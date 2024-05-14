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Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать

Иногда лучше немного подождать, ведь выход GeForce RTX 5080 может спутать геймерам все карты
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Даже среди экспертов нет единой позиции относительно того, если ли вообще смысл в покупке видеокарты за 2000 долларов. Энтузиасты полагают, что нужно ориентироваться только на флагманы NVIDIA, тогда как более рациональные пользователи обращают внимание на значительную разницу в стоимости некоторых видеокарт. Например, в российской рознице GeForce RTX 4090 вы сможете купить начиная с 270 тысяч рублей, тогда как Radeon RX 7900 ХТХ обойдётся в 120 тысяч. При этом видеокарта AMD всего на 10-15% уступает своей главной конкурентке, но оказывается ощутимо дешевле. Поражают воображения цены на кастомные модели, ведь  за прокачанную GeForce RTX 4090 просят почти 400 тысяч рублей, ну а это более чем в 3 раза больше, чем придётся заплатить за Radeon RX 7900 ХТХ.

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Прибавьте к этому проблемы с кабелем питания, преследующие флагман NVIDIA с момента релиза. Удивительно, но всё это пока не сильно отпугивает потенциальных покупателей, ведь спрос на самую быструю видеокарту на рынке растёт. Если вы раздумывали о покупке GeForce RTX 4090, либо просто интересуетесь данной темой, то самое время узнать некоторые подробности о настольной графике нового поколения. Инсайдеры полагают, что серия GeForce RTX 5000 поступит в продажу в ноябре этого года и первоначально будет состоять из двух моделей: GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. Слухи о флагмане ходят самые разнообразные, но куда интереснее информация, которая касается второй по скорости видеокарты. По данным инсайдеров Moore’s Law is Dead, GeForce RTX 5080 предложит разумное соотношение цены и быстродействия. Якобы, она получит 12 288 ядер CUDA и по быстродействию окажется наравне с китайской версией GeForce RTX 4090D. При этом в трассировке лучей новинка будет даже быстрее GeForce RTX 4090, а стоить такая видеокарта будет не дороже 1200 долларов. Не исключено, что за неё попросят и вовсе 1000 долларов, ведь NVIDIA уже имеет негативный опыт продажи провальной GeForce RTX 4080.

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Инсайдеры хвалят новую архитектуру и рассказывают, что за счёт перехода на скоростную GDDR7 удастся повысить энергоэффективность и быстродействие в играх. Ну а из всего этого можно сделать только один вывод: ваша новая GeForce RTX 4090 скоро превратится в тыкву. Подумайте сами, сегодня вы платите за новенький флагман 270 тысяч рублей, ну а уже совсем скоро владелец GeForce RTX 5080 будет обходить вас по количеству кадров в секунду. Ну а учитывая то, сколько сегодня просят за самую быструю видеокарту на планете, превращение в тыкву приятным не назовёшь. Для сравнения, обратите внимание на GeForce RTX 4080 SUPER. Сегодня такую видеокарту можно купить за 140 тысяч, ну а это в 2 раза меньше, чем просят за флагман. На самом деле даже покупка такой видеокарты не кажется нам логичной. Уже в конце ноября в российской рознице появится GeForce RTX 5080, которая за те же 140 тысяч окажется намного быстрее. Подумайте как следует, прежде чем инвестировать свои деньги в такое сомнительное предприятие, как покупка флагмана.

Бесперспективной кажется покупка GeForce RTX 4070 Ti Super. Эта видеокарта слишком дорогая и должна стоить не больше 95 тысяч рублей. К сожалению, большая часть моделей стартует в российской рознице со 120 тысяч, ну а за такую цену эта видеокарта не имеет никаких перспектив. Было бы неплохо купить GeForce RTX 4070 Ti Super год назад, получив полтора года форы, но когда до релиза остаётся всего полгода, то логика в приобретении такой видеокарты теряется. 

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Пожалуй, в меньшей степени пострадает средневысокий сегмент, где лидирующие позиции занимает GeForce RTX 4070 SUPER. На прошлой неделе эта видеокарта стоила порядка 65 тысяч рублей, но сегодня за неё просят на целых 7 тысяч рублей больше. Скорее всего, к концу недели стоимость видеокарты снова снизится, но в данном случае речь о наиболее выгодной видеокарте. Уже много лет прирост быстродействия между поколениями в ценовой категории до 600 долларов не превышает 30%, а GeForce RTX 5070 появится в лучшем случае в декабре. Не исключено, что ждать новинки придётся до января 2025, а значит владелец GeForce RTX 4070 SUPER получит достаточно времени для раскрытия потенциала своей видеокарты. 

Не лучше обстоят дела и с флагманами AMD. За Radeon RX 7900 XTX просят 125 тысяч, что кажется действительно выгодным, если сравнивать с ценой GeForce RTX 4090, вот только инсайдеры уверяют, что в новом поколении красный сосредоточатся на средневысоком сегменте, где предложат отличную производительность и энергоффективность. Это значит, что в продажу поступит Radeon RX 8800 XT, которая будет стоить до 600 долларов, но окажется равна по скорости с действующим флагманом. При этом инсайдеры уверяют, что AMD улучшит трассировку лучей, ну а в таком аспекте Radeon RX 7900 XTX теряет свой фирменный шарм. 

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За Radeon RX 7900 XT просят 87 тысяч, а сама видеокарта является прямой конкуренткой для GeForce RTX 4070 Ti Super. Если судить только по цене, то победа однозначно на стороне AMD, но учитывая перспективы скорого выхода настольной графики нового поколения, новая видеокарта кажется не самой выгодной. Согласимся, что покупка Radeon RX 7900 XTX всё же более оправдана, чем приобретение GeForce RTX 4070 Ti Super, но мы предлагаем вам как следует подумать. Ну и немного дороже 70 тысяч в рознице доступна Radeon RX 7800 XT. Российские цены намного выше американских, где купить эту видеокарту можно за 550 долларов. За 55 тысяч рублей Radeon RX 7800 XT смотрелась бы намного интереснее, но пока спрос на неё есть только в США и в Германии. Немцы традиционно любят продукцию AMD и готовы переплачивать за право войти в элитный клуб имени тётушки Су. Как вы уже поняли, покупка флагмана сегодня не выгодна. Видеокарты за 70 тысяч смотрятся интереснее и не так быстро растеряют свой потенциал. Обычно подобная логика проходит мимо мажоров, но мы всё же призываем разумных геймеров задуматься, ведь иногда намного лучше немного подождать, чем потом несколько лет пожинать плоды чрезмерной торопливости. 

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Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 4090 geforce rtx 5080
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