что примечательно, инфляция в Японии пока держится на стабильно низком уровне в 2%, а власти не планируют смягчать кредитную политику.

Какие ещё испытания ждут японских автопроизводителей в рамках сотрудничества с дядюшкой Сэмом, остаётся только догадываться. США не готовы рисковать своим экономическим положением для спасения союзников, поэтому Германии, Японии и другим странам придётся искать решение самостоятельно.