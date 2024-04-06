На тему оптимального выбора процессора для геймеров написано огромное количество статей. Несмотря на это вопросы у пользователей остаются, а многие не могут понять простые истины. Прежде всего неясно, стоит ли покупать процессор AMD или лучше обратить внимание на продукцию Intel. На нашем сайте в комментариях вы можете встретить фанатов красного и синего лагерей, поэтому мнение отвечающих вам людей часто оказывается прямо противоположным. Что удивительно, не помогают даже достоверные тесты, ведь фанаты остаются верны своему дело несмотря ни на что.

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Спорить с подобными товарищами нет никакого смысла, ну а сегодня мы попытаемся разобраться в том, какие процессоры выгоднее покупать именно в российской рознице. В США выбор больше, а ценовая политика сильно отличается от того, что можно увидеть в Европе, поэтому давайте сосредоточимся на более реальных вещах. Обратимся к тестированию, которое провела команда PCGamesHardware. На самом деле эксперты ставили перед собой немного иные задачи, но мы воспользуемся результатами теста для получения более точной картины в российской рознице.

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По каждому процессору, который участвует в тестировании, даны три типа результатов. Первый представляет собой общий коэффициент быстродействия. Второй демонстрирует скорость работы в играх, ну а третий определяет возможности того или иного камня в рабочих задачах. Первый и третий мы с вами будем игнорировать. Все современные процессоры нормально справляются с запуском операционной системы, работой в интернете и любыми другими типами ПО. Ну а поскольку тематика материала именно игровая, то нас будет интересовать вторая колонка. Что же, если вы купите Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F, то получите примерно аналогичное количество кадров в секунду. Оба камня подходят для игровой сборки для 1080р, а компьютер на их основе обойдётся вам примерно в аналогичную сумму. Стоит учитывать, что Core i5-12400F создан на сокете LGA 1700, поэтому не подходит для апгрейда. А вот поставить в свою старую систему, где до этого томился Ryzen 5 1600, более мощный Ryzen 5 5600 вы вполне можете. В итоге такой апгрейд можно назвать "дёшево и сердито". Стоят оба процессора около 13 тысяч, а вы можете купить под них бюджетные материнские платы и недорогую оперативную память.

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Далее обратим внимание на сравнение игровых показателей Ryzen 5 7500F и Core i5-14400F. Как видите, разница между камнями по скорости работы в играх отсутствует, а вот цена на этот раз отличается. За процессор AMD вам придётся выложить 17 тысяч рублей, тогда как Core i5-14400F обойдётся не меньше 25 тысяч. Учтите, что в оригинальном тесте сравнивали версию с интегрированной графикой, которая ещё на 30 долларов дороже, а значит можно сделать вывод, что Core i5-14400 сильно уступает Ryzen 5 7500F в своём ценовом сегменте. Не пишите, что у камня Intel на 1% выше быстродействие в рабочих задачах, поскольку подобные заявления кроме сочувствия не вызывают ничего. Сюда же можно отнести и Ryzen 5 7600, за который придётся заплатить 21 тысячу рублей. Камень немного быстрее в играх, но в целом недалеко ушёл от указанных нами Ryzen 5 7500F и Core i5-14400F. У него выше тактовая частота, а в целом он представляет собой компромисс между более дорогими решениями и попыткой купить компьютер с максимально высоким потенциалом для апгрейда. Например, вы собрали ПК на базе Core i5-14400F. На первые 3-4 года сойдёт, но дальше придётся менять как материнскую плату, так и сам процессор. Владельцы Ryzen 5 7600 могут оставить материнскую плату, что позволит не только сэкономить, но и избежать переустановки операционной системы. Было время, когда автор данного материала каждые полгода занимался этим делом, но сегодня предпочитает работать на ПК без изменений максимально долго.

Особый интерес представляет категория до 30 тысяч рублей, где представлены сразу 3 процессора. Первым делом предлагаем рассмотреть Core i5-14600KF, который обойдётся вам в 30 тысяч рублей. В тестовой таблице указан Core i5-13600К, но разница между камнями небольшая, поэтому давайте не придираться к деталям. Это один из самых быстрых процессоров, который только может себе позволить не самый состоятельный геймер. При этом быстродействие у камня Intel действительно впечатляющее, а сам он показывает себя в играх с лучшей стороны. И всё бы ничего, если бы не дорогая оперативная память и такая же материнская плата. Согласимся, что можно попытаться сэкономить, но в этом случае Core i5-14600KF уже не будет таким быстрым.

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За Core i7-12700KF просят всё те же 30 тысяч, хотя этот процессор сильно уступает указанному выше Core i5-14600КF абсолютно во всех задачах. Не помогает даже наличие полноценных 8 ядер, ну а мы можем заявить, что по такой стоимости Core i7-12700KF никому не интересен. Скорости у него всё ещё достаточно для обеспечения стабильной работы игр и приложений, но в таком случае цена на него должна быть на 5 тысяч ниже. Не указан в тесте и Ryzen 7 5700X3D, вместо которого предлагается оценить быстродействие Ryzen 5 5600X3D. Согласно доступным в сети тестам, Ryzen 7 5700X3D немного уступает в играх Core i5-14600КF, но превосходит Core i7-12700KF. Это значит, что на первый взгляд покупка процессора Intel выгоднее, но не забывайте о подводных камнях. Даже с новой сборкой компьютер на базе Ryzen 7 5700X3D будет вам стоить дешевле, но предложит очень высокую производительность. Ну а если у вас уже есть материнская плата на сокете АМ4, то покупка Ryzen 7 5700X3D и вовсе покажется вам выгодной, ведь все остальные комплектующие кроме видеокарты можно оставить.

Как вы уже догадались, раскрыть тему на 100% невозможно. Есть несомненные лидеры продаж, но рубить с плеча всё же не стоит. Часто разница между процессорами небольшая, а в играх вы её и вовсе не заметите. Проблема в том, что в подобных тестах используются видеокарты за 250 тысяч рублей, которые геймеры редко видят даже во сне. Получается, что разницу в быстродействии Ryzen 7 5700X3D и Core i5-14600КF на видеокарте за 60 тысяч рублей вы не заметите, ну а между Core i5-14400F и Ryzen 5 7600 отличия и вовсе отсутствуют. Таким образом вы можете купить любой из процессоров в своём ценовом сегменте, общая внимание прежде всего на конечную стоимость системы, ведь Ryzen 7 5700X3D в сборке будет стоить столько же, как и Ryzen 5 7600, поскольку основан на старом сокете АМ4. Как мы уже писали выше, потенциала для апгрейда у Ryzen 7 5700X3D нет, ну а это самый главный минус такого процессора. Полное тестирование смотрите по ссылке: https://www.pcgameshardware.de/Core-i5-14400-CPU-280143/Tests/Intel-vs-12400f-14500-14600-Benchmark-Review-1444317/galerie/3864952/?fullsize