В последнее время фанаты самых дорогих процессоров Intel предпочитают отмалчиваться и нечасто появляются в комментариях. Судя по всему, многие из этих людей прекрасно осознают, что были обмануты производителем, но не готовы признавать очевидные факты. Ну а как известно, самые быстрые процессоры страдают от высокого нагрева и демонстрируют низкую стабильность. Дошло до того, что несколько партнёров Intel даже выпустили новую версию BIOS, ощутимо ограничив быстродействие Core i9-14900K. Тесты доказывают, что даже Core i9-14900, у которого нет разгонного потенциала, страдает от произвола, поскольку демонстрирует потеряю быстродействия до 40%.

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Сегодня представители Intel опубликовали официальное заявление, указывая на то, что партнёры переусердствовали. Якобы, уже вскоре станет доступна новая версия BIOS, ну а всё это напоминает какой-то цирк. Вначале вы купили процессор за 70 тысяч рублей, а к нему дорогую материнскую плату с нормальной системой охлаждения. В какой-то момент камень стал жутко греться, ну а после прилёта патча система стала работать медленнее, чем обычно. Теперь нужно ещё немного подождать, надеясь на то, что проблема вскоре решиться. Многие пользователи с грустью смотрят в сторону флагманов AMD, поскольку там таких проблем нет, тогда как другие бросаются в крайности. Любопытное тестирование провела команда Testing Games предлагая сравнить быстродействие прожорливого и очень быстрого Core i9-14900K и самого бюджетного процессора новой линейки Core i3-14100F.

Слишком долго останавливаться на результатах мы не будем, но всё же отметим некоторые особенности тестирования. Неясно, получила ли материнская плата обновление с замедлением буста Core i9-14900K. К сожалению, авторы теста об этом не пишут. Известно, что в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 4090, поэтому результаты считать на 100% соответствующими реальности не приходится. Согласимся, что у владельца Core i9-14900K есть средства на покупку такой дорогой видеокарты, тогда как покупатели Core i3-14100F с высокой вероятностью предпочтут что-то дешевле. Именно поэтому сравнение между процессорами не совсем корректное, поскольку владелец бюджетного Core i3-14100F никогда не получит указанного в тесте количества кадров в секунду. Если вы немного изучите показатели каждого из процессоров, то сможете заметить, что флагман в среднем демонстрирует отрыв на 40-50%. Иногда Core i9-14900K вырывается вперёд почти в 2 раза, но в некоторых играх разница не превышает 30%.

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Таким образом можно сделать вывод, что бюджетный камень не так плох в работе и стоит намного дешевле. Как видите, купить Core i3-14100F можно за 14 тысяч рублей, что немногим больше, чем за процессор просят в американской рознице. И всё же, перед нами далеко не самый оптимальный процессор, который можно купить за свои деньги. Если вы хотите сэкономить без потери быстродействия, то можете обратить внимание на Core i3-13100F. Разницы в быстродействии не найдёт даже синтетические тесты, ну а для экономной сборки возможность потратить на другие комплектующие 4 тысяч рублей окажет позитивное влияние. За Core i9-14900K просят дороже 70 тысяч рублей, ну а мы уже отмечали проблемы, с которыми сталкиваются владельцы подобного процессора. Учите, что даже в случае серьёзных инвестиций разгон остаётся только в голове у фанатов Intel, о чём вы можете почитать по ссылке.

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Пожалуй, если вы хотите купить неплохой процессор, который за разумную стоимость будет справляться со всеми задачами, то нужно обратить внимание на Core i5-12600KF. Камень вышел два года назад, но всё ещё актуален, поскольку всего на 10% уступает более дорогим новинкам в своём классе. В данном случае нет никакого смысла покупать дорогую материнскую плату, поскольку мы говорим о разумной сборке, где разгону места, увы, не найдётся. В этом случае можно попытаться сэкономить на оперативной памяти, но в целом только от конечного пользователя зависит выбор той или иной комплектующей.

Высоким спросом пользуется Ryzen 5 7500F, который вы можете купить до 20 тысяч рублей. AMD выпустила очень хороший камень, который обладает отличной производительностью и легко справляется с видеокартами до 60 тысяч рублей. Пожалуй, это оптимальный вариант для тех, кто не готов слишком много денег тратить на развлечения, но хочет собрать приличный компьютер для игровых целей. Прибавьте к этому высокий потенциал для апгрейда, и вы получите почти идеальный процессор по разумной стоимости. Под Ryzen 5 7500F можно купить материнскую плату на чипсете А620, стоимость которой намного ниже, чем у более дорогих аналогов.

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Ну а фанаты скоростных процессоров и дорогих видеокарт могут присмотреться к Ryzen 7 7800X3D. В игровых тестах этот камень примерно равен более дорогому Core i9-14900K, а после выхода нового патча для BIOS и вовсе превосходит синий флагман. Производительность Ryzen 7 7800X3D намного превышает потребности большинства гейиеров, ну а покупать такой процессор стоит только в комплекте с мощной видеокартой и монитором с разрешением 4К. Ryzen 7 7800X3D Неоднократно признавался самым успешным процессором AMD, а спрос на него не снижается даже сегодня. Камень не нуждается в дорогой материнской плате, но будет неплохо себя чувствовать, если вы добавите немного денег на более быструю оперативную память.

Интересный выбор предлагают процессоры Ryzen 7 7700 и Ryzen 7 5700X. Первый принадлежит к последнему поколению и ощутимо быстрее, тогда как второй позволяет сэкономить 9 тысяч рублей, но при этом собрать неплохой компьютер. Не забывайте, что Ryzen 7 7700 за счёт принадлежности к сокету АМ5 имеет длительный жизненный цикл, а ваш компьютер может быть усилен при помощи нового процессора в 2026 году без покупки материнской платы. Что до Ryzen 7 5700X, то потенциал для апгрейда здесь отсутствует. Вам придётся довольствоваться тем, что есть в наличии, но для недорогой сборки с расчётом на игры в 1080р и даже 2К такой камень подойдёт. Материнская плата под Ryzen 7 5700X стоит копейки, ну а вы уже догадались, что выбор процессора – это компромисс с множеством переменных.

Ну и последним рассмотрим Ryzen 7 5700X3D. Данный камень сложно назвать народным, поскольку он стоит немногим дороже 30 тысяч рублей. Несмотря на это конечная сборка порадует вас экономией, поскольку мы имеем дело с сокетом АМ4. Берите недорогую материнскую плату и самую популярную оперативную память, поскольку смысла от дорогостоящих комплектующих в данном случае не будет никакого. Ryzen 7 5700X3D чрезвычайно хорошо справляется с игровыми задачами, поэтому вы можете купить под него видеокарту даже за 80-100 тысяч рублей. Соревноваться с Ryzen 7 7800X3D не приходится, но потенциальные покупатели Ryzen 7 5700X3D ценят разумный подход, поэтому делают выбор осознанно. Как видите, не обязательно впадать в крайности, покупая самый дорогой или самый дешёвый процессор. Истина скрывается где-то посредине, ну а мы нашли несколько очень неплохих процессоров. Каждый из них отлично справляется с поставленными задачами в своём классе, позволяя получить максимальную производительность за минимальные деньги.



