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Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года

Судя по тестам, Radeon RX 7700 XT всего на 50% быстрее старой Radeon RX 5700 XT, поступившей в продажу в 2019 году
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Эксперты и рядовые геймеры спорят о том, какая видеокарта сегодня может считаться лучше в сегменте до 400 долларов. Многие указывают в сторону NVIDIA, тогда как находятся и те, кто советует обращать внимание на продукцию AMD. Что бы вы не выбрали, всегда остаются сомнения, а главная задача заключается в том, чтобы купить такую видеокарту, которая предложит максимальный жизненный цикл. Ну а поскольку на рынке достаточно самой разнообразной продукции, то самое время присмотреться к тому, как ведут себя графические чипы прошлых поколений.

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Сегодня мы остановимся на Radeon RX 5700 XT, которая появилась в продаже в далёком 2019 году. Видеокарту всё ещё можно встретить на вторичном рынке, ну а высоким спросом она пользовалась у майнеров. Любители криптовалют создавали большие фермы из Radeon RX 5700 XT, получая сверхприбыли за счёт высокого потенциала этой видеокарты. Что же, с тех пор прошло много лет, а аналогом Radeon RX 5700 XT считается Radeon RX 7700 XT. Она укладывается в указанные выше 400 долларов и позволяет играть в любые игры в разрешении 2К. 

Обратимся к тестированию, проведённому на канале NJ Tech. Блогер прогнал обе видеокарты через 10 популярных игр, получив крайне интересные результаты. Выше вы можете увидеть сводную таблицу, отражающую изменения за два поколения в графическом сегменте AMD. Как видите, если выставить настройки на высокие и игнорировать трассировку лучей, то на Radeon RX 5700 XT можно получить средние 60 кадров в секунду. К сожалению, в 6 играх старая видеокарта не смогла выйти за пределы 50 кадров в секунду, но в целом такой показатель можно назвать приемлемым. Если выставить настройки на средние, то Radeon RX 5700 XT обеспечит стабильные 60 fps в разрешении 2К даже в самых требовательных играх. Что до Radeon RX 7700 XT, то новая видеокарта легко справляется даже с самыми сложными сценами, обеспечивая больше 70 кадров в секунду. На первый взгляд такая информация кажется обнадёживающей, но всё встаёт на свои места, если вспомнить, что между релизом Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 5700 XT прошло 4 года. 

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Сегодня все ругают NVIDIA за неповоротливость. Утверждается, что прирост между поколениями замедлился, но результаты тестов однозначны. Перед нам общий тренд, а значит в ближайшие годы мы станем свидетелями замедления прироста между поколения. Ранее нечто подобное уже произошло на рынке настольных процессоров, позволяя несколько поколений оставаться на старом камне без необходимости апгрейда. Время, когда нам нужно было каждые 3 года покупать новый компьютер, ушло. С одной стороны происходящее удручает, ведь быстродействие растёт медленно. Но есть и положительная сторона, ведь делать апгрейд придётся намного реже. Кроме того, эксперты полагают, что в ближайшие годы всё более значимым станет использование умных алгоритмов в улучшении качества картинки. Например, DLSS 3.0 позволяет получить приличный результат даже в 2К на видеокартах за 300 долларов. В будущем программные компоненты станут ещё заметнее, ну а пока мы находимся в промежуточном периоде и должны немного подождать.

Всё это красивая теория, ведь на самом деле решающим фактором, определяющим выбор той или иной видеокарты, остаётся конечная стоимость. Radeon RX 5700 XT на 50% медленнее, но она также и значительно дешевле. Как видите, за старушку просят всего 17 тысяч рублей. А вот купить Radeon RX 7700 XT дешевле 50 тысяч в российской рознице сложно. Это значит, что новая видеокарта обойдётся вам в 3 раза дороже, но принесёт только дополнительные 30 кадров в секунду. Учитывая, что даже Radeon RX 5700 XT сносно тянет игры в 2К, то отказываться от вторичного рынка было бы преждевременно. Проблема лишь в том, что мы с вами не знаем историю происхождения Radeon RX 5700 XT. По словам продавца, видеокарта в хорошем состоянии, но покупать её после майнера не очень хочется. 

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Если говорить о новых аналогах NVIDIA, то на ум приходит GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта стоит немного дороже, чем просят за Radeon RX 7700 XT, но в играх оказывается медленнее. Кроме того, она предлагает только 8 Гб памяти, что на целых 4 Гб меньше прямой конкурентки из лагеря AMD. Фанатам NVIDIA такие истины объяснить сложно, но разумные геймеры обязательно примут верное решение. Как уже отмечалось выше, GeForce RTX 4060 Ti с использованием технологии масштабирования способна демонстрировать впечатляющие результаты, но ведь аналогичная технология есть и у Radeon RX 7700 XT.  

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В случае, если вы хотите получить максимум в разрешении 2К, а также попробовать свои силы в 4К, то нужно присмотреться к более серьёзным решениям. Например, вас может заинтересовать Radeon RX 7800 XT. За 64 тысячи вы получите 16 Гб видеопамяти и значительный потенциал на ближайшие 4 года. Цена не отличается демократичностью, но аналоги NVIDIA ещё дороже. Например, GeForce RTX 4070 SUPER, за которую просят 73 тысячи рублей. Такая видеокарта окажется в играх немного быстрее Radeon RX 7800 XT, но только в том случае, если вы купите флагманский процессор. Если же вы попытаетесь играть на Ryzen 5 7600X, то обе видеокарты будут примерно равны. Для оптимальной сборки в 2К рекомендуется купить более мощный процессор. Это может быть 8-ядерный Ryzen 7 7700, отличающийся высокими скоростными показателями и не самой высокой стоимостью. Купить такой камень вы можете за 22 тысячи рублей, получив приличный запас на несколько лет. Добавим, что актуальная платформа АМ5 сможет получать новые процессоры даже после 2026 года, ну а это говорит о длительной жизненном цикле выбранных комплектующих. 


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