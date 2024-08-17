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GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук

GeForce GTX 1070 вышла 8 лет назад, но до сих пор тянет не только шутеры и классические игры, но и требовательные новинки последних лет
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Не секрет, что в последние несколько лет прирост быстродействия между новыми поколениями видеокарт сильно замедлился. Например, Radeon RX 7700 XT всего на 50% быстрее Radeon RX 5700 XT, а ведь речь о видеокартах, стоимость которых превышала 400 долларов на момент релиза. Графические чипы за 300 долларов прибавляют из поколения в поколение ещё меньше, ну а всё это позволяет владельцам старых видеокарт экономить средства. Например, GeForce GTX 1080 Ti отлично справляется с самыми требовательными играми и даже может обеспечить приличное качество картинки в разрешении 2К.

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Купившие эту видеокарту геймеры не видят смысла в апгрейде и переходят на новинки только в случае поломки или наличия лишних денег. Но GeForce GTX 1080 Ti представляет собой флагман NVIDIA, а значит такая видеокарта никогда не была популярной. Именно поэтому стоит обратить внимание на менее дорогие решения, а сегодня мы изучим тестирование, проведённое на канале zWORMz Gaming. Автор использовал старую GeForce GTX 1070, прогнав её через несколько актуальных игр. Результат получился интересным и обязательно порадует тех, кто до сих пор не готов отказываться от видеокарты, поступившей в продажу 8 лет назад. 

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Обойдёмся без сравнений с находящимися сегодня в продаже решениями и сразу же обратим внимание не несколько скриншотов. Видео с тестами вы можете найти в конце материала, но и предложенной выше информации достаточно для того, чтобы составить общую картину. Как видите, GeForce GTX 1070 неплохо справляется как с популярными шутерами, так и с довольно требовательными Elden Rin и Starfield. Не всегда качество графики удаётся выставить на максимум, но даже это не мешает наслаждаться изображением без искажений и просадок фрамрейта. Можно сделать вывод, что старая видеокарт до сих пор актуальна и будет справляться с новыми играми ещё несколько лет. На самом деле очень многое зависит от того, какой прирост быстродействия в среднем ценовом сегменте между поколениями предложит на этот раз NVIDIA. Если GeForce RTX 5060 будет всего на 10% быстрее GeForce RTX 4060, то разработчики игр продолжать предлагать нам графику текущего поколения. GeForce GTX 1070 останется актуальна, а менять её вам придётся очень нескоро. 

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В случае, если вы сильно ограничены в средствах, то могли задуматься о покупке такой видеокарты с рук. В нормальном рабочем состоянии GeForce GTX 1070 обойдётся в 14 тысяч рублей. На Авито есть предложения и более выгодные, но в данном случае вы получаете небольшую гарантию. Кроме того, продавец зарегистрирован на площадке «ЯндексМаркет», поэтому в случае чего вы всегда можете вернуть товар. Мошенники есть везде, ну а стоит ли переплачивать за определённые гарантии безопасности, решать вам. Было бы неправильно не указать Radeon RX 5700 XT, купить которую вы можете за 17 тысяч рублей. Эта видеокарта ощутимо быстрее, но и обойдётся вам дороже. Обе видеокарты предлагают по 8 Гб памяти и в целом подойдут для оживления старого компьютера. 

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Как уже отмечалось выше, старые видеокарты не только уступают по скорости новинкам, но и таят определённые риски. Именно поэтому мы предлагаем присмотреться к новинкам последнего поколения. Например, к Radeon RX 7600. Видеокарта также имеет 8 Гб памяти и хорошо справляется с играми в 1080р. Она немного быстрее Radeon RX 5700 XT, но привлекает низким потреблением энергии. Есть ещё GeForce RTX 4060, которая принадлежит к аналогичной ценовой категории, предлагая сравнимую с Radeon RX 7600 производительность. Обе стоят около 30 тысяч, обладая приличным запасом на несколько лет вперёд. Насколько длительным будет жизненный цикл обеих видеокарт, зависит от прироста быстродействия между поколениями, но пока всё идёт к тому, что менять GeForce RTX 4060 вам придётся нескоро. 

Добавим, что автор тестирования использовал для оценки скоростных показателей GeForce GTX 1070 процессор Ryzen 9 7950X3D. Флагман AMD стоит около 60 тысяч рублей и по карману небольшому количеству энтузиастов. Именно поэтому вы никогда не получите такое же количество кадров с GeForce GTX 1070 у себя дома. Особенно всё будет плохо, если у вас установлен очень старый процессор. Покупать флагман мы вам не советуем, но переходить на более современные платформы всё же нужно. В качестве оптимального решения можем предложить Ryzen 5 7600X. Камень не только стоит дешевле 20 тысяч, но и прослужит вам долго за счёт использования сокета АМ5. Процессор можно будет заменить в 2026 году, усилив скоростные показатели компьютера без замены материнской платы и оперативной памяти. 

Если вы однозначно решили купить видеокарту на вторичном рынке и не хотите переплачивать за указанные выше позиции, то прежде всего обратите внимание на меры предосторожности, позволяющие избежать дополнительных рисков. В переписке с продавцом уточните наличие коробки и документов. Было бы неплохо купить видеокарту у геймера, а гарантия подтвердит принадлежность старого графического чипа к конкретному продавцу. Также уточните, что хотите провести все тесты перед покупкой. Скачайте несколько синтетических программ, а во время тестирования обращайте внимание на температуру и тактовые частоты. Фрамрейт должен совпадать с тем, что показывают аналогичные видеокарты в интернете. Если вы фиксируете значительные различия между полученным вами результатом и эталонными тестами, то это повод отказаться от покупки. Температура не должна превышать допустимых значений, а резкие падения тактовой частоты свидетельствуют о том, что графический чип уже не держит рекомендованных производителем параметров. При любых сомнениях лучше от покупки отказаться. Изучите систему охлаждения. Если обслуживание видеокарты не производилось, обязательно замените термопасту. Старайтесь отказаться от покупки с пересылкой по почте. Именно здесь скрывается большая часть мошенников, ну а вернуть средства за сгоревшую видеокарту будет непросто. Некоторые блогеры рекомендуют снимать распаковку на видео, но даже это помогает не всегда. Ну и не забывайте, что новая видеокарта за 30 тысяч предлагает полноценную гарантию сроком 3 года, тогда как подержанная GeForce GTX 1070 пусть и в 2 раза дешевле, но вообще не имеет гарантии. Если видеокарта ещё и много лет работала на ферме, то состояние её далеко от идеального, а конечный результат зависит от вашего везения и внимательности. Кстати, не стесняйтесь торговаться, ведь чаще всего продавец озвучивает цену немного выше, чем хочет получить. Обычно в расчёт уже принимается скидка, а сам он тут же назовёт реальному покупателю удобную для него цену. 


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