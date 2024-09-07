Представим себе, что мы хотим купить новую видеокарту. Скорее всего, многие из наших читателей действительно задумываются о скором походе в магазин, но никак не могут выбрать достойную замену. По большей части геймеров ограничивают финансовые вопросы, но иногда бывает и так, что сложности создают партнёры, выпускающие видеокарты на том или ином графическом чипе. Поскольку большая часть любителей компьютерных игр ориентируется на продукцию NVIDIA, то сегодня мы изучим предложения от дядюшки Хуанга детальнее.

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Вы долго смотрели ролики в сети, после чего определились с тем, какой графический чип вы хотите купить. Это может быть бодрый GeForce RTX 4070 SUPER, прокачанный GeForce RTX 4080 SUPER или популярный GeForce RTX 4060. У вас на руках есть нужная сумма денег, но тут выясняется, что не всё так просто как могло показаться на первый взгляд. В продаже можно встретить видеокарты на том или ином графическом чипе по самым различным ценам, а разобраться в вопросе бывает крайне сложно. Неясно, почему Palit за одну видеокарту просит 60 тысяч, тогда как за другую на том же графическом чипе – уже 70. Цены на продукцию Asus и вовсе выбивают из равновесия, ну а сегодня мы попытаемся немного разобраться в данном вопросе.

Начнём с того, что в продаже действительно доступно несколько брендов. Некоторые считаются более серьёзными, предлагая продукцию максимального качества, ну а все остальные пытаются дотянуться до уровня указанной выше Asus. Если разобраться в вопросе, то можно выяснить одну любопытную деталь: плата и большая часть компонентов у Asus и Palit почти ничем не отличаются. Если речь идёт о бюджетном графическом чипе, то различия и вовсе сводятся к выбору термопасты и другим мелочам. В теории, более дорогая видеокарта будет немного холоднее, но на практике вы всё равно ничего не заметите. Любая система охлаждения сделана так, чтобы отводить тепла больше пикового значения TGP, ну а небольшая разница может быть интересна только экспертам и любителям тестов. Если мы видим две видеокарта с почти одинаковой системой охлаждения, но разной ценой, то возникает много вопросов, но очень часто производители предпочитают упаковывать брендовые решения в более серьёзный корпус.

В результате даже видеокарты до 400 долларов выглядят как флагманы, сбивая с толку неподготовленных геймеров. Система охлаждения поражает воображения, но по факту внутри всё тот же недорогой графический чип, а скорость видеокарты окажется точно такой же, как и у менее дорогих моделей. В интернете есть масса тестов, авторы которых сравнивают различные модели на одном и том же графическом чипе и приходят к удручающим выводам. Некоторые даже берут разогнанные с завода видеокарты. Это очень интересная тема. Предположим, тактовая частота эталонного графического чипа равна 1700 МГц. Судить о производительности на основе такой информации глупо, ведь ключевое значение имеет размер кристалла, количество ядер CUDA, ширина шины, количество памяти и многие другие показатели. И всё же, рядом лежит видеокарта на том же GPU, стоимость которой на 10-15 тысяч выше. Присмотревшись можно выяснить, что у второй тактовая частота ядра достигает 1800 МГц, вот только даже это даёт почти незаметную прибавку. Известно, что попытки разгона флагманов в домашних условиях проводятся часто, а в лучшем случае можно получить около 5% буста. Энтузиасты устанавливают систему жидкостного охлаждения, теряя гарантию, но получая ещё 5% fps в играх. Рядовые пользователи такие манипуляции обходят стороной, ну а мы разберём несколько примеров из российской розницы.

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Допустим, вы хотите купить GeForce RTX 4070 SUPER. Это один из лучших графических чипов текущего поколения. Видеокарта производства Palit выглядит не очень впечатляюще, но внутри скрывается 192-битная шина и довольно энергоэффективная система. Два кулера отлично справляются с охлаждением, а стоимость недорогой модели в РФ стартует с 65 тысячи рублей. Вы удивитесь, но всё та же Palit просит за модель с тремя кулерами на целых 15 тысяч больше. В теории, вы можете попытаться при помощи разгона добиться от этой модели более впечатляющих характеристик, вот только многие геймеры полагают, что такая видеокарта изначально быстрее. На самом же деле эта GeForce RTX 4070 SUPER может предложить менее высокую температуру графического чипа, а также работает немного тише. На данном графическом чипе есть и более дорогие видеокарты, ну а мы завершим на решении производства Gigabyte. Модель выглядит впечатляюще, но за неё просят почти на 20 тысяч больше, чем за базовую Palit с двумя кулерами. Если сравнить обе в тестах, то разница будет стремиться к нулю, ну а это значит, что вы платите за воздух, который будет вращаться в ещё одном кулере с наценкой до 20 тысяч рублей.

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Примерно такая же ситуация и с GeForce RTX 4080 SUPER. Эта видеокарта и без того очень дорогая, ведь за модель производства Palit просят 107 тысяч рублей. Такие деньги есть у небольшого количества геймеров, но производителей подобные мелочи не волнуют. Всё та же Gigabyte предлагает GeForce RTX 4080 SUPER за 125 тысяч, ну а упакованную в фирменную элитную систему охлаждения Asus вы можете купить за 180 тысяч. В последнем случае разгонный потенциал считается особенно большим, но это только теория, ведь победить физику пластиком не выйдет. Вы можете купить самую недорогую модель от Palit за 110 000 рублей, поставить на неё систему СЖО ещё за 10 тысяч, а в итоге в разгоне она окажется значительно быстрее более дорогой модели производства Asus. На самом деле потенциал GeForce RTX 4080 SUPER огромен и не нуждается в разгоне, ведь видеокарта тянет все игры в разрешении 4К на максимальных настройках графики. Выбор Asus обусловлен желанием порадовать себя и сродни покупке дорогой сумочки от известных дизайнеров. Почему бы и нет? Многим такая видеокарта просто нравится, но визуальная составляющая и призрачный потенциал никак не связаны с реальным положением дел

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Увы, но фанатов брендовых видеокарт достаточно даже в начальном сегменте. Смотрите, за GeForce RTX 4060 с базовой системой охлаждения просят 34 тысячи рублей, тогда как более впечатляющая модель производства то же Gigabyte на целых 10 тысяч дороже. Как вы уже догадались, никаких преимущество вторая не имеет, но фанаты брендов редко прислушиваются к голосу разума. К сожалению, некоторые геймеры плохо разбираются в вопросе видеокарт, а значит многие делают выбор исходя из визуальной составляющей. Ну а результат будет только один: вы переплатите лишние деньги, но не получите никаких преимуществ. В теории, видеокарта будет работать тише, но даже здесь разница не такая заметная, чтобы говорить о ней всерьёз. Вы вольны купить видеокарту, которая нравится лично вам, но не забывайте руководствоваться здравым смыслом. Даже 34 тысячи за кусок текстолита и пару кремниевых пластин – это слишком дорого, ну а переплату за размер и вес и вовсе можно назвать глупостью. Добавим, что обычно видеокарта устанавливается таким образом, что её (пусть и сомнительная) визуальная составляющая вообще не видна. После этого системный блок отправляется под стол, ну а в итоге рассказы о том, что более дорогая модель красивее бюджетной, вызывают большие сомнения. Это, как если бы вы купили красивые носки в офис, где принято весь день ходить в обуви. Порадоваться за себя вы, конечно, можете, но уже через пару минут вы и сами забудете цвет носков, а ведь за это деньги можно было купить три пары вполне нормальных носков.