Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К

Выбираем лучше связки из процессора и видеокарты лета 2024 года для всех актуальных разрешений с максимальной экономией
[ ] для раздела Блоги
4
4

Долгое время Голливуд и крупные музыкальные лейблы демонстрировали устойчивый рост, генерируя всё больше денег за счёт продажи развлекательного контента. 20 лет назад индустрия видеоигр казалась мизерной, а доходы разработчиков на фоне международных медиагигантов смотрелись несерьёзно. Как оказалось, в данном сегменте таился огромный потенциал для роста, ну а сегодня разработчики игр умудряются зарабатывать сотни миллионов долларов в первые дни после релиза. Наиболее популярные проекты обеспечивают своим создателям стабильно высокую прибыль годами, а сегодня можно констатировать, что индустрия видеоигр имеет сформированную устойчивую нишу.

реклама



Российский рынок пока не способен тягаться с американским и японским сегментами, но в последние годы отечественные любители видеоигр демонстрируют высокую покупательскую способность, даже под санкциями. По данным аналитиков, только за второй квартал текущего года российские геймеры умудрились потратить 54.5 миллиарда рублей. Это на целых 11% больше, чем было в первом квартале. Отмечается, что российская экономика демонстрирует стабильные темпы роста, ну а это значит, что у рядовых жителей страны остаётся больше денег на развлечения. К сожалению, большая часть денег ушла зарубежным разработчикам, поскольку создание отечественного сегмента с командами специалистов находится на начальных стадиях. Значительную часть прибыли сгенерировала платформа PlayStation 5, где чаще всего покупались Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade. Согласно озвученным данным, почти 60% геймеров во втором квартале купили хотя бы одну игру, ну а это говорит о том, что в будущем спрос на развлекательный контент продолжит расти.

И вот здесь становится очевидно, что без доступа к современному оборудованию всё это становится невозможным. Требования к играм постоянно растут, качество контента увеличивается, что вынуждает геймеров каждые 3-4 года менять видеокарты и процессоры. Что же, если ваш системный блок уже не тянет новинки последних лет, то самое время задуматься об апгрейде. Сегодня мы разберём несколько интересных предложений и определимся в том, какую видеокарту и процессор нужно купить лично вам. Начнём с бюджетного сегмента. Здесь лидером остаётся Ryzen 5 7500F, обладающий всем необходимым для создания перспективной игровой станции. Процессор AMD демонстрирует отличные показатели в играх и стоит недорого. Он принадлежит к последнему поколению и потребует материнскую плату с сокетом АМ5. Ну а это значит, что жизненный цикл процессора окажется максимально длительным, ведь данный сокет останется актуальным до 2027 года. 

реклама



Для тех, кто хочет собрать более мощный компьютер, идеально подходит Ryzen 7 7700. Камень очень быстрый, но при этом нетребовательный. Он укладывается в теплопакет 65 Вт, что позволяет вам не тратиться на дорогую материнскую плату. В тестах Ryzen 7 7700 демонстрирует очень неплохие показатели и в целом может рекомендоваться для сборки перспективного ПК для разрешения 2К. Помните, что остальные комплектующие не должны быть слишком бюджетными или чрезвычайно дорогими, но это уже другая тема, которую мы раскроем в одном из следующих материалов. 

Если кроме старых стрелялок и нескольких классических игр вы не планируете ничего запускать, то можно обойтись и Ryzen 7 5700G. Это процессор имеет встроенное графическое ядро, за счёт чего может тянуть указанные выше игры даже без необходимости покупки дискретной видеокарты. Учтите, что Ryzen 7 5700G основан на сокете АМ4, ну а это значит только одно: вы сэкономите деньги на материнской плате и оперативной памяти. В итоге цена системного блока будет смехотворной, ну а вы получите доступ к своим любимым играм. При необходимости Ryzen 7 5700G можно укомплектовать отдельной видеокартой, но в таком случае стоимость ПК сильно увеличится. 

реклама



Для тех, кто пока не готов инвестировать средства в новую платформу АМ5, в продаже есть 8-ядерный Ryzen 7 5700X3D. Это очень быстрый и современный процессор, который позволяет создать действительно мощный игровой компьютер. Конечная производительность будет зависеть от видеокарты, ну а сам Ryzen 7 5700X3D способен раскрыть дорогие графические чипы до 100 тысяч рублей. Камень совместим со всеми материнскими платами под АМ4, а значит вы можете купить бюджетную на чипсете В450, наслаждаясь разумной экономией. У многих геймеров уже на руках есть системные блоки с сокетом АМ4, а значит путём простой замены процессора, появится возможность значительно усилить потенциал компьютера. Не забудьте купить термопасту, но это уже мелочи, о которых должен знать любой геймер, делающий апгрейд своими руками. Часто проще обратиться к специалистам, но в этом случае придётся заплатить за услуги сборки и настройки системного блока. 

Наиболее производительным в нашем списке значится Ryzen 7 7800X3D. Это один из самых скоростных камней на рынке. Что любопытно, в середине августа состоится релиз процессоров серии Ryzen 9000, но тесты свидетельствуют в том, что в игровых сценариях Ryzen 7 7800X3D останется лидером. Камень стоить ощутимо дороже указанных выше вариантов, и нуждается в комфортной материнской плате. Это на значит, что вам нужно покупать плату за 30 тысяч рублей, но на бюджетной за 12 тысяч Ryzen 7 7800X3D будет чувствовать себя неуютно. Процессор получит длительный жизненный цикл и сможет обеспечивать максимальную картинку в тандеме с актуальной видеокартой в любом разрешении. 

реклама



Что до видеокарт, то ничего дешевле GeForce RTX 4060 мы вам покупать не советуем. Сегодня такая видеокарта способна обеспечить картинку максимально возможного качества в разрешении 1080р и уже не подходит для покорения более высоких вершин. Со временем без активации технологии масштабирования не обойтись, но в данном случае стоит учитывать, что DLSS – это не панацея. Во многих играх активация такого режима приводит к потере визуальной составляющей, что самым негативным образом сказывается на пользовательском опыте. GeForce RTX 4060 получила 8 Гб памяти, а цена её не обременит даже самый скромный кошелёк. 

В случае, если вы хотите получить доступ к 2К, но не готовы переплачивать за продукцию NVIDIA, то мы предлагаем присмотреться к Radeon RX 7700 XT. Эта видеокарта может предложить 12 Гб памяти и довольно приличное качество картинки в 2К. Под такую видеокарту подойдёт любой из указанных выше процессоров, включая недорогой Ryzen 5 7500F. По ссылке вы можете увидеть пример игровой сборки на основе указанной видеокарты и процессора. Системный блок затянул на 110 тысяч рублей, но за эти деньги удалось получить огромный запас мощности и потенциал для роста. Radeon RX 7700 XT имеет доступ к технологии масштабирования и обещает длительный жизненный цикл. Неясно, как будут расти требования к играм в ближайшие годы, но пока предпосылок к быстрому устареванию у этой видеокарты нет. 

Если вы хотите играть в 2К на максимальных настройках графики, то придётся потратиться на GeForce RTX 4070 SUPER. Здесь также 12 Гб памяти, но производительность ощутимо выше, чем у Radeon RX 7700 XT. Многие требовательные игры GeForce RTX 4070 SUPER будет тянуть даже в 4К, но тягаться с более скоростными решениями такая видеокарта не может. GeForce RTX 4070 SUPER нуждается в процессоре уровня Ryzen 7 7700, но для неё идеально подойдёт и Ryzen 7 5700X3D. Просто запомните, что через несколько лет сокет АМ4 вам придётся менять полностью, что вынудит докупить не только процессор, но и материнскую плату, тогда как с Ryzen 7 7700 необходимости в этом не возникнет. 

Для самых требовательных сценариев обойтись без Radeon RX 7900 XT уже невозможно. Фанаты Дженсена Хуанга посоветуют что-то другое, но мы предлагаем именно эту видеокарту AMD. По соотношению цены и производительности она с большим отрывом обходит все конкурирующие решения, ну а это самая важная составляющая. При этом Radeon RX 7900 XT обеспечивает картинку максимального уровня даже в разрешении 4К. Некоторые сложности могут возникнуть только после активации трассировки лучей, но сегодня ни одна видеокарта на рынке не тянет 4К с RTX-ON. С Radeon RX 7900 XT идеально будет смотреться Ryzen 7 7800X3D, ну а тандем видеокарты и процессора AMD отлично вписывается в бюджет энтузиаста и покажет себя с лучшей стороны. Если вы планируете купить именно такую сборку, то не стоит жадничать, ведь медленная оперативная память может снизить быстродействие вашей системы, а попытки записывать игра на жёсткий диск и вовсе превратят игровую станцию в улитку.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
8
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
13
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
2
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
3
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
+
Российский истребитель вновь прогнал британские самолёты-разведчики от Крыма
2
Свежие изображения One UI 7 показывают значительные изменения дизайна пользовательского интерфейса
1
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
13
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
8
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
25

Популярные статьи

Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
88
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
42
Windows XP в 2024 году - Часть 3
7
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
50
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
3
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
5

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
14:39
Я брал обычные SSD любимых брендов, девайсы которых меня не подводили. Не самые дешовые. Второй SSD так и остался рабочим, просто из-за него лагали игры и программы. Когда его убрал из системы проблем...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Gamandril
14:38
"а попытки записывать игра на жёсткий диск и вовсе превратят игровую станцию в улитку." Да, да, я так и подумал. Ты вообще не в курсе что жесткого диска хватает за глаза. "но мы предлагаем именно эту ...
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
Легенда
14:31
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Олег Тимофеев
14:29
Съесть та он съест да кто же ему даст?
Российские автодилеры просят Минпромторг отложить повышение утильсбора до 2025 года
Костя Костромин
14:28
HDD жужжат в топку их. Точнее они есть но стоят в файловой помойке на антресоли...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Eisbrecher
14:27
>>Вангую, когда допилят нормальную линуху для игр и работы, винда канет в лету! Тоже думаете, что винда будет жить вечно, да? :(
Сбой в работе антивирусной системы CrowdStrike нанёс бизнесу $15 млрд ущерба
Дмитрий Мальцев
14:23
Про утилизацию изношенных аккумуляторов типа забыли. А КПД посчитали только по аккумулятору, то что электричество в нем только накапливается, тоже типа забыли. Какой там КПД у ветряка и солнечной уста...
Huawei собирается показать около 15 новинок всего лишь за месяц
Walter Sullivan
14:21
Бред, надо использовать и то и другое
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Aleksei Didenko
14:20
Процессоры есть только АМД, другие производители - бракоделы
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
grazer08
14:20
Похоже Помпа чует, что к СШП подкрадывается паралич и судорожно ищет норку по-глубже.
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем