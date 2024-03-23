Прежде чем обсуждать преимущества и недостатки видеокарт NVIDIA, следует знать важную статистику. Ну а факты свидетельствуют о том, что 77% всех геймеров предпочитают продукцию дядюшки Хуанга. Видеокарты AMD продаются плохо, а компания пока не может вернуть утерянную ранее часть рыночной доли. Каждое новое поколение вызывает пессимистичнее настроения, а спорная ценовая политики и масса маркетинговых ошибок только усугубляет положение. В итоге только 15% геймеров в Steam инвестировали в видеокарты производства AMD. Не исключено, что цифра могла быть больше, но тут на горизонте появилась Intel, которая отняла у красных 7.5% геймеров. Если верить статистике ведущих аналитиков, то показатели в Steam несколько отличаются от указанных выше, а в итоге реальная рыночная доля NVIDIA ещё больше, тогда как Intel занимает чуть больше 1% рынка настольной графики.

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Как бы аналитики не жонглировали цифрами, можно сделать простой вывод: AMD продолжает скатываться в яму, на дне которой компания получает низкую маржу и весьма скромную прибыль. Дженсен Хуанг уже давно определяет ведущие тренды на рынке, ну а Лиза Су всего лишь следует в фарватере своего более успешного конкурента. И всё же, если не обращать внимания на цифры, а просто изучить ценовую политику обеих компаний, то можно убедиться в том, что продукция NVIDIA не является эталоном в плане лучшего соотношения между ценой и производительностью. Сегодня мы рассмотрим несколько видеокарт обеих компаний и посмотрим, что выгоднее купить здесь и сейчас.

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Начнём с GeForce RTX 3060, которая имеет прямую конкурентку в лице Radeon RX 6650 XT. Обе видеокарты стоят примерно одинаково, а вот характеристики у них разнятся. Первая предлагает целых 12 Гб видеопамяти, что делает её востребованной среди многих любителей компьютерных игр. Считается, что это гарантирует GeForce RTX 3060 длительный жизненный цикл, хотя в данном случае не всё так очевидно. У Radeon RX 6650 XT 8 Гб видеопамяти, но при прямом сравнении в игровых тестах эта видеокарта оказывается быстрее на 15%. Поскольку обе видеокарты хорошо себя показывают только в 1080р, то преимущество GeForce RTX 3060 по количеству памяти оказывается невостребованным. Есть все основания полагать, что в народном разрешении вам больше 8 Гб и не понадобится, а значит гнаться за GeForce RTX 3060 бессмысленно. Трассировка лучей, которая лучше работает на видеокартах NVIDIA, в данном случае не играет роли, поскольку обе видеокарты лучше не перенапрягать сложными текстурами. Графику придётся снижать до средних, а в итоге вперёд выходит Radeon RX 6650 XT, которая просто быстрее.

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Далее рассмотрим видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 6700 XT. Теоретически, перед нами нижний ценовой сегмент, который пригоден для работы в разрешении 2К, но и на этот раз не всё так очевидно. В большинстве игр обе видеокарты действительно хорошо себя показывают в 2К, но только на средневысоких настройках, далеко не везде выдавая 60 кадров в секунду. Это значит, что через несколько лет эти видеокарты окончательно перейдут в разрешение 1080р, а в итоге позиции их крайне спорные. Ну а пока GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 6700 XT тянут игры в 2К, давайте сделаем правильный выбор. Обе примерно равны по скорости и стоят около 45 тысяч рублей, но видеокарта AMD имеет в своём распоряжении 12 Гб видеопамяти. Пока такое преимущество заметно не во всех играх, а при переходе в 1080р и вовсе окажется малозначимым. А вот в 2К уже в 2023 году были игры, которые требуют больше 10 Гб памяти. Если вы намерены играть в новинки, то покупать GeForce RTX 4060 Ti мы вам не рекомендуем.

Около 70 тысяч придётся заплатить за GeForce RTX 4070, которая конкурирует с Radeon RX 7800 XT. А вот здесь выбор становится ещё сложнее. Дело в том, что видеокарта AMD быстрее примерно на 10%, но добиться такой разницы в скорости вам удастся только на мощном процессоре. В итоге в домашних условиях различия могут оказаться несущественными, тогда как фанаты дядюшки Хуанга всегда обращают внимание на технологию масштабирования и трассировку лучей. Наличие DLSS 3 означает, что вы сможете запускать игры даже в 4К, тогда как волшебные лучики на всех видеокартах NVIDIA работают лучше. До того как GeForce RTX 4070 подешевела на 50 долларов на мировом рынке, многие геймеры делали выбор в пользу Radeon RX 7800 XT, но когда стоимость видеокарт стала равна, наличие 16 Гб у видеокарты AMD уже не кажется таким важным. Если вы спросите нашего мнения, то мы бы купили Radeon RX 7800 XT, поскольку она быстрее. Автор данного материала предпочитает обходить технологию трассировки лучей и сомнительное масштабирование стороной, но не отрицает, что преимущества у этих фишек всё же имеются.

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Чуть дороже 100 тысяч рублей в продаже есть GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Это настоящий игровой монстр, который имеет на борту 16 Гб видеопамяти и не имеет проблем с любыми играми даже в 4К. Слабых сторон у видеокарты нет, а сама она считается одной из лучших в своём классе. Пожалуй, мы бы её вам даже порекомендовали, если бы Radeon RX 7900 XT не была на целых 10 тысяч рублей дешевле. Ну а видеокарта AMD обходит свою конкурентку в играх и предлагает более внушительные характеристики. Это 20 Гб видеопамяти и 320-битная шина, что играет важную роль при запуске сложных сцен в требовательных играх. GeForce RTX 4070 Ti SUPER действительно очень хорошо себя показывает в играх, но наличие Radeon RX 7900 XT в данном ценовом сегменте спутало зелёным все карты. Если не пытаться придумывать несуществующие преимущества и рассказывать о ценности трассировки лучей, то однозначная победа уходит в копилку красной команды.

Как вы могли слышать, в текущем поколении AMD так и не удалось выпустить самую быструю видеокарту на рынке. Это значит, что Radeon RX 7900 XTX только вторая в списке, что стало определяющим для низкой популярности флагмана. Продажи такой видеокарты крайне низкие, хотя понять логику энтузиастов крайне сложно. Смотрите, на рынке есть только одна видеокарта, которая может обойти по скоростным характеристикам Radeon RX 7900 XTX. Речь идёт о GeForce RTX 4090, которая даже сегодня слишком быстрая для любых игр. И всё бы ничего, но ценовая политика NVIDIA настолько неразумна, что конечная стоимость флагмана зелёных оказывается ровно в 2 раза выше, чем просят за красный флагман. А между тем разница в производительности между видеокартами не превышает 15%, хотя есть игры, где Radeon RX 7900 XTX и вовсе отстаёт на несколько процентов. Мы не агитируем вас покупать ту или другую видеокарту, но в данном случае преимущество AMD очевидно. Возможно, если деньги сыплются у вас из карманов, то в таком случае нужно брать GeForce RTX 4090. Во всех остальных случаях голос разума говорит о том, что можно смело получить максимальное качество графики в 4К без компромиссов, заплатив за это в 2 раза меньше денег. Как видите, практически во всех сегментах видеокарты AMD предлагают те или иные преимущества, что пока никак не повлияло на рост популярности продукции тётушки Су.