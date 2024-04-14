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Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски

Приходится признать, что стоимость 1 Гб информации на твердотельных накопителей не может конкурировать с показателями жёстких дисков
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Примерно 10 лет назад, когда твердотельные накопители начали агрессивно выдавливать находящиеся в продаже жёсткие диски, будущее высоких технологий казалось очень перспективным. Производители SSD уверяли, что примерно к 2020 году догонят по объёму традиционные HDD, а также легко обойдут старую технологию по показателю стоимости за 1 Гб. Если вы не заметили, то на дворе весна 2024, но ничего подобного не случилось. Жёсткие диски продолжают лежать на полках, а покупателей пусть и не так много, как 10 лет назад, но говорить о полном крахе не приходится. 

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Что любопытно, больше прогнозов о торжестве технологий мы не слышим, а разработчики жёстких дисков и вовсе обещают выпустить сверхъёмкие накопители в ближайшее десятилетие. Есть успехи и у производителей SSD. Например, сегодня в продаже есть твердотельные накопители, скорость чтения которых превышает 12 000 МБ/с. Это очень много, но почти бесполезно для дома, поскольку такая скорость хороша только в синтетических тестах. Если вы купите себе такой накопитель, то сможете заткнуть за пояс самых зажиточных мажоров, демонстрируя своим знакомым удивительные достижения технологического прогресса. Что любопытно, рынок SSD почти не развивается, ведь после освоения 4 Тб движение вперёд прекратилось. Даже твердотельные накопители такого объёма стоят жутко дорого, а обещанного удешевления нет и не предвидится. Мало того, в 2023 году основные поставщики памяти сделали всё, чтобы цены на подобные устройства пошли вверх, ну а в итоге интерес к жёстким дискам снова может вернуться. 

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Сегодня мы рассмотрим несколько наиболее популярных предложений и попытаемся понять, если ли смысл в покупке HDD здесь и сейчас. Предположим, что вам требуется накопитель для установки операционной системы. Часто, когда мы предлагаем нашим читателям новую сборку ПК, отдельные индивидуумы заявляют о том, что под ОС и программное обеспечение требуется отдельный SSD. Пусть так, берите Kingston NV2 на 500 Гб. Скорость здесь достаточная для решения любых задач, но и цена не самая выгодная для кошелька. Немного дешевле в наличии продукт MSI. Здесь такой же объём памяти, но ниже скорость записи и чтения. Скорее всего, на работу программного обеспечения и операционной системы это не окажет никакого влияния, ну а оба твердотельных накопителя не имеют значительных отличий. 

Добавим, что поставить их можно только в компьютер или ноутбук, в которых имеется слот М.2, поэтому учитывайте этот при выборе подходящего накопителя. Ну а поскольку на руках есть множество старого железа, то пользователи часто покупают SSD, работающий по интерфейсу SATA 3. Если ваша система не может предложить ничего новее, то остаётся только купить Apacer объёмом 512 Гб. На самом деле выбор здесь большой, но данный бренд стоит дешевле других. Скоростные показатели немного удручают, но из-за особенностей конструкции данный накопитель всё равно будет ощутимо быстрее старых жёстких дисков. HDD объёмом 1 Тб производства Apacer стоит чуть больше 7 тысяч рублей. Его стоит купить, если у вас нет в компьютере или ноутбуке современных интерфейсов. Система всё равно останется медленной, но хотя бы позволит без проблем работать с документами и открывать браузер. 

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Также можно присмотреться к твердотельному накопителю Kingston NV2, имеющему объём 2 Тб, который идеально подходит для хранения игр и небольшого количества важных файлов. В продаже есть SSD объёмом 1 Тб, но для офисных задач такого количества будет много, а для игр – слишком мало. Kingston NV2 стоит недорого и позволяет разогнать компьютер по максимуму. Данный SSD в продаже появился достаточно давно, поэтому успел набить оскомину покупателям, многие из которых хотят попробовать что-то новое. Что же, если вы не можете прожить без экспериментов, то берите Samsung 980 PRO, который предлагает высокую скорость по не совсем разумной цене. Как уже было сказано выше, проку от такой скорости нет никакой, но законы логики не всегда работают, когда цифры на экране говорят об обратном. 

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В рознице также есть твердотельные накопители объёмом 4 Тб, но стоят они ровно в 2 раза дороже, чем аналоги на 2 Тб. Например, ADATA Legend 960 MAX за 37 тысяч рублей. Здесь вы получаете высокую скорость и достаточный для большинства пользователей объём. Если душа просит эксперимента, то нужно обратить внимание на модели, поддерживающие передачу данных по интерфейсу PCIe 5, за которые приходится платить ещё дороже. В качестве примера можно обратить внимание на Gigabyte, который обойдётся вам в 45 тысяч рублей. Это один из самых быстрых SSD на рынке, ну а для стабильной работы вместе с ним поставляется монструозная система охлаждения. Смотрится странно, но таковы современные тенденции, ведь требуется эффективно отводить тепло от разгорячённой памяти. 

На у сейчас давайте изучим стоимость обычных жёстких дисков. Самый простой Western Digital объёмом 1 Тб стоит столько же, сколько просят за SSD объёмом 500 Гб. На самом деле экономия не самая большая, а вы теряете в скорости. Неясно, кому может понадобиться такой накопитель, ведь для игр он не подходит, а свободного пространства на нём слишком мало, чтобы хранить библиотеку видео. Ещё выгоднее с точки зрения стоимости 1 Гб информации жёсткий диск Seagate объёмом 2 Тб, но и здесь логика покупающих такого HDD от нас ускользает. Подобные накопители хороши для долговременного хранения домашнего видео, или целой пачки сериалов, ну а 2 Тб для таких целей явно недостаточно. Именно поэтому мы перейдём к тяжёлой артиллерии, остановившись на жёстком диске Seagate объёмом 8 Тб. Это прожиточный минимум для любителей собирать информацию в интернете. Стоит такое чудо техники столько же, сколько просят за скоростной SSD Samsung на 2 Тб. Ясно, что без твердотельного накопителя никуда, но в данном случае цена выступает в качестве отрезвляющего фактора. 

Что поделать, скоростные показатели HDD не способны конкурировать с более технологичными аналогами, но когда вам нужно много свободного пространства, то никакой альтернативы жёстким дискам нет. Это доказывает ещё один HDD производства Seagate, который стоит 25 тысяч рублей, но имеет целых 16 Тб свободного пространства. Учитывая всё сказанное выше можно сделать вывод, что твердотельные накопители не смогут в обозримой перспективе заменить жёсткие диски. Даже в серверном сегменте выгодных предложений нет, а значительная часть облачных хранилищ построена на старых добрых HDD. Кому-то такой расклад кажется странным, но в данном случае решающей выступает финансовая составляющая. Никто не станет тратить в 4 раза больше денег на покупку скоростных SSD, когда можно обойтись не менее надёжными HDD. Ну а поскольку производители твердотельных накопителей планируют повышать цены на свою продукцию, то статус-кво не изменится как минимум следующие 10 лет. 

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