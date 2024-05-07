Если вы когда-либо сталкивались с разгоном процессора, то должны знать несколько важных деталей, без которых преодолеть штатные тактовые частоты невозможно. Прежде всего стоит учитывать, что в какой-то момент Intel установила жёсткую градацию между процессорами с заблокированным и разблокированным множителем. Повышение тактовых частот уже достаточно давно возможно только на последних, но вам также потребуется материнская плата с флагманским чипсетом. Проще говоря, вы покупаете дорогостоящий камень, который может стоить 60 тысяч рулей, после этого тратите ещё 40 тысяч на материнскую плату и 20 тысяч на систему жидкостного охлаждения. Попытки сэкономить приведут к самым печальным последствиям, о чём свидетельствуют последние новости и проблемах в работе флагманов Intel.

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Core i9-14900K и Core i9-13900K оказались слишком горячими и плохо справляются с высокими тактовыми частотами. Что до AMD, то красные процессоры демонстрируют низкий разгонный потенциал, хотя здесь не всё так плохо, как пишут в интернете. Согласимся, что Ryzen 7 7800X3D не подлежит разгону, тогда как тот же Ryzen 7 7700X можно сделать быстрее за счёт использования эффективной системы охлаждения. Многие диванные оверклокеры рассказывают сказки о том, как им удалось получить солидный буст на бюджетном Ryzen 5 5600X, но всё это плохо соотносится с реальностью. Факты говорят о том, что процессоры Intel больше располагают к разгону, тогда как камни производства AMD менее податливы, но не безнадёжны. Не забывайте, что даже разгон Core i5-14600K потребует покупки материнской платы за 40 тысяч рублей и дороже, тогда как эксперименты с Ryzen 7 7700X возможны даже на материнской плате за 15 тысяч. Предугадать конечный результат невозможно, ведь всегда есть шанс купить неудачный экземпляр. В этом случае вам с большим трудом покорятся даже штатные тактовые частоты, а овкрелокеры предпочитают избавляться от подобных камней сразу же после покупки.

Ещё 15 лет назад разгон процессоров считался чуть ли не обязательным и давал возможность получить больше за меньшие деньги. Сегодня разгон остаётся в головах энтузиастов, а добиться значимых результатов можно только путём невероятных инвестиций. Таким образом смысла от подобного мероприятия обычному пользователю нет никакого, ну а эксперты констатируют, что даже профессиональный оверклокинг сталкивается с массой сложностей. Фактически, если бы не производители геймерской продукции, которые содержат на зарплате известных оверклокеров, то разгон как таковой уже давно бы ушёл в историю, а отдельные энтузиасты вспоминали бы о старых временах, когда можно было легко прибавить 20% к быстродействию путём нехитрых манипуляций в BIOS. Похоже, руководство Intel не готово отказываться от продажи процессоров с разгонным потенциалом, поэтому всеми силами старается поддерживать мифы о получении прироста быстродействия на плаву.

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Недавно представители американской компании побеседовали с двумя известными оверклокерами, но вместо рекламы получили целый ряд неприятных замечаний. Питеа-Ян Плазье (SkatterBencher) и Джон Сандстрем (ElmorLabs) начали с истории оверклокинга. Итак, первым процессором, которому удалось достичь тактовой частоты в 1 ГГц был легендарный Athlon 650 МГц. Случилось это событие в октябре 1999 года и стало настоящей сенсацией. После этого мир стал свидетелем самых разнообразных экспериментов, позволивших преодолеть барьер в 3 ГГц 2001 году. Наращивание тактовых частот происходило стремительно, а уже в те времена сформировалось сообщество энтузиастов, обмен знаниями между членами которого позволит повысить грамотность и ускорить темпы наращивания тактовых частот. В начале 2022 оверклокерам покорились 4 ГГц, ну а в 2003 реальностью стали немыслимые 5 ГГц.

Удивительно пластичные Intel Pentium 4 позволили повысить тактовую частоту до 6 ГГц в мае 2004 года, ну а уже в 2005 при помощи жидкого азота удалось поднять тактовые частоты выше 6 ГГц. Казалось, что впереди новые рекорды, но после 2007 года разгон встал на паузу. Именно тогда оверклокерам покорились 8 ГГц, после чего была взята пауза длиной в 15 лет. В конце 2022 флагман Intel разогнался до 9 ГГц, ну а действующий рекорд принадлежит ElmorLabs и составляет 9117 МГц. Даже Core i9-14900KS не может выдать больше, ну а о покорении 10 ГГц остаётся только мечтать. Оверклокеры отмечают, что уже 15 лет прогресс остановился, ну а причине лежат в архитектуре х86, которая многими экспертами признана неэффективной и устаревшей. Поговаривают, что на замену старой архитектуре идёт массовое внедрение ARM, но пока мы видим единичные примеры, которые не способны повлиять на рыночный спрос. Эксперты признают, что современные процессоры ушли далеко вперёд в плане энергоэффективности, но ключевая проблема так и не была решена. Это значит, что 10 ГГц при текущем развитии технологии достичь не удастся, а каждая новая серия прибавляет несколько процентов.

Такими темпами можно экспериментировать последующие 20 лет, но сложность в том, что энтузиастов становится с каждым годом всё меньше. Например, автор данного материала долгое время считал разгон обязательным. Последним камнем, который подвергся существенному бусту, стал Core i7-7700K, после чего тяга к экспериментам сошла на нет. Материнские платы стоят слишком дорого, а производитель уже выжал все соки из процессоров ещё на заводе. Не зря ведь сегодня мы становимся свидетелями скандала, в котором главным действующим лицом оказалась компания Intel. Представители синих упорно отказываются признавать очевидные вещи и обвиняют во всех бедах производителей материнских плат. Якобы, партнёры слишком вольно интерпретировали рекомендации и дали пользователям доступ к технологиям без ограничений. Очень странное заявление, ведь в Intel все эти технологии не только придумали, но и успешно эксплуатировали. Мало того, если пользователь покупает дорогой процессор, а к нему флагманскую материнскую плату, то он имеет право на любые эксперименты. Сегодня же мы видим, как Intel ограничивает потенциал своей продукции, рассказывая о некой заботе о стабильности компьютеров. Не зря ведь говорят, что оверклокинг умер больше 10 лет назад, а сегодня мы видим остаточные явления. Как уже указывалось выше, профессионалы сидят на зарплате, тогда как наивные энтузиасты платят за право войти в тысячу лучших немыслимые суммы. Тот факт, что разгон практически бесполезен, сильно удручает, но это не повод бросаться в крайности, пытаясь оправдать получение скромных +100 МГц путём двукратной переплаты.



