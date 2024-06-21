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Bublik1
Майнеры распродают Bitcoin, усиливая давление со стороны Китов и Медведей на рынок криптовалют
По итогам 19 дней июня некоторые майнеры распродали ВТС больше, чем смогли добыть

Можно констатировать, что актуальный курс Bitcoin вступает в противоречия с аналитическими прогнозами ведущих специалистов. Предполагалось, что после халвинга цена первой криптовалюты перевалит за 80 тысяч долларов, но пока всё идёт к тому, что Быки встречают ожесточённое сопротивление со стороны Медведей. Несколько дней назад эксперты выяснили, что виной всему Киты, извлекающие прибыль на фоне массовой распродажи активов. Больше пяти месяцев крупная рыба удерживала средства, но не так давно перешла к фиксации прибыли. Результат оказался прогнозированным, ведь курс цифрового золота пошёл вниз. Есть мнение, что всё было бы намного хуже, если бы не крупнейшие ETF-фонды. Сегодня инвесторы спасают рынок, скупая большое количество ВТС, выброшенные на берег в результате хитроумных схем Китов. Наличных у крупнейших фондов достаточно, поэтому аналитики полагают, что слишком низко курс Bitcoin всё же не опустится. 

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И всё же, давление настолько сильное, что цена постепенно уходит вниз. Как оказалось, в игру вступили и майнеры, сливающие все добытые монеты. Похоже, ни о каком накоплении речь не идёт, ведь время от времени на рынок попадает намного больше ВТС, чем фермеры могут извлечь за тот или иной период. Что примечательно, большая часть сделок совершается напрямую и не использует ресурсы бирж для заключения договоров. Кто именно скупает криптовалюту, нам остаётся только догадываться, но эксперты пишут, что спрос на чистые Bitcoin огромен. Здесь нужно сделать важную ремарку, ведь каждая монета имеет свою историю и позволяет узнать, на каком кошельке и сколько времени хранилась. В свою очередь недавно добытые монеты не имеют предыдущих владельцев, чем привлекают долговременных инвесторов, стремящихся обезопасить свой капитал. По данным CryptoQuant, объем ВТС, хранящихся в кошельках майнеров, продолжает сокращаться. В последние дни резервы фермеров достигли минимального значения, которое фиксировалось начиная с 2021 года. 

Приводятся любопытные цифры. Так, только 10 июня майнеры в обход бирж продали 1200 монет, что стало рекордном с апреля 2024, когда ожидался переход Bitcoin на халвинг. Только одна американская Marathon Digital избавилась от 1400 ВТС за этот июнь, ну а за весь прошлый год эта компания добыла чуть менее 13 тысяч монет. Таким образом за 3 недели июня было реализовано больше, чем Marathon Digital способна получить за весь месяц. Что примечательно, в мае этот майнер реализовал всего 390 ВТС, ну а за июнь слил 8% от собственных резервов. Что вынудило американскую компанию пойти на такой шаг, остаётся неясно. Аналитики полагают, что к концу 2024 за 1 Bitcoin будут давать больше 100 тысяч долларов, а значит такие действия со стороны руководства майнинговой компании вызывают удивление. Можно предположить, что сегодня крупные игроки пытаются получить как можно больше денег. Кто-то полагает, что майнеры ждут обвала рынка, поэтому фиксируют прибыль. Но более вероятным кажется предположение, согласно которому крупные игроки инвестируют полученные средства в покупку нового оборудования. Сложность добычи первой криптовалюты растёт, а значит без обновления мощностей не обойтись. 

Ну а поскольку Киты и майнеры играют на стороне Медведей, то всё это приводит к формированию локального минимума. Сегодня курс цифрового золота ушёл ниже 64 тысяч долларов, что стало неприятным сюрпризом для играющих на повышение. Аналитики Bitcoin Hashprice Index утверждают, что по состоянию на 19 июня рентабельность добычи одной монеты достигает 52 тысячи долларов. В данном случае речь идёт о средних показателях, тогда как 20% всего находящегося в работе железа не может даже окупить розетку. Ну а поскольку майнеры регулярно платят за электричество, то приходится часть монет выводить для покрытия актуальных потребностей. Статистика выше доказывает, что Marathon Digital вынуждена тратить больше, чем может получить, поскольку нужно ещё и инвестировать в новое оборудование. Чем дольше курс Bitcoin будет находиться так низко, тем сложнее станет майнерам. Придётся переходить к распродаже запасов, ну а это увеличит давление на рынок и снизит стоимость ВТС. За неполные 6 месяцев 2024 года резервы майнеров с 1.87 миллиона монет сократились до 1.82 миллиона монет. Некоторые фермеры уже распродали большую часть запасов, тогда как другие стараются удерживать баланс. Аналитики полагают, что до осени 2024 контролировать рынок будут Медведи, поэтому майнерам придётся туго. Предсказать курс в такой ситуации сложно, ведь есть масса факторов, оказывающих то или иное влияние на конечную стоимость криптовалюты. 

#майнинг #криптовалюты #биткоин #bitcoin
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