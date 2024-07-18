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5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года

Некоторые из видеокарт могли стать популярными, но политика производителя часто противоречит здравому смыслу
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Принято считать, что с годами находящиеся на рынке видеокарты становятся дешевле. На самом деле такое мнение вполне соответствует тому, что наблюдалось многие годы. Рынок настольной графики был предсказуемым. Каждое новое поколение мы видели прибавку до 50% и выше, ну а производителям ничего не осталось, кроме как делать приятные скидки. Реализовывать всю продукцию прошлого поколения никогда не удавалось, а всё это позволяло геймерам покупать очень неплохие решения по весьма привлекательной цене. 

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Так было раньше, ведь рынок видеокарт сильно изменился. Заветные 50% удаётся получить спустя два поколения, ну а рядовые геймеры вынуждены платить больше, не получая взамен ничего. Годами видеокарты не дешевеют, а прошлые поколения потеряли свой шарм. Если вы разбираетесь в видеокартах, то прекрасно понимаете, о чём речь, но среди наших читателей есть и те, кто не готов изучать данную тему. Давайте разберёмся, что на самом деле происходит на рынке и попытаемся понять, какие видеокарты сегодня рекомендуются к покупке, а какие лучше оставить на полке без внимания. Остановимся на продукции AMD. 

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Начнём с бюджетных решений. Увы, но здесь сказать ничего хорошего мы не можем, ведь геймерам предлагаются только Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT. Первая не способна справляться с новинками даже в 1080р на средних настройках графики, тогда как вторая подходит исключительно для популярных шутеров. Но всё это будет доступно вам в том случае, если ваш компьютер поддерживает интерфейс PCIe 4.0. В случае, если ваша материнская плата не знает ничего новее PCIe 3.0, то видеокарты будут демонстрировать ещё менее впечатляющие характеристики. Radeon RX 6500 XT устарела ещё на момент выхода и резко критиковалась экспертами и рядовыми геймерами. Разработчики сэкономили буквально на всём. Здесь и 64-битная шина, и 4 Гб видеопамяти, не говоря уже о примитивном графическом чипе, возможности которого сегодня близки к нулевым. К сожалению приходится констатировать, что современных аналогов для указанных выше видеокарт нет. Видеокарты подорожали, рубль подешевел, а в итоге ничего медленнее Radeon RX 7600 покупать не рекомендуется. Если вы ищете аналог Radeon RX 6500 XT, то придётся отправиться на вторичный рынок, где можно встретить относительно неплохие предложения. 

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Крайне сомнительно выглядит Radeon RX 6750 XT. За видеокарту просят больше 54 тысяч рублей, делая акцент на 12 Гб памяти. Производство данного графического чипа остановлено, но запасы остаются жутко дорогими. В США купить Radeon RX 6750 XT вы можете за 350 долларов, но в российской рознице скидок ждать не приходится. Видеокарта неплохая, но дорогая, поэтому рекомендовать её мы вам не будем. На самом деле выбор есть, ведь в наличии Radeon RX 7700 XT, отлично справляющаяся с требовательными новинками. Эта видеокарта оказалась всего на 15% быстрее Radeon RX 6750 XT, но она принадлежит к более новой серии, поэтому дольше останется актуальной. Кроме того, она ещё и дешевле, что позволяет сделать правильный выбор без переплат. 

Не лучшим выбором остаётся Radeon RX 6800 XT. На момент своего выхода видеокарта смотрелась неплохо, предлагая 16 Гб памяти и внушительную производительность. Если бы цена Radeon RX 6800 XT снизилась, то было бы вообще отлично, но по какой-то причине видеокарта стоит столько же, сколько за неё просили во время релиза. Похоже, некоторые производители считают, что видеокарты – это как дорогое вино, которое становится лучше с возрастом. Хотим вас разочаровать, ведь это не так. В продаже есть Radeon RX 7800 XT, которая стоит дешевле и предлагает небольшой прирост быстродействия. Как вы уже поняли, ждать значительных рывков производительности не стоит, но и брать старые модели мы вам не советуем. Radeon RX 6800 XT смотрелась бы неплохо, если бы стоила до 50 тысяч рублей, но за 64 тысячи смотреть в её сторону строго не рекомендуется. 

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Несколько лет назад мы бы вам посоветовали Radeon RX 6900 XT, ведь она получила 24 Гб памяти и была способна тянуть все игры в 4К без компромиссов и необходимости снижения настроек графики. На самом деле она и сегодня способна на такие свершения, но стоит целых 80 тысяч рублей. За 90 в продаже можно встретить Radeon RX 7900 XT, которая смотрится намного лучше в реальных играх. Тесты доказывают, что более новая видеокарта примерно на 25-30% быстрее, а значит вы получите решение более высокого класса за сравнимые деньги. Обе видеокарты будут ещё долго оставаться актуальными, но Radeon RX 6900 XT смотрелась бы лучше, если бы стоила до 70 тысяч рублей. В целом на рынке достаточно решений, которые могут показаться удачными, но таковыми не являются. 

Сегодня мы обсудили видеокарты AMD, только некоторые из которых можно назвать провальными. Эксперты полагают, что даже Radeon RX 6500 XT имела все шансы стать популярной, но спорная ценовая политика разработчика сделала своё дело. Видеокарта позиционировалась в качестве игровой, но по целому ряду причин не могла претендовать на такой статус. Radeon RX 6800 XT также могла стать популярной и превосходила по многим показателям конкуренток производства NVIDIA. От AMD требовалось скорректировать ценовую политику, но Лиза Су была к таким решениям не готова. Ну а Radeon RX 6900 XT так и не стала самой быстрой в своём поколении. В результате спрос на неё со стороны энтузиастов был низким, тогда как рядовые геймеры не готовы были платить так много денег. Эксперты полагают, что череда провалов AMD не прекратится ещё какое-то время. Потребуется действительно успешная серия, предлагающая значительный прирост быстродействия и низкую цену. Пока о подобных планах со стороны Лизы Су мы ничего не знаем. 

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