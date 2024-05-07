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Bublik1
Новый BIOS Intel на материнских платах Asus снижает быстродействие процессора Core i9-14900 на 40%
От падения производительности страдают процессоры с разблокированным и заблокированным множителем, а к 31 мая все партнёры Intel внесут изменения в свои материнские платы

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Новости о проблемах с флагманскими процессорами Intel появились несколько месяцев назад. Владельцы делились наблюдениями о высоких температурах и жаловались на падение стабильности в рабочих задачах и играх. Поскольку официальных комментариев на этот счёт не было, то по сети начали ходить разнообразные домыслы, обвиняющие в проблемах того или иного производителя материнских плат. В какой-то момент стало очевидно, что число сбоев растёт, после чего последовало официальное заявление, в рамках которого представители Intel признали проблему и пообещали устранить её в самое ближайшее время. Как оказалось, всему виной горячий нрав процессоров с разблокированным множителем 13-го и 14-го поколений. На прошлой неделе Asus и Gigabyte выпустили новую версию BIOS, где установили некоторые ограничения, что привело к самым неожиданным последствиям. 

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Сообщалось, что изменения затронули Core i9-14900K и Core i9-13900K (а также версии без интегрированной графики), а в результате падение быстродействия в играх достигло 11%. Немногим меньше пострадали процессоры Core i7-14700K и Core i7-13700K, тогда как о снижение быстродействия на менее скоростных чипах не сообщалось. По данным целого ряда технических инсайдеров, Intel была удовлетворена внесёнными изменениями и вчера разослала официальное послание всем партнёрам, потребовав внести изменения в настройки материнских плат. В качестве конечного срока указана дата 31 мая, до которой требуется решить все проблемы со стабильностью процессоров. Оказывается, во всём виноваты именно производители материнских плат, которые слишком вольно обошлись с настройками. Подобная информация ещё больше удивила сообщество пользователей, поскольку речь идёт о технологиях, которые были созданы инженерами Intel и успешно эксплуатируются много лет. До недавнего времени подобных требований не вдвигалось, а значит проблема кроется немного глубже.

Эксперты полагают, что виной всему слишком высокие тактовые частоты процессоров. Intel сделала процессоры быстрыми и горячими, что самым негативным образом отразилось на стабильности. Если владелец новенького Core i9-14900K не пожалел денег на жидкостную систему охлаждения, то никаких сложностей со стабильностью не наблюдается. Ну а если в системе установлен минимально рекомендованный кулер, то ошибки не исключены. При этом многое зависит и от самого процессора, поскольку часть чипов без проблем работает на высоких тактовых частотах со всеми активными профилями, тогда как другие начинают сбоить и терять скоростные показатели. Что любопытно, мы имеем дело с неофициальным заявлением, поскольку в публичном поле Intel ничего не афиширует. В целом, проблема многим владельцам процессоров синего лагеря кажется несущественной. Всё просто, ведь в прессе писали о том, что пострадало всего несколько моделей, тогда как большая часть работает стабильно. Как бы не так. Похоже, у Intel есть своё мнение на этот счёт. 

Эксперты полагают, что инженеры американской компании нашли оптимальное решение и уже разослали рекомендуемые настройки всем производителям материнских плат. Asus и Gigabyte отреагировали первыми, ну а на очереди все остальные. Судя по тестам, изменения затронут даже процессоры с заблокированным множителем. На сайте Hardwaretimes были опубликованы тесты, доказывающие падение скоростных показателей Core i9-14900 и Core i7-14700 на 40% после применения базового профиля Intel. При этом изменения затронут как показатели в одноядерных, так и в многоядерных задачах. К примеру, в Cinebench R23 Core i9-14900 без обновления BIOS на материнской плате Asus выдаёт 39 400 баллов, тогда как после этого способен достичь только 24 600 баллов. Что до Core i7-14700, то у него вместо привычных 34 350 баллов фиксируется чуть больше 23 тысяч баллов. Эксперты изучили происходящее и пришли к выводу, что после обновления BIOS материнская плата выставляет лимиты напряжения для каждого процессора, что самым негативным образом сказывается на скоростных показателях. 

Отдельно отмечается, что в той или иной мере пострадают все процессоры, вот только падение быстродействия на Core i9-14900 окажется намного заметнее, чем на Core i5-14400. Причина в завышенных тактовых частотах на более быстром процессоре, ну а всё это кажется очень странным. Core i9-13900K вышел полтора года назад, а о проблемах со стабильностью было известно давно. Несмотря на это Intel не спешила ничего делать, ну а сегодня взялась за нож. Мало того, представители американской компании и сами проводили тесты с активными профилями напряжения и никогда не рекомендовали их снижать. Получается, что всё это время производитель вводил миллионы пользователей в заблуждение, а сегодня пытается реабилитироваться. Пока же по сети начали гулять самые разнообразные теории, авторы которых пытаются понять логику происходящего. Самая очевидная указывает на скорый выход процессоров на архитектуре Arrow Lake. 24-ядерный флагман Core Ultra 9 285K не сможет разгоняться выше 5.5 ГГц, ну а сегодня Intel пытается снизить быстродействие уже находящихся в продаже процессоров, чтобы новинка на их фоне не выглядела очередным топтанием на месте. Возможно, всё это домыслы, но снижение производительности вполне реально. Прибавьте к этому тот факт, что за последние 10 лет Intel регулярно уличали в интеграции в операционную систему целого ряда заплаток, так или иначе снижающих быстродействие процессоров. Удивительно, но даже после этого находятся фанаты, которые готовы закрывать на подобные действия американской компании глаза и рекомендующие всё тот же Core i9-14900K в качестве лучшего процессора для игр и рабочих задач. 

#intel #процессоры
3
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12:39
но все равно довольно сильные линзы.но конечно не -12
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Апшеронский скакел
12:38
Синие #нефанаты, можете не шиться, у вас всë равно не все дома
Новый BIOS Intel на материнских платах Asus снижает быстродействие процессора Core i9-14900 на 40%
Легенда
12:38
давай
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Nvidia&Intel Hater
12:35
так у тебя где ты dlsdr то восхваляешь не с ютуба .явно с компа и мыло
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Дмитрий Петровский
12:34
так шо 7500f какой нибудь будет не слабее чем 14900к ?
Новый BIOS Intel на материнских платах Asus снижает быстродействие процессора Core i9-14900 на 40%
Денис Борзов
12:32
половина минусов высосана из пальца. качество сборки - ну да, а FHD прям другие люди собирают и на других заводах. высокие цены - вот это неожиданность, однако.
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Шава на Коммунистической
12:32
Чому 'россию" с маленькой буквы? Жёлудь будешь?
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Johan_888
12:31
Да не переживайте вы так, завербуют и отпустят, ну или опустят и отпустят, как повезёт...
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