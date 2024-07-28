Долгое время Голливуд и крупные музыкальные лейблы демонстрировали устойчивый рост, генерируя всё больше денег за счёт продажи развлекательного контента. 20 лет назад индустрия видеоигр казалась мизерной, а доходы разработчиков на фоне международных медиагигантов смотрелись несерьёзно. Как оказалось, в данном сегменте таился огромный потенциал для роста, ну а сегодня разработчики игр умудряются зарабатывать сотни миллионов долларов в первые дни после релиза. Наиболее популярные проекты обеспечивают своим создателям стабильно высокую прибыль годами, а сегодня можно констатировать, что индустрия видеоигр имеет сформированную устойчивую нишу.

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Российский рынок пока не способен тягаться с американским и японским сегментами, но в последние годы отечественные любители видеоигр демонстрируют высокую покупательскую способность, даже под санкциями. По данным аналитиков, только за второй квартал текущего года российские геймеры умудрились потратить 54.5 миллиарда рублей. Это на целых 11% больше, чем было в первом квартале. Отмечается, что российская экономика демонстрирует стабильные темпы роста, ну а это значит, что у рядовых жителей страны остаётся больше денег на развлечения. К сожалению, большая часть денег ушла зарубежным разработчикам, поскольку создание отечественного сегмента с командами специалистов находится на начальных стадиях. Значительную часть прибыли сгенерировала платформа PlayStation 5, где чаще всего покупались Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade. Согласно озвученным данным, почти 60% геймеров во втором квартале купили хотя бы одну игру, ну а это говорит о том, что в будущем спрос на развлекательный контент продолжит расти.

И вот здесь становится очевидно, что без доступа к современному оборудованию всё это становится невозможным. Требования к играм постоянно растут, качество контента увеличивается, что вынуждает геймеров каждые 3-4 года менять видеокарты и процессоры. Что же, если ваш системный блок уже не тянет новинки последних лет, то самое время задуматься об апгрейде. Сегодня мы разберём несколько интересных предложений и определимся в том, какую видеокарту и процессор нужно купить лично вам. Начнём с бюджетного сегмента. Здесь лидером остаётся Ryzen 5 7500F, обладающий всем необходимым для создания перспективной игровой станции. Процессор AMD демонстрирует отличные показатели в играх и стоит недорого. Он принадлежит к последнему поколению и потребует материнскую плату с сокетом АМ5. Ну а это значит, что жизненный цикл процессора окажется максимально длительным, ведь данный сокет останется актуальным до 2027 года.

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Для тех, кто хочет собрать более мощный компьютер, идеально подходит Ryzen 7 7700. Камень очень быстрый, но при этом нетребовательный. Он укладывается в теплопакет 65 Вт, что позволяет вам не тратиться на дорогую материнскую плату. В тестах Ryzen 7 7700 демонстрирует очень неплохие показатели и в целом может рекомендоваться для сборки перспективного ПК для разрешения 2К. Помните, что остальные комплектующие не должны быть слишком бюджетными или чрезвычайно дорогими, но это уже другая тема, которую мы раскроем в одном из следующих материалов.

Если кроме старых стрелялок и нескольких классических игр вы не планируете ничего запускать, то можно обойтись и Ryzen 7 5700G. Это процессор имеет встроенное графическое ядро, за счёт чего может тянуть указанные выше игры даже без необходимости покупки дискретной видеокарты. Учтите, что Ryzen 7 5700G основан на сокете АМ4, ну а это значит только одно: вы сэкономите деньги на материнской плате и оперативной памяти. В итоге цена системного блока будет смехотворной, ну а вы получите доступ к своим любимым играм. При необходимости Ryzen 7 5700G можно укомплектовать отдельной видеокартой, но в таком случае стоимость ПК сильно увеличится.

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Для тех, кто пока не готов инвестировать средства в новую платформу АМ5, в продаже есть 8-ядерный Ryzen 7 5700X3D. Это очень быстрый и современный процессор, который позволяет создать действительно мощный игровой компьютер. Конечная производительность будет зависеть от видеокарты, ну а сам Ryzen 7 5700X3D способен раскрыть дорогие графические чипы до 100 тысяч рублей. Камень совместим со всеми материнскими платами под АМ4, а значит вы можете купить бюджетную на чипсете В450, наслаждаясь разумной экономией. У многих геймеров уже на руках есть системные блоки с сокетом АМ4, а значит путём простой замены процессора, появится возможность значительно усилить потенциал компьютера. Не забудьте купить термопасту, но это уже мелочи, о которых должен знать любой геймер, делающий апгрейд своими руками. Часто проще обратиться к специалистам, но в этом случае придётся заплатить за услуги сборки и настройки системного блока.

Наиболее производительным в нашем списке значится Ryzen 7 7800X3D. Это один из самых скоростных камней на рынке. Что любопытно, в середине августа состоится релиз процессоров серии Ryzen 9000, но тесты свидетельствуют в том, что в игровых сценариях Ryzen 7 7800X3D останется лидером. Камень стоить ощутимо дороже указанных выше вариантов, и нуждается в комфортной материнской плате. Это на значит, что вам нужно покупать плату за 30 тысяч рублей, но на бюджетной за 12 тысяч Ryzen 7 7800X3D будет чувствовать себя неуютно. Процессор получит длительный жизненный цикл и сможет обеспечивать максимальную картинку в тандеме с актуальной видеокартой в любом разрешении.

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Что до видеокарт, то ничего дешевле GeForce RTX 4060 мы вам покупать не советуем. Сегодня такая видеокарта способна обеспечить картинку максимально возможного качества в разрешении 1080р и уже не подходит для покорения более высоких вершин. Со временем без активации технологии масштабирования не обойтись, но в данном случае стоит учитывать, что DLSS – это не панацея. Во многих играх активация такого режима приводит к потере визуальной составляющей, что самым негативным образом сказывается на пользовательском опыте. GeForce RTX 4060 получила 8 Гб памяти, а цена её не обременит даже самый скромный кошелёк.

В случае, если вы хотите получить доступ к 2К, но не готовы переплачивать за продукцию NVIDIA, то мы предлагаем присмотреться к Radeon RX 7700 XT. Эта видеокарта может предложить 12 Гб памяти и довольно приличное качество картинки в 2К. Под такую видеокарту подойдёт любой из указанных выше процессоров, включая недорогой Ryzen 5 7500F. По ссылке вы можете увидеть пример игровой сборки на основе указанной видеокарты и процессора. Системный блок затянул на 110 тысяч рублей, но за эти деньги удалось получить огромный запас мощности и потенциал для роста. Radeon RX 7700 XT имеет доступ к технологии масштабирования и обещает длительный жизненный цикл. Неясно, как будут расти требования к играм в ближайшие годы, но пока предпосылок к быстрому устареванию у этой видеокарты нет.

Если вы хотите играть в 2К на максимальных настройках графики, то придётся потратиться на GeForce RTX 4070 SUPER. Здесь также 12 Гб памяти, но производительность ощутимо выше, чем у Radeon RX 7700 XT. Многие требовательные игры GeForce RTX 4070 SUPER будет тянуть даже в 4К, но тягаться с более скоростными решениями такая видеокарта не может. GeForce RTX 4070 SUPER нуждается в процессоре уровня Ryzen 7 7700, но для неё идеально подойдёт и Ryzen 7 5700X3D. Просто запомните, что через несколько лет сокет АМ4 вам придётся менять полностью, что вынудит докупить не только процессор, но и материнскую плату, тогда как с Ryzen 7 7700 необходимости в этом не возникнет.

Для самых требовательных сценариев обойтись без Radeon RX 7900 XT уже невозможно. Фанаты Дженсена Хуанга посоветуют что-то другое, но мы предлагаем именно эту видеокарту AMD. По соотношению цены и производительности она с большим отрывом обходит все конкурирующие решения, ну а это самая важная составляющая. При этом Radeon RX 7900 XT обеспечивает картинку максимального уровня даже в разрешении 4К. Некоторые сложности могут возникнуть только после активации трассировки лучей, но сегодня ни одна видеокарта на рынке не тянет 4К с RTX-ON. С Radeon RX 7900 XT идеально будет смотреться Ryzen 7 7800X3D, ну а тандем видеокарты и процессора AMD отлично вписывается в бюджет энтузиаста и покажет себя с лучшей стороны. Если вы планируете купить именно такую сборку, то не стоит жадничать, ведь медленная оперативная память может снизить быстродействие вашей системы, а попытки записывать игра на жёсткий диск и вовсе превратят игровую станцию в улитку.