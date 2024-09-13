На фоне кризиса румынская Dacia неожиданно стала лидером европейского рынка по поставкам легковых автомобилей

Информация о том, что руководство Volkswagen планирует отказаться от ранее согласованных с профсоюзами условий, вызвала настоящий шок в информационном поле Германии. Представители концерна не стремятся выйти на связь с прессой, но всё говорит о том, что финансовые показатели самого крупного производителя автомобилей в Европе сильно беспокоят инвесторов. На этом фоне в прессе пишут о планах руководства Volkswagen перенести часть производства в США, ну а хороших решений почти не осталось. По данным Bloomberg, реальная ситуация намного хуже, чем принято писать в СМИ. Оказывается, если проанализировать загруженность ключевых автомобильных предприятий Европы, то можно прийти к неутешительным выводам. Всего в ЕС сосредоточен 31 крупный завод по производству транспортных средств. Так вот, 14 из них выпускают меньше 50% от привычного количества продукции, тогда как выше 80% не загружена ни одна фабрика.

В число аутсайдеров вошли BMW, Mercedes, Renault, Volkswagen и Stellantis (Opel, Peugeot и ещё 12 других брендов). Американские журналисты выяснили, что ни один производитель оказался не способен выйти на до пандемийный уровень выпуска автомобилей. На самом деле у каждого производителя есть свои сложности. Например, Renault слишком активно спешила начать выпуск легковых автомобилей с электрическим приводом. Вот только спрос на такие машины оказался намного ниже прогнозируемого, а теперь компания вынуждена инвестировать значительные средства в реконструкцию. Электрокары слишком дорогие, а нехватка зарядных станций ставит планы по отказу от транспортных средств на ископаемом топливе под большой вопрос. Mercedes уже больше двух лет пытается нарастить объёмы выпуска, но дорогие электрокары с премиальным дизайном раскупают очень плохо. Эксперты признают, что по техническому уровню продукция немецкой компании занимает ведущее место в мире, вот только рядовому потребителю не нужна машина за 80 и тем более 100 тысяч евро. Что любопытно, лучше всего с проблемами справляются в Испании, где только один из шести заводов загружен менее чем на 50%. В то же время Италия находится в самом конце списка успешных автомобильных стран. Здесь три завода из четырёх находятся под угрозой закрытия и балансируют на грани. Инвесторы требуют сократить расходы, но сделать это в сложившихся условиях нереально. Дошло до того, что акционеры Stellantis даже подали в суд на концерн за искажение информации о проблемах на итальянских предприятиях и намеренное завышение стоимости акций на бирже.

В какой-то момент на проблему обратили внимание итальянские власти. Министерство окружающей среды заявляет, что запрет выпуска транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года крайне вреден для экономики. Премьер-министр Италии Марио Драги и вовсе порадовал коллег 400-страничным отчётом. Политик отмечает, что экономический успех Европы основан на нескольких столпах: дешёвых энергоресурсах и экспорте в Китай. Вот только уже больше двух лет энергия стоит дорого, а вместо экспорта наблюдается экспансия китайских автомобильных компаний. Именно из-за них продажи местных предприятий продолжают снижаться, а всё это только начало. Драги отметил, что СПГ на 50% дороже трубного газа, но явно лукавит, ведь такая низкая стоимость сжиженного газа наблюдается только на российский продукт. Если товар поступает из США, то цена оказывается в два раза выше. Драги констатирует, что затраты на электроэнергию в Европе на 158% выше, чем в Америке, но особенно критичная ситуация наблюдается в оборонном секторе. Ещё недавно Европа могла выпускать большую часть требуемого оружия самостоятельно, но в 2023 разместила 63% заказов у дядюшки Сэма.

Что любопытно, премьер делает крайне пространные выводы. Вместо того чтобы отказаться от слишком дорогого газа из США и вернуться к закупкам из России, он предлагает остановить экологические реформы. В случае, если зелёные инициативы вредны для экономики, Драги советует заключать более выгодные контракты с поставщиками ресурсов и устранить правовые противоречия, стоящие на пути реализации такого плана. Проще говоря, политик прекрасно осознаёт, кто виновен во всех проблемах Италии, но даже не думает отказываться от закупки СПГ и тем более расширять выпуск оружия в своей стране. Драги заявил о необходимости увеличить оборонный бюджет, но в данном случае очевидно, что деньги снова уйдут в карман американских компаний. Bloomberg пишет, что неспособность выйти из кризиса и крайне сомнительные политические решения стоили европейцам очень дорого. Только за первые 6 месяцев 2024 года в Германии наблюдается рост банкротств среди крупных промышленных предприятий на 41% по сравнению с 2023 годом. На фоне непрекращающегося кризиса неожиданно первое место по выпуску автомобилей в Европе за 6 месяцев текущего года ушло от Volkswagen к румынской Dacia. Рядовые немцы больше не могут себе позволить дорогие автомобили, предпочитая бюджетные новинки по разумной стоимости. Можно предположить, что положение будет становиться всё хуже, поскольку Европа не намерена возвращаться к закупкам российского газа. Мало того, недавний пакет санкций и вовсе требует отказаться от импорта СПГ из России, ну а это приведёт к очередному скачку цен на энергоносители. Сколько в такой ситуации смогут держаться автомобильные концерны, остаётся только догадываться.