Центр автомобилестроения превратился в город-призрак

Если в интернете поискать информацию о финансовом крахе Детройта, то можно узнать любопытные подробности. Выясняется, что городом управлял крупный бизнес, полагавшийся на автомобильную промышленность. Особое влияние на принимаемые решения имели профсоюзы, а коррумпированные чиновники принимали только те законы, которые были выгодны состоятельным членам города. Когда финансовые трудности стали слишком очевидными, а автомобильная промышленность больше не генерировала доходы, власти пошли на отчаянные меры, а в результате значительная часть населения покинула Детройт. Сегодня здесь наблюдается один из самых высоких уровней преступности в США, а выхода из кризиса нет и не предвидится. Автомобильные гиганты давно списали убытки, ну а местные жители страдают от последствий неверных решений властей. По мнению аналитиков, нечто подобное происходит сегодня и в Европе.

Но если в Детройте в проблемах города виноваты автомобильные корпорации, то в Европе производители легковых машин стали заложниками крайне сомнительных решений властей. Прежде всего по автомобильным гигантам ударила зелёная энергетика. Европейский союз намерен отказаться от производства транспортных средств с двигателями на бензине и дизеле к 2030 году, ну а многие эксперты называют такие сроки неразумными. Долгое время рядовым потребителям говорили о том, что уже совсем скоро электрокары станут дешевле машин на ископаемом топливе, но сегодня стоимость автомобилей с электрическим приводом как минимум в 2 раза превышает аналоги на бензине. Спрос на такие автомобили далёк от максимального, поскольку главным сдерживающим фактором остаётся слишком высокая цена. Проблема частично могла бы решиться за счёт китайских поставщиков. Электрокары из Поднебесной дешевле европейских аналогов, но Брюссель сегодня играет за Вашингтон, поэтому вводит протекционистские пошлины, оказывая давление на китайский автопром. Подобные меры не останутся без ответа, а на кону большие деньги и экономический суверенитет Европы.

Возможно, стороны со временем смогли бы договориться, но сегодня мы наблюдаем фундаментальное противостояние между кардинально противоположным подходом к существованию нашей цивилизации. США, Европа и их сателлиты стремятся сохранить контроль за ресурсной базой планеты, определяя курс финансовых потоков планеты, тогда как десятки других государств устали от диктата и хотят распоряжаться своими ресурсами самостоятельно. На этом фоне возник конфликт в Украине, которая важна американцам не только в политическом, но и экономическом планах. На Донбассе сосредоточены залежи полезных ископаемых на триллионы долларов, ну а близость к Москве делает регион важным военным хабом НАТО. Ну а поскольку экономика ЕС уже была ослаблена коронавирусом и зелёными инициативами правящих элит, то отказ от энергоносителей из РФ стал для крупного бизнеса настоящим испытанием. Эксперты полагают, что именно по этой причине ранее считавшийся неубиваемым немецкий автопром начал испытывать трудности. О переносе предприятий в США заговорили владельцы концерна Mercedes, ну а за ними об аналогичных планах сообщает руководство Volkswagen. А между тем речь идёт о самом крупном автомобильном предприятии Европы. Конкуренция со стороны китайских компаний продолжает расти, ну а расходы у европейских концернов увеличиваются, что оказывает негативное влияние на доходную часть, приводя к потере конкуренции на международном рынке.

Вполне возможно, что у себя дома европейцы и запретят Китаю продавать автомобили, но повлиять на большую часть других стран не выйдет. Производители транспортных средств из Поднебесной продолжат оказывать давление не европейских конкурентов, ну а без дешёвых энергоносителей шансов у Volkswagen нет. Эксперты полагают, что запас прочности у европейских концернов есть. И всё же, чем более агрессивные решения будут принимать европейские власти, тем быстрее начнёт разрушаться финансовая подушка местных бизнесменов. Сегодня Россия поставляет в Европу газ через украинскую ГТС, Турецкий поток и СПГ морским путём. С 1 января Украина закроет вентиль, тогда как в одном из недавних пакетов санкций вводится запрет на импорт российского СПГ. Американские поставщики аплодируют стоя, ведь сжиженный газ из США в два раза дороже. Ну а пока европейские политики продолжают бежать против ветра, аналитики отмечают всё возрастающее качество китайских автомобилей. По данным экспертов агентства J.D. Power, Chery может похвастать качеством даже выше, чем Audi и Mercedes. В рамках рейтинга PP100 (чем ниже цифра, тем лучше) Chery набрала 203 балла, тогда как немецкие компании 213 и 215 соответственно. Что любопытно, даже Geely набрала 204 балла, а значит уже сегодня по показателю клиентской удовлетворённости и количеству проблем китайский автопром начинает уверенно обходить европейский.