Финансовые аналитики пишут, что всё это оказывает разрушительное влияние на майнеров.

Уже очевидно, что прогнозы ведущих аналитиков не сбылись, ведь курс Bitcoin продолжает снижаться. Сегодня специалисты фиксируют стремительное снижение интереса к первой криптовалюте со стороны трейдеров и инвесторов, что привело к одному из самых значительных оттоков средств из цифровых активов за последние годы. Ведущие аналитики больше не верят в то, что к концу года цифровое золото может подорожать до 150 тысяч долларов, рассказывая о сложностях, стоящих на пути Bitcoin. Более дотошные любители графиков уверяют, что всё идёт по плану, ведь налицо двойная вершина. Ну а это самый очевидный медвежий паттерн, который свидетельствует о тенденции к снижению курса криптовалюты. На этом фоне звучат заявления экспертов, ожидающих чрезвычайно высокой волатильности до конца текущего месяца. Предполагается, что позитивные данные о макроэкономике США, а также новости о скором снижении процентных ставок остановят падение, но пока всё идёт к тому, что рынок будет разочарован. Никаких позитивных новостей ФРС опубликовать не может, а в итоге некоторые аналитики начали говорить о рекордном падении курса первой криптовалюты.

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По данным главы 10x Research, ситуация гораздо хуже, чем может показаться. Маркус Тилен уверяет, что цифровому золоту срочно нужна поддержка, без которой оно начнёт падать. В качестве дна называется отметка в 50 тысяч долларов, но на фоне плохих новостей от ФРС курс может опуститься до 45 тысяч. Пессимистично смотрят на будущее Bitcoin и представители JPMorgan. Аналитики крупнейшего финансового института считают, что к концу лета курс первой криптовалюты может опуститься до 42 тысяч долларов. Они же констатируют, что по итогам июня себестоимость добычи 1 ВТС выросла до 52 тысяч долларов, а значит сразу же после халвинга майнеры начали работать в минус. В расчёт берутся только расходы на розетку, тогда как многие крупные компании инвестируют в увеличение мощностей десятки и даже сотни миллионов долларов. Теоретическая граница безубыточности находится на отметке в 80 тысяч долларов, ну а сегодня всё стало ещё хуже, чем было ещё вчера.

В ходе торговой сессии от 24 июня курс Bitcoin ушёл ниже 62 тысяч долларов, тогда как ещё 20 дней назад первая криптовалюта торговалась на отметке выше 70 тысяч долларов. Представители JPMorgan полагают, что ситуация на рынке во многом будет определять дальнейшую судьба майнеров. Крупные компании имеют значительные запасы, поэтому останутся на плаву даже в случае длительного медвежьего тренда. Средние фермерские хозяйства рискуют потерять возможность закупать новое железо, а значит будут получать в рамках добычи ещё меньше прибыли. Многое зависит от выносливости той или иной компании, ну а рядовых шахтёров впереди ожидают сложные несколько месяцев. Многие майнеры реализуют большую часть криптовалюты сразу же после добычи, не имея значительных финансовых запасов. Кроме того, рядовые майнеры не могут себе позволить продавать акции инвесторам, получая дополнительные средства для ведения деятельности в трудные времена. Тот факт, что медведи пришли на долго, не вызывает сомнения, ну а споры ведутся только о том, насколько долго рынок будет находиться в состоянии свободного падения.

Что примечательно, сами майнеры оказывают дополнительное давление на рынок. В июне фермеры активно распродавали накопления, что привело к появлению на рынке избыточных средств. Вместо того чтобы удерживать монеты, майнеры сливают их по бросовым ценам, что толкает рынок вниз. Не менее решительно настроены и Киты, для которых выгоден медвежий тренд. Крупная рыба консолидировала значительные запасы в предыдущие торговые сессии и сегодня продаёт ВТС с большой прибылью. Ну а как только распродажа станет невыгодной, крупная рыба снова приступит к накоплению. Пожалуй, единственная сила, которая в настоящее время занимается накоплением – это ETF-фонды. Биржевые компании медленно выводят с рынка поступающие туда монеты, но ВТС приходит больше, чем инвесторы могут взять. Наблюдается негативный паттерн, в рамках которого давление на продавцов постоянно возрастает, вынуждая их снижать цены. Биткоин перестал будоражить умы крупного бизнеса, но аналитики верят, что уже к концу этого года всё изменится. Курс первой криптовалюты вернётся к росту, а следом начнётся самый масштабный бычий тренд в истории. Некоторые специалисты считают, что раньше 2025 ожидать ничего подобного не стоит, но прежде ФРС должна перейти к снижению процентных ставок. Пока предпосылок этому нет никаких.