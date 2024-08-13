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Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть

Всё зависит от того, насколько быстрый компьютер вам нужен, ну а конечная производительность определяется стоимостью комплектующих
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Несколько дней назад AMD начала продажи настольных процессоров нового поколения. В рознице доступен 6-ядерный Ryzen 5 8600Х и 8-ядерный Ryzen 7 9700Х. Несмотря на то, что цены на процессоры оказались ниже, чем было в прошлом поколении, спрос остаётся низким. Причина в том, что прирост быстродействия между поколениями оказался незначительным, а всё это вызывает разочарование у потенциальных покупателей. Инсайдеры пишут о том, что геймеры энтузиасты предпочитают процессоры прошлого поколения, демонстрирующие отличные показатели, но имеющие более низкие цены. 

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Новинки AMD пока в Россию не приехали, но в США камни не попали даже в недельный топ 25 самых популярных процессоров. Предполагается, что Лиза Су вынуждена будет пересмотреть ценовую политику, но пока об этом ничего не известно. Как бы там ни было, время менять процессор рано или поздно приходит, а сегодня мы с вами определимся, какой камень стоит покупать, и как провести апгрейд с минимальными затратами. Будем анализировать предложения в российской рознице, пытаясь найти наиболее выгодные по соотношению цены и быстродействия модели. Отметим, что сегодня обойдёмся без продукции Intel. Новые серии сталкиваются с постоянными вылетами и даже горят, ну а старые слишком медленные и не могут составить конкуренцию даже позапрошлому поколению AMD.

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Прежде всего определитесь с тем, сколько денег вы готовы потратить на новый процессор. Если есть желание усилить систему и начать играть в требовательные новинки последних лет, то без мощного камня не обойтись. Вот только далеко не всем требуется высокая производительность. Пожалуй, оптимальным решением для нетребовательных пользователей может стать Ryzen 5 5600. Он достаточно быстрый и построен на сокете АМ4. Представим себе, что несколько лет назад вы купили процессор AMD одного из первых поколений. Камень порядком устарел, ну а это отличный повод для того, чтобы сделать апгрейд. В данном случае вам не потребуется покупать новую материнскую плату, искать недорогую оперативную память и даже переустанавливать операционную систему. Вы просто замените старый камень на Ryzen 5 5600, получив достаточный потенциал для создания игрового ПК для разрешения 1080р. Без небольшого тюбика с термопастой не обойтись, ну а систему охлаждения можете оставить на месте. Ryzen 5 5600 не отличается высокими требованиями к питанию, поэтому отводить от него тепло сможет ваш старый кулер. Если есть желание сэкономить как можно больше денег, то можно обратить внимание на Ryzen 5 5500. Скорость здесь ниже, но зато такой камень неплохо справится с офисными задачами. Берите его, если вам нужен ПК для школьника, ведь на первое время большего и не требуется. 

Ryzen 7 5700X стоит 17 тысяч и подходит для тех, кому хочется получить 8 ядер и более высокую скорость в играх. Если такой камень комплектовать не самой бюджетной видеокартой, то он отлично покажет себя даже в сложных сценах, обеспечивая стабильный фрамрейт и народные 60 кадров в секунду в 1080р. Ryzen 7 5700X вытянет видеокарту и для 2К, но такой комплект кажется немного неправильным, поскольку процессор не сможет раскрыть потенциал графического чипа, а значит система не будет работать на максимуме своих возможностей. Ryzen 7 5700X также основан на сокете АМ4, но потребует более мощной системы охлаждения. Если у вас есть старая материнская плата, можете попробовать установить туда новый камень, что даст вам почти двукратный прирост по сравнению с первым поколением Ryzen.

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Последний процессор на платформе АМ4, который мы можем вам порекомендовать для апгрейда – это Ryzen 7 5700X3D. Камень стоит 22 тысячи рублей, ну а такая сумма есть далеко не у каждого геймера. Ryzen 7 5700X3D чрезвычайно хорош в играх, позволяя раскрыть потенциал дорогих видеокарт в разрешении 2К. За счёт старого сокета система будет недорогой, но очень быстрой. Стоит учитывать, что дальнейший потенциал для апгрейда будет сильно ограничен, поскольку все новые процессоры выходят на сокете АМ5. И всё же, если есть желание сэкономить здесь и сейчас, то Ryzen 7 5700X3D, смело можно назвать одним из лучших процессоров для апгрейда в 2024 году. 

В случае, если вы хотите перейти сразу на новую платформу, то придётся не только купить процессор, но и материнскую плату с оперативной памятью. Поскольку АМ5 останется актуальной до 2027 года, можно будет усилить систему в будущем, ну а пока остановимся на базовом Ryzen 5 7500F. Это самый недорогой камень AMD прошлого поколения. Несмотря на это он очень быстрый и может стать основой как для системы для игр под разрешение 1080р, так и под более требовательное 2К. Камень укладывается в TDP 65 Вт, поэтому не берите под него дорогую материнскую плату. А вот оперативная память стандарта DDR5 обходится недёшево, но это плата за потенциал и возможность простого апгрейда в будущем. Обычно Ryzen 5 7600 стоит дороже, но сегодня мы нашли такой камень за те же 17 тысяч рублей. Советуем вам присмотреться именно к нему. Не исключено, что уже к вечеру сегодня или завтра цена повысится, ну а удачливые покупатели могут сэкономить несколько тысяч рублей. Ryzen 5 7600 быстрее Ryzen 5 7500F и также укладывается в теплопакет 65 Вт. 

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Ну а для продвинутых геймеров, которым требуется приличный запас мощности, мы можем порекомендовать Ryzen 7 7700. Это 8-ядерный камень, который стабильно входит в пятёрку самых продаваемых на глобальном рынке. Он может предложить высокую производительность и стоит намного дешевле флагманов. Как уже отмечалось выше, апгрейд на базе такого процессора влетит вам в копеечку. Под Ryzen 7 7700 нужна скоростная оперативная память, не самая дешёвая материнская плата и хорошая видеокарта. Покупать процессор за 25 тысяч рублей, а после не укомплектовать его видеокартой уровня Radeon RX 7800 XT – это самая настоящая глупость. Комплект обойдётся вам дорого, но в этом случае вы получите максимально быстрый игровой ПК, способный оставаться актуальным ещё несколько лет. Можно сэкономить, купив один из процессоров дешевле, но в данном случае решать вам. Каждый из предложенных камней имеет свои плюсы и минусы, а определяющим фактором станет конечная стоимость и задачи, стоящие пере тем или иным геймером. 

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