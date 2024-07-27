Уже несколько месяцев не стихает скандал вокруг процессоров Intel. В какой-то момент выяснилось, что флагманы последних поколений имеют проблемы со стабильности и в целом могут выйти из строя без явных причин. Проще говоря, вы можете смотреть фильм или работать с нетребовательным программным обеспечением, но всё равно столкнуться с неприятными проблемами. Чаще всего страдают диванные оверклокеры, которые путём повышения напряжения пытались выжать из своего камня несколько дополнительных процентов. Согласитесь, что глупо покупать Core i914900K, а после поставить на него скромный кулер и даже не попытаться поднять тактовую частоту до 6 ГГц на всех ядрах.

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Ну а поскольку энтузиастов достаточно много, то флагманы Intel горят с завидной стабильностью. Первая волна недовольных геймеров столкнулась с ледяным расчётом полупроводникового гиганта. Только некоторые процессоры были заменены по гарантии, ну а в результате десятки обиженных геймеров хлынули в интернет. Шумиха нарастала, а на днях представители Intel заявили, что к середине августа выпустят обновление BIOS, которое решит все проблемы. Вчера большое интервью авторам The Verge дал представляющий интересы Intel Томас Ханнафорд. Как выяснилось, хорошие новости есть, но их мало. Прежде всего владельцы всех повреждённых процессоров смогут получить новые камни на обмен. Ханнафорд заявил, что даже те пользователи, которым ранее было отказано в гарантийных обязательствах, примут участие в программе обмена. Не потребуется приносить с собой коробку и гарантийный чек, поскольку программа обмена будет глобальной и затронет всех пострадавших.

А вот отзывать камни с рынка Intel не планирует. Мало того, Ханнафорд впервые отметил, что проблема присуща не только флагманам, но и всем другим процессорам, теплопакет которых превышает или равен 65 Вт. Очевидно, что случаев выхода из строя в этом сегменте не так много, но в данном случае сам факт выглядит пугающе. Почитать полное интервью вы можете по ссылке в конце материала. Представитель разработчика отвечает на острые вопросы витиевато, а всё это вызывает сомнения в том, что проблему удастся решить. Intel обещает сделать всё от неё зависящее, но всё идёт к тому, что решения просто нет. Ранее эксперты писали, что проблема находится в аппаратной части, а значит рано или поздно каждый процессор 13-го и 14-го поколения столкнётся с неприятными последствиями. Похоже, Intel надеется на то, что со временем процессоры устареют, вот только пока неясно, что делать здесь и сейчас.

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Если вы купили один из процессоров Intel, то вам остаётся только страдать. Именно так, ведь сбоям подвержен не только Core i5-14600K, но и Core i5-14400. Если вы только раздумываете о покупке компьютера, то самое время отказаться от продукции синего лагеря, ведь ничего хорошего пользователя нестабильных процессоров не ждёт. Именно поэтому сегодня мы соберём не самый дорогой игровой ПК с большим потенциалом для роста на процессоре и видеокарте производства AMD. В будущем предлагать вам флагманы Intel и все камни с не заблокированным множителем мы не станем. По крайней мере до тех пор, пока патч не исправит хотя бы 99% проблем. Ну и по традиции начнём с процессора. Если вы собираете недорогой игровой ПК, который будет тянуть все игры в ближайшие 4 года, то самое время обратить внимание на Ryzen 5 7500F. Камень относится к классу бюджетных, но это не мешает ему демонстрировать отличные результаты в игровых сценариях. В синтетических тестах он выглядит посредственно, но в играх способен обеспечить приличную производительность, особенно если у вас есть неплохая видеокарта.

Учтите, что мы говорим о представителе сокета АМ5. Согласно заявлениям представителей AMD, платформа будет оставаться актуальной даже после 2026 года, а это значит, что со временем вы сможете сделать апгрейд, не переустанавливая операционную систему и не инвестируя деньги в замену материнской платы. Именно так, а значит берём Asus PRIME B650M-K, и забываем о сложностях с заменой половины комплектующих каждые несколько лет. Кстати, Intel меняет сокет каждые два года, ну а АМ5 вышел в 2022 и будет ещё долго оставаться на страже стабильности фанатов тётушки Су. Выбранная материнская плата не может похвастать усиленным питанием и поддержкой продвинутого интерфейса PCIe 5.0. Вот только всё это рядовому геймеру без надобности. Возможности чипсета В650 позволяют использовать все актуальные технологии, ну а покупать твердотельные накопители с поддержкой PCIe 5.0 не спешат даже продвинутые энтузиасты.

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Не будем тратиться и на оперативную память, ведь тесты доказывают, что между флагманскими линейками и бодрыми середняками разница не превышает несколько процентов. Порой заметить прирост быстродействия вы сможете только в синтетических тестах, тогда как опустевший кошелёк спасибо вам точно не скажет. Берём две линейки по 16 Гб народной DDR5-6000 производства Team Group. Линейка T-Force Vulcan на фоне конкурентов смотрится неплохо и в целом соответствует заявленным показателям. Энтузиасты могут воспользоваться настройкой таймингов, ну или можно выбрать автоматические настройки на материнской плате. Покупать 16 Гб в 2024 году мы не рекомендуем, да и цена на оперативную память не такая большая, чтобы экономить на мелочах.

А вот на видеокарту придётся потратиться. Мониторы с разрешением 4К так и не стали народными, ну а 2К всё активнее шагает по планете. Именно поэтому остановимся на Radeon RX 7700 XT, обладающей всем необходимым для удовлетворения запросов даже самых строгих и придирчивых фанатов дядюшки Хуанга. Radeon RX 7700 XT получила 12 Гб памяти и может тянуть все игры на близких к максимальным настройкам в 2К без падения фрамрейта ниже 60 fps. Это очень неплохо, а ведь в будущем вы сможете ещё и воспользоваться технологией масштабирования. Проще говоря, когда игры начнут требовать более мощный графический чип, в разрешении 2К можно будет активировать FSR 3.0 (или его более новую версию), что приведёт к увеличению количества кадров в секунду до двух раз. Без небольшого ухудшения качества картинки не обойтись, но это неизбежная плата за увеличение жизненного цикла видеокарты. В трассировке лучей Radeon RX 7700 XT не демонстрирует никаких рекордов, но в целом данная технология вызывает всё меньший интерес среди геймеров, поэтому говорить о ней мы не будем.

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Даже если бы купили дорогую материнскую плату, то тратиться на твердотельный накопитель нет никакого смысла. Тесты доказывают, что даже самые примитивные SSD демонстрируют в игровых сценариях показатели, сходные с флагманскими моделями. Да, в синтетических тестах владелец жутко дорогого твердотельного накопителя с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 сможет порадовать своё эго, но всё это никак не отразится на реальных сценариях. Именно поэтому выбираем народный Kingston NV2. Скорость чтения и записи здесь позволяет не думать об ожидании загрузки игровых сцен, а в целом производительность вашего компьютера окажется максимально возможной. Берите сразу 2 Тб, ведь игры становятся всё более объёмными, а иногда хочется записать на ПК фильмы, музыку и другие полезные файлы. Такое количество свободной памяти позволяет себя не ограничивать, но стоит довольно недорого.

Без хорошего блока питания никак не обойтись. Мы предлагаем купить Chieftec мощностью 700 Вт. Диванные эксперты скажут, что есть и более надёжные устройства, и будут правы. Вот только мы не ставили перед собой цель купить самый дорогой блок питания. Chieftec имеет целую армию фанатов и предлагает пристойное качество по разумной цене. К тому же, данный блок питания поддерживает стандарт энергоэффективности 80 PLUS Bronze. Наша система будет работать тихо и стабильно, ведь мощности блока питания окажется даже больше, чем потребуется. Оставим потенциал для следующего апгрейда.

Вы можете выбрать корпус самостоятельно, или взять предложенный выше производства 1STPLAYER. Внутри есть всё необходимое для размещения всех наших комплектующих, а благодаря наличию четырёх кулеров, температура внутри системного блока никогда не станет критичной. Корпус имеет все необходимые интерфейсы для подключения устройств ввода/вывода, ну а стоит такое удовольствие относительно недорого. Если не придираться к мелочам, то мы потратили на компьютер 110 тысяч рублей. Вам понадобиться кулер для процессора и термопаста, но всё это не самые дорогие товары, цены которых не превышают несколько тысяч рублей. Вышло дороже, чем нам бы хотелось, но зато системный блок сможет следующие 4 года тянуть все игры в разрешении 2К. В 2027 рекомендуем вам заменить процессор, ну а в 2028 купите другую видеокарту. Благодаря этому основные комплектующие останутся актуальны, а менять весь компьютер придётся не раньше 2030 года. Именно так выглядит разумная экономия, о которой вы могли так много слышать в интернете. Польный материал о проблемах компании Intel вы можете найти по ссылке: https://www.theverge.com/2024/7/26/24206529/intel-13th-14th-gen-crashing-instability-cpu-voltage-q-a