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Bublik1
Майнеры больше не влияют на курс Bitcoin, а Киты используют бычий тренд для извлечения прибыли
Крупная рыба сбрасывает накопления, оказывая давление на курс криптовалюты.

В последние месяцы Bitcoin сталкивался с мощным сопротивлением рынка. Быки и Медведи создают высокую волатильность, что приводит к целому ряду неприятных последствий. Аналитические прогнозы не работают, а инвесторы находятся в сложном положении. Всё это оказывает негативное влияние на весь рынок криптовалют, снижая ожидания от листинга знаковых токенов. Пожалуй, сегодня самое худшее время для IPO, а в результате все крупные игроки замерли в ожидании фундаментальных изменений. Если обратить внимание на события, происходящие сегодня, то можно сделать вывод, что никаких позитивных изменений в ближайшие месяцы ждать не стоит. По данным аналитиков Bitfinex, главная причина волатильности кроется в чрезвычайно высокой активности долговременных держателей. Чаще всего подобный тип инвесторов называют Китами. Крупная рыба большую часть времени ведёт себя пассивно. Она предпочитает не ввязываться в мелкие игры и не влияет на незначительные курсовые коррекции. Но когда дело доходит до извлечения прибыли, то Киты выступают на первый план. 

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На страницах Bitfinex указывается, что долговременные инвесторы больше 150 дней накапливали ВТС. Похоже, крупная рыба наполнила свои портфели, а сейчас наступило лучшее время для большой распродажи. Специалисты пишут, что Киты избавляются от цифрового золота, что подтверждается как биржевыми, так и вне биржевыми сделками. Происходящее называется фазой консолидации, когда Bitcoin достигает пиковых значений, а курс его позволяет получить существенную прибыль. Напомним, последний раз Киты были активны после перехода первой криптовалюты на халфинг. В какой-то момент за 1 ВТС давали 57 тысяч долларов, тогда как сегодня продажи идут по курсу выше 65 тысяч долларов. Ожидается, что уже совсем скоро долговременные инвесторы опустошат резервные кошельки, после чего снова перейдут к накоплению. Что любопытно, даже сегодня Киты остаются главной движущей силой рынка. Так, группа крупных держателей имеет на руках больше монет, чем биржевые ETF-фонды, активность которых заметна последние несколько месяцев. 

Эксперты считают, что сегодня мы наблюдаем отчаянную борьбу между крупной рыбой и инвестиционными фондами. Долговременные инвесторы делают всё, чтобы курс Bitcoin ушёл как можно ниже. С этой целью значительные ресурсы бросаются на биржи, но в итоге за последние несколько месяцев курс ВТС ушёл вниз всего на 10%. Стратегия ETF-фондов иная и не лежит в области игры на биржах. Крупные инвесторы считают, что курс цифрового золота будет дорожать, поэтому видят смысл в постепенном накоплении монет на своих кошельках. Руководство ETF-фондов уверено, что в конечном счёте инвестиции всё равно окупятся, а значит не так важно, по какому курсу покупать криптовалюту. Наиболее значительные всплески наблюдаются в моменты роста, ну а сегодня именно инвестиционные фонды не позволяют Китам обрушить курс Bitcoin. Уже несколько дней фиксируются значительные переводы ВТС на биржи, ну а кто победит в противостоянии, сказать пока сложно. Можно сделать вывод, что роли Быков и Медведей постоянно меняются, поскольку крупные игроки пытаются извлечь максимальную выгоду из своего положения. Так, сегодня в качестве Медведей выступают Киты, но как только крупная рыба приступит к накоплению монет, то своими действиями тут же сформирует бычий тренд. Что до ETF-фондов, то они на рынке относительно недавно поэтому ещё не отметились резкими переходами от медвежьего к бычьему поведению. 

Синяя кривая - накопления майнеров. Чёрная кривая - курс ВТС

Ну и будет нелишним обратить внимание на то, как ведут себя крупные майнеры. Выше вы можете изучить график, на котором прослеживается зависимость между количеством ВТС на руках у майнеров и стоимостью первой криптовалюты. Когда за 1 монету давали 74 тысячи долларов, именно майнеры приступили к массовой распродаже, что привело к резкому снижению курса. Во второй половине 2023 года фермеры имели на руках максимальное количество ВТС за всю историю, но умудрились распродать свои запасы за несколько месяцев. Сегодня запасы майнеров считаются незначительными, а ожидать изменений в данном случае не приходится. Причина в переходе Bitcoin на алгоритм халвинга. Из-за этого в каждом блоке содержится в 2 раза меньше монет, а значит майнеры тратят на добычу ровно столько же, как и в начале апреля, но получают значительно меньшую прибыль. По мнению специалистов, в начале мая фермеры тратили на добычу 1 ВТС 53 тысячи долларов, что намного ниже себестоимости криптовалюты, поскольку нужно ещё учитывать обслуживание оборудования и другие факторы. Всё это говорит о том, что майнеры окончательно утратили возможность влиять на курс цифрового золота. В конце 2023 они имели на руках весомые аргументы для коррекции курса, но распродали всё это и теперь вынуждены плыть по течению. Исход текущего противостояния будут решать другие игроки, поскольку даже крупные фермеры не обладают значительными резервами в ВТС. 

#аналитика #криптовалюты #bitcoin #киты
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