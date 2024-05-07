Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся

Целых 15 лет ушло на то, чтобы повысить тактовую частоту процессора под жидким азотом с 8 ГГц до 9 ГГц
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Если вы когда-либо сталкивались с разгоном процессора, то должны знать несколько важных деталей, без которых преодолеть штатные тактовые частоты невозможно. Прежде всего стоит учитывать, что в какой-то момент Intel установила жёсткую градацию между процессорами с заблокированным и разблокированным множителем. Повышение тактовых частот уже достаточно давно возможно только на последних, но вам также потребуется материнская плата с флагманским чипсетом. Проще говоря, вы покупаете дорогостоящий камень, который может стоить 60 тысяч рулей, после этого тратите ещё 40 тысяч на материнскую плату и 20 тысяч на систему жидкостного охлаждения. Попытки сэкономить приведут к самым печальным последствиям, о чём свидетельствуют последние новости и проблемах в работе флагманов Intel.   

реклама



Core i9-14900K и Core i9-13900K оказались слишком горячими и плохо справляются с высокими тактовыми частотами. Что до AMD, то красные процессоры демонстрируют низкий разгонный потенциал, хотя здесь не всё так плохо, как пишут в интернете. Согласимся, что Ryzen 7 7800X3D не подлежит разгону, тогда как тот же Ryzen 7 7700X можно сделать быстрее за счёт использования эффективной системы охлаждения. Многие диванные оверклокеры рассказывают сказки о том, как им удалось получить солидный буст на бюджетном Ryzen 5 5600X, но всё это плохо соотносится с реальностью. Факты говорят о том, что процессоры Intel больше располагают к разгону, тогда как камни производства AMD менее податливы, но не безнадёжны. Не забывайте, что даже разгон Core i5-14600K потребует покупки материнской платы за 40 тысяч рублей и дороже, тогда как эксперименты с Ryzen 7 7700X возможны даже на материнской плате за 15 тысяч. Предугадать конечный результат невозможно, ведь всегда есть шанс купить неудачный экземпляр. В этом случае вам с большим трудом покорятся даже штатные тактовые частоты, а овкрелокеры предпочитают избавляться от подобных камней сразу же после покупки. 

Ещё 15 лет назад разгон процессоров считался чуть ли не обязательным и давал возможность получить больше за меньшие деньги. Сегодня разгон остаётся в головах энтузиастов, а добиться значимых результатов можно только путём невероятных инвестиций. Таким образом смысла от подобного мероприятия обычному пользователю нет никакого, ну а эксперты констатируют, что даже профессиональный оверклокинг сталкивается с массой сложностей. Фактически, если бы не производители геймерской продукции, которые содержат на зарплате известных оверклокеров, то разгон как таковой уже давно бы ушёл в историю, а отдельные энтузиасты вспоминали бы о старых временах, когда можно было легко прибавить 20% к быстродействию путём нехитрых манипуляций в BIOS. Похоже, руководство Intel не готово отказываться от продажи процессоров с разгонным потенциалом, поэтому всеми силами старается поддерживать мифы о получении прироста быстродействия на плаву. 

реклама



Недавно представители американской компании побеседовали с двумя известными оверклокерами, но вместо рекламы получили целый ряд неприятных замечаний. Питеа-Ян Плазье (SkatterBencher) и Джон Сандстрем (ElmorLabs) начали с истории оверклокинга. Итак, первым процессором, которому удалось достичь тактовой частоты в 1 ГГц был легендарный Athlon 650 МГц. Случилось это событие в октябре 1999 года и стало настоящей сенсацией. После этого мир стал свидетелем самых разнообразных экспериментов, позволивших преодолеть барьер в 3 ГГц 2001 году. Наращивание тактовых частот происходило стремительно, а уже в те времена сформировалось сообщество энтузиастов, обмен знаниями между членами которого позволит повысить грамотность и ускорить темпы наращивания тактовых частот. В начале 2022 оверклокерам покорились 4 ГГц, ну а в 2003 реальностью стали немыслимые 5 ГГц. 

Удивительно пластичные Intel Pentium 4 позволили повысить тактовую частоту до 6 ГГц в мае 2004 года, ну а уже в 2005 при помощи жидкого азота удалось поднять тактовые частоты выше 6 ГГц. Казалось, что впереди новые рекорды, но после 2007 года разгон встал на паузу. Именно тогда оверклокерам покорились 8 ГГц, после чего была взята пауза длиной в 15 лет. В конце 2022 флагман Intel разогнался до 9 ГГц, ну а действующий рекорд принадлежит ElmorLabs и составляет 9117 МГц. Даже Core i9-14900KS не может выдать больше, ну а о покорении 10 ГГц остаётся только мечтать. Оверклокеры отмечают, что уже 15 лет прогресс остановился, ну а причине лежат в архитектуре х86, которая многими экспертами признана неэффективной и устаревшей. Поговаривают, что на замену старой архитектуре идёт массовое внедрение ARM, но пока мы видим единичные примеры, которые не способны повлиять на рыночный спрос. Эксперты признают, что современные процессоры ушли далеко вперёд в плане энергоэффективности, но ключевая проблема так и не была решена. Это значит, что 10 ГГц при текущем развитии технологии достичь не удастся, а каждая новая серия прибавляет несколько процентов. 

Такими темпами можно экспериментировать последующие 20 лет, но сложность в том, что энтузиастов становится с каждым годом всё меньше. Например, автор данного материала долгое время считал разгон обязательным. Последним камнем, который подвергся существенному бусту, стал Core i7-7700K, после чего тяга к экспериментам сошла на нет. Материнские платы стоят слишком дорого, а производитель уже выжал все соки из процессоров ещё на заводе. Не зря ведь сегодня мы становимся свидетелями скандала, в котором главным действующим лицом оказалась компания Intel. Представители синих упорно отказываются признавать очевидные вещи и обвиняют во всех бедах производителей материнских плат. Якобы, партнёры слишком вольно интерпретировали рекомендации и дали пользователям доступ к технологиям без ограничений. Очень странное заявление, ведь в Intel все эти технологии не только придумали, но и успешно эксплуатировали. Мало того, если пользователь покупает дорогой процессор, а к нему флагманскую материнскую плату, то он имеет право на любые эксперименты. Сегодня же мы видим, как Intel ограничивает потенциал своей продукции, рассказывая о некой заботе о стабильности компьютеров. Не зря ведь говорят, что оверклокинг умер больше 10 лет назад, а сегодня мы видим остаточные явления. Как уже указывалось выше, профессионалы сидят на зарплате, тогда как наивные энтузиасты платят за право войти в тысячу лучших немыслимые суммы. Тот факт, что разгон практически бесполезен, сильно удручает, но это не повод бросаться в крайности, пытаясь оправдать получение скромных +100 МГц путём двукратной переплаты. 


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

разгон оверклокинг разгон процессоров
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции компании APNX
6
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
6
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
+
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
10
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
+
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
3
Иран начинает основной этап строительства первого энергоблока АЭС Карун в 2024 году
1
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
2
Астрономы обнаружили, что на планете WASP-76B идут дожди из расплавленного металла и бывает радуга
+
В России построят новую федеральную трассу вдоль побережья Белого моря
+
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
Wired: Компания Hydrostor объединяет гигантское хранилище сжатого воздуха с гидроэнергетикой
+
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
+
Bajaj Auto представляет мотоцикл, работающий на природном газе
1
Эксперт: Следующий сезон альткоинов начнется после весеннего затишья на рынке криптовалют
+
В Сети появились кадры уничтожения FPV-дроном в зоне СВО очередного танка M1 Abrams
1
Инсайдер поделился информацией о материнских платах Intel 800-й серии для процессоров Arrow Lake
+
Samsung готовит для Galaxy S25 новую функцию «Battery AI» для увеличения автономности
+
Казахстан становится всё больше зависим от энергоресурсов из России
+
РЖД: Новый туристический поезд с вагоном-сауной готовится к первому рейсу
+
Популяция «Царь-мангалов» увеличивается: в зоне СВО замечен закованный в «панцирь» танк с противоминным тралом
3

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
29
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
24
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
20
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
80
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
273
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
230
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
4
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
17

Сейчас обсуждают

FelsheR-ZVZVZVzV
19:58
А что за +-30ку купить?) Тоже самое что и любимка 7600, но с лучами и жрет меньше. Вот и выбирает большинство у кого денег хватило, ибо она на пару тыс дороже.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Andri Klin
19:50
Отлично, никогда не видел супермена. То есть среди нескольких тысяч открытых вкладок вы всегда помните когда она открыта и почему? И свободно ориентируетесь в них? Без средств организации в самих брау...
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
Красный Рассвет
19:44
вот жеж автор гей-затейник
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
Легенда
19:43
это байт на коменты. автор спецом лак написал.
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
E. S.
19:43
О том и речь, все эти статьи - черная заказуха. Просто я смотрю кто больше пишет
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
Красный Рассвет
19:43
кто?
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Красный Рассвет
19:41
Владельцы нивидиевых гейфорсов используют для изоляции smd-компонентов привычные вещи ежедневного использования - лак для ногтей. Любой здоровый человек, знакомый с электроникой, конечно же будет маза...
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
АЕV
19:40
Клоунада как есть, но по конституции которую вертят как хотят на одном месте. Такс ждёмссс ботов
Правительство РФ в полном составе сложило свои полномочия
Дырка от Бублика
19:36
что ты сказала?
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Asker 013
19:31
Прямо как в казино - они не обманывают, они соблюдают баланс возврата от ставки , RTP = 98% ....
WoT это казино - вращай и выигрывай
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем