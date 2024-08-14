Судя по всему, этой осенью ждать выхода видеокарт нового поколения всё же не стоит. Если вы хотя бы немного следите за релизами NVIDIA, то могли заметить, что за несколько месяцев перед стартом продаж разворачивается мощная рекламная компания. Первыми к делу подключаются инсайдеры. Эти ребята публикуют самые нереалистичные утечки, рассказывая о том, каким быстрым станет новый флагман. Никого не волнует, что большая часть слухов придумана маркетологами Дженсена Хуанга, ну а со временем в прессу просачиваются более достоверные сведенья. За несколько месяцев до начала продаж мы знаем не только наименование всех графических чипов линейки, но и подробные технические характеристики. Мало того, часто в сеть сливают даже игровые тесты, вот только ничего подобного сегодня не наблюдается.

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На календаре середина августа, но мы не только не знаем сроков выхода серии GeForce RTX 50, но даже не видели самых примитивных утечек. Пару месяцев назад инсайдеры по команде сверху начали рассказывать привычные сказки о новом флагмане, но в какой-то момент перестали это делать. Похоже, руководство NVIDIA приняло решение перенести релиз, о чём не так давно писали новостные каналы. Надеяться на AMD мы вам не рекомендуем, ведь Лиза Су пока не настроена устраивать сражение за рынок настольной графики, а значит с покупкой видеокарты следующего поколения придётся повременить. Если нам повезёт, то серия GeForce RTX 50 появится в рознице к концу января 2025 года, но это касается только флагманов. Обычно середняки выходят через пару месяцев после релиза наиболее дорогих решений, ну а это значит только одно: GeForce RTX 5060 появится не раньше весны 2025.

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Ожидание кажется мучительным, а многие эксперты полагают, что значительного прироста между поколениями снова не будет. Это значит, что нужно делать сложный выбор, а в итоге всё больше геймеров отправляется на вторичный рынок. Там можно встретить огромное количество видеокарт по самым различным ценам, но рядовые любители компьютерных игр всё равно обращают внимание на наиболее недорогие позиции. Сегодня мы разберёмся в том, если вообще смысл покупать старые видеокарты, а также определимся с наиболее простыми рекомендациями, позволяющими не потерять деньги. Начнём с теста, опубликованного на канале NJ Tech. Автор взял видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 4060, сравнив их скоростные показатели в игровых сценариях. Мы публикуем несколько скриншотов, позволяющих сделать основные выводы, но посмотреть ролик полностью вы можете в конце материала.

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Как видите, старый флагман в некоторых играх умудряется отставать от GeForce RTX 4060 всего на 5-10%, но в некоторых тайтлах разрыв превышает 20%. Тестирование проводилось в разрешении 2К, что не совсем привычно для указанных выше видеокарт. Нужно признать, что в разрешении 1080р GeForce GTX 1080 Ti покажет приличную производительность и позволит пересидеть год в ожидании GeForce RTX 5060. Именно поэтому в данном случае важна не только конечная производительность, но и цена. Что же, сегодня купить старый флагман можно за 22 тысячи рублей. За эту сумму вы получите доступ к максимальным настройкам в разрешении 1080р, тогда как найти GeForce RTX 4060 дешевле 37 тысяч проблематично. Несложно посчитать, что старый флагман почти в два раза дешевле, но обеспечит вам приличную производительность здесь и сейчас. Скорее всего, жизненный цикл GeForce GTX 1080 Ti стремительно близится к своему завершению, но пока вы можете неплохо сэкономить. GeForce RTX 4060 предлагает трассировку лучей и улучшенную технологию масштабирования, поэтому продержится в строю как минимум на пару лет дольше.

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На самом деле GeForce GTX 1080 Ti не единственная видеокарта, которую можно выгодно купить на вторичном рынке. Для примера мы можем вам предложить Radeon RX 5700 XT. Даже сегодня эта видеокарта остаётся актуальной, предлагая приличное количество кадров в секунду в разрешении 1080р. При этом она стоит дешевле, чем GeForce GTX 1080 Ti, но в целом имеет примерно аналогичный жизненный цикл. А вот обращать внимание на графические чипы прошлого поколения пока рано. Как видите, за Radeon RX 6700 XT просят почти 35 тысяч рублей. Такая видеокарта имеет 12 Гб памяти и отлично справляется даже с играми в 2К, но ведь речь идёт о вторичном рынке. Для понимания происходящего стоит обратить внимание на новую Radeon RX 7700 XT. Как видите, такая видеокарта всего на 11 тысяч дороже, но быстрее примерно на 25% и предлагается в новом виде. Согласимся, что выбор сложный, но очень многое зависит от того, какие цели вы преследуете.

Если стоит задача максимально сэкономить, то берите Radeon RX 5700 XT, ну а любители флагманов NVIDIA получат максимум от GeForce GTX 1080 Ti. Учтите, что не всегда вторичный рынок вообще предлагает скидки. Так, в наличии GeForce RTX 3060, которая в использованном и новом состоянии обойдётся вам в 30 тысяч рублей. Практика показывает, что скидки на видеокарты начинаются после того, как прошло несколько поколений, ну а GeForce RTX 3060 слишком молодая, чтобы быть дешёвой. При покупке подержанных видеокарт нужно помнить о рисках, которые таит вторичный рынок. Скорее всего, на «ЯндексМаркете» риски минимальны, поскольку видеокарту вам продаёт частный предприниматель или компания. Вы всегда можете высказать обоснованные претензии, тогда как на многих других площадках приходится смотреть в оба. Простой пример, GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT долгое время оставались крайне популярными у майнеров. Обе видеокарты позволяли неплохо зарабатывать, ну а сегодня их продают с большими скидками. Не факт, что именно указанные выше модели работали на ферме, но исключать такого развития событий мы бы не стали.

Рекомендуется также избегать покупки видеокарты с рук по почте. Никто не гарантирует, что вам придёт рабочий экземпляр. Мошенники давно переехали в интернет, а многие даже скупают сгоревшие видеокарты, продавая их под видом рабочих. Проверить видеокарту в почтовом отделении вы всё равно не сможете, ну а попытка доказать свою правоту после проведения платежа может оказаться крайне сложной. Как только вы поставили подпись в накладной, то этим признали тот факт, что видеокарта вас устраивает, поэтому снимайте установку на видео. Не всегда это помогает, но так у вас будут хотя бы какие-то доказательства. Как уже было сказано выше, проще вообще отказаться от пересылки, что тут же избавит вас от дополнительных рисков. Эксперты рекомендуют тестировать любую видеокарту перед покупкой. Запишите на флэшку или диск несколько синтетических тестов и заранее предупредите владельца о том, что намерены изучить видеокарту с особым пристрастием. Мошенники предпочтут вам отказать, но вы в любом случае должны провести тесты. Обращайте внимание на температуру и тактовые частоты. Если видеокарта не может работать на максимуме возможностей, то от неё нужно отказаться. Часто подобные факты свидетельствуют о начале деградации графического чипа, а значит вы не сможете на такой видеокарте дождаться релиза GeForce RTX 5060.



