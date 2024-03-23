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ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту

Сборка игрового компьютера за 200 тысяч рублей оказалась ощутимо быстрее ноутбука стоимостью 250 тысяч
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Вчера мы обсуждали целесообразность выбора игрового ноутбука и пришли к выводу, что сборка компьютера окажется как минимум в 2 раза дешевле и будет примерно на 50% быстрее. Факты свидетельствуют о том, что многие геймеры игнорируют подобную проблему, а особенно растёт популярность мощных игровых лэптопов. В российской рознице спрос на подобные устройства не самый высокий, поскольку стоят они от 230 тысяч рублей и выше. Купить такую дорогую игрушку себе могут позволить только обеспеченные геймеры, тогда как европейские пользователи предпочитают более серьёзные инвестиции. 

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Сегодня мы попытаемся изучить тему ещё более детально и начнём с двух ноутбуков, которые представляют собой оптимальные решения для геймеров. Рассмотрим два ноутбука серии ASUS ROG Strix, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Первый получил размер экрана 18 дюймов с частотой обновления 240 Гц. Внутри вы найдёте процессор Core i9-14900HX, а в целом перед нами флагманская модель на видеокарте GeForce RTX 4070. Здесь прекрасно всё, начиная от мощного процессора и заканчивая достаточно большим и качественным монитором. Производитель пожадничал поставить ёмкий твердотельный накопитель, но на официальном сайте сказано, что есть второй слот М.2, а значит расширить хранилище можно без особых проблем. Ноутбук будет справляться с любыми играми и стоит 240 тысяч рублей. Рядом можно увидеть ещё один ASUS ROG Strix, в котором установлен дисплей размером 16 дюймов и менее мощный процессор серии Core i7. Качество монитора осталось без изменений, ну а вишенкой на торте здесь выступает видеокарта GeForce RTX 4080. Оба ноутбука обладают выраженными игровыми чертами и выглядят сбалансировано. За счёт усиленных ячеек питания можно рассчитывать на длительную автономную работу, но и стоить такое удовольствие будет недёшево. Для понимания проблемы давайте соберём игровую сборку, которая будет соответствовать ноутбуку за 250 тысяч рублей. 

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Давайте посмотрим, что у нас получилось. Прежде всего была выбрана видеокарта, которая в целом даже быстрее указанной в ноутбуке GeForce RTX 4080. Это GeForce RTX 4070 Super, предлагающая высокий уровень производительности и 12 Гб памяти. Видеокарта тянет игры даже в 4К и неплохо справляется с трассировкой лучей. Энергопотребление у неё довольно низкое, а вот потенциал очень даже солидный. С процессором долго раздумывать не пришлось, ведь лучше Ryzen 7 7800X3D в данной ценовой категории ничего ещё не придумали. Камень способен пободаться даже с Core i9-14900KS, в чём вы можете убедиться по ссылке. Процессор AMD предлагает ультимативный уровень производительности, а с ним вам не придётся думать о покупке дорогостоящей материнской платы. Разгон не предусмотрен, а высокий потенциал для апгрейда может порадовать любителей усиливать готовую систему каждые два года. 

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Как уже было сказано, дорогая материнская плата нам не нужна, но и экономить мы не будем. Именно поэтому берём солидную модель производства ASUS со встроенным беспроводным контроллером. Материнская плата основана на чипсете В650 и обладает отличным потенциалом для апгрейда. Она включает расширенные настройки питания и работы с оперативной памятью. Лишь некоторые геймеры станут тратить на разгон время, но в данном случае мы просто напоминаем, что такая возможность имеется. Ну а поскольку процессоры AMD крайне чувствительны к тактовой частоте оперативной памяти, то мы с вами берём два планки производства Kingston на 6000 МГц. Нужно было бы купить 32 Гб, но раз уж мы собираем систему под солидный бюджет, то кладём в корзину сразу 64 Гб скоростной ОЗУ DDR5. Пожалуй, на этот раз будут довольны даже самые требовательные энтузиасты, которым вечно не хватает свободной оперативной памяти. 

Усилить комплект призван один из самых быстрых твердотельных накопителей на рынке. Kingston Fury Renegade настолько хорош, что считается одним из самых оптимальных для установки в игровые приставки. Ну а там требования довольно высокие. Скорость чтения и записи достигает 7000 МБ/с, ну а это в разы больше, чем требуется для игр. Отказываться от таких показателей мы не будем, тем более что здесь 2 Тб свободной памяти. Установка игр будет проходить за минуты, а учитывая выбранный процессор Ryzen 7 7800X3D даже самые массивные проекты весом больше 100 Гб покажутся вам крошечными. Добьём комплект блоком питания Deepcool мощностью 800 Вт. Можно было бы сэкономить пару тысяч рублей, но в данном случае мы исходим из перспективы апгрейда, а значит в будущем вам может понадобиться весь ресурс блока питания. Deepcool отвечает стандарту энергоэффективности 80 PLUS Gold, а уже купившие его пишут о высоком качестве исполнения всех элементов. По большей части работу систему будет сопровождать тишина, хотя с выбранной видеокартой шум всё же будет. 

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Ну и финальную точку поставим корпусом ABR Gaming GQ-5. Это просто вместительный и красивый системный блок, в который без проблем поместятся все наши комплектующие. Путём прибавления получаем итоговую сумму комплекта на уровне 200 тысяч рублей. При желании можно было бы проявить фантазию, добавив жёсткий диск на 16 Тб, но в данном случае цели выйти на сумму в 250 тысяч мы не преследовали. Очевидно, что собранный компьютер окажется намного лучше любого из ноутбуков, которые представлены выше. Процессор Ryzen 7 7800X3D превосходит энергоэффективный Core i9-14900HX. Дискретная GeForce RTX 4070 Super работает даже быстрее, чем мобильная GeForce RTX 4080, ну а остальной комплект и вовсе выглядит более серьёзно. Здесь у нас и солидный блок питания, и целых 64 Гб скоростной оперативной памяти. А ведь ещё есть неплохая материнская плата и быстрый твердотельный накопитель. Нужно как следует покопаться в интернете, чтобы найти модель SSD, которую в своём лэптопе использует Asus. Уверяем вас, она точно медленнее Kingston Fury Renegade. Если выбирать между компьютером и ноутбуком за примерно аналогичную сумму, то первый всегда окажется быстрее. При этом вы имеете широкие возможности для апгрейда, тогда как ноутбук не подлежит серьёзному усилению. Если вы хотите купить ноутбук на замену компьютеру и не планируете никуда свой лэптоп переносить, то лучше не делайте глупостей. Ну а в случае, если ноутбук потребуется брать с собой на работу, где можно ещё и поиграть, то лучше не задумываться о цене, ведь игры сами себя не пройдут. 

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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения компьютеры сборка пк
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Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
Вадим Кудрявцев
09:43
Окропим все дружно бублика
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
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