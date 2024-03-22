Споры между владельцами ноутбуков и персональных компьютеров идут достаточно давно. Любители компьютерных игр по обе стороны называют очевидные преимущества своего положения, но забывают указать на недостатки. Прежде всего лэптоп ценится за мобильность. Опровергнуть этот факт невозможно, вот только не всё так просто, ведь большая часть геймеров крайне редко выносит ноутбук из комнаты. В итоге лэптоп просто выполняет роль компактного ПК, хотя таковым не является. По сути, владельцы подобной техники действительно имеют повышенную мобильность, но никогда ей не пользуются. Теоретически, можно взять с собой ноутбук на дачу, но во время окапывания грядок вам точно будет не до игры.

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Владельцы ноутбуков также напоминают, что покупают готовый продукт, в котором есть клавиатура приличного качества и очень солидный дисплей. Со своей стороны, геймеры с компьютерами не забывают уточнить, что дисплей у ноутбуков очень маленький и плохо подходит для развлечений. Но самым большим минусом считается низкая производительность готовой системы, ведь настольные процессоры и видеокарты не имеют ограничений и работают на максимуме потребления энергии. В продаже есть ноутбуки, где можно встретить версии настольных комплектующих, но размеры подобных систем поражают воображение, вес превышает все допустимые пределы, а стоимость делает их недоступными для большинства потенциальных покупателей.

Вчера мы предлагали вам изучить сборку игрового ПК, стоимость которого не превышает 70 тысяч рублей. Напомним, готовая система построена на базе процессора Ryzen 7 5700X3D и видеокарты GeForce RTX 4060. Такой тандем позволяет запускать любые игры в 1080р без ограничений, а в качестве дополнительных компонентов было установлено 16 Гб оперативной памяти и скоростной твердотельный накопитель объёмом 2 Тб. Присутствует нормальная материнская плата с поддержкой PCIi 4.0, а также приличный блок питания и просторный корпус. Потенциал для апгрейда такой сборки ограничивается добавлением твердотельного накопителя, увеличением объёма оперативной памяти или заменой видеокарты. Это значит, что ПК останется актуальным как минимум 5 лет, позволяя запускать все игры в 1080р и дольше. Поскольку сегодня у нас разговор о ноутбуках, то давайте взглянем, сколько будет стоить самый недорогой лэптоп с видеокартой GeForce RTX 4060.

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Как видите, достаточно скромный Lenovo обойдётся вам в 100 тысяч рублей, хотя комплектация его вызывает сомнения. Здесь присутствует слабый процессор Core i5-12450H, который как минимум на 50% уступает Ryzen 7 5700X3D в игровых тестах. Производитель сэкономил на твердотельном накопителе, объём которого равен 512 Гб, ну и завершается всё бюджетной батареей. Такой ноутбук действительно лучше из дома не выносить, поскольку во время игры он продержится без доступа к розетке не больше двух часов. В качестве приятного бонуса IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. Судя по отзывам в сети, ноутбук приличный и хорошо справляется с играми. Владельцы пишут, что выжать 60 кадров в секунду во всех играх в 1080р на максимальных графических настройках у них не выходит, но низкая стоимость позволяет не думать о подобных мелочах. Наиболее близка к нашему настольному комплекту ещё одна модель производства Lenovo. За 130 тысяч вы получите процессор Ryzen 7 7840HS и видеокарту GeForce RTX 4060. Жёсткий диск ограничивается 1 Тб, но это небольшая плата за высокую автономность, ведь батарейка здесь ощутимо лучше. Теоретически, в играх можно провести 3-4 часа без подзарядки, хотя многое зависит от яркости экрана и других показателей. Если вспомнить, что выбранная нами сборка стоила 70 тысяч, то здесь вы платите ровно в 2 раза дороже. Да, в комплекте идёт качественный дисплей, но многие геймеры всё равно покупают отдельный монитор, поскольку играть на таком маленьком экране не доставляет никакого удовольствия.

Ну а теперь давайте посмотрим, какой ноутбук можно купить за 70 тысяч рублей. Мы нашли недорогую модель производства MSI, с весьма скромной комплектацией. Здесь установлен всё тот же печальный процессор Core i5-12450H, но на видеокарте решено было экономить, поэтому геймерам придётся страдать на GeForce RTX 3050. Графический чип имеет всего 4 Гб видеопамяти и может разочаровать своего владельца, ведь во многих играх выставить настройки выше средневысоких уже не получится. Похоже, китайцы нарастили производство IPS-матриц, поэтому здесь также можно встретить неплохой дисплей с частотой обновления 144 Гц. Играть на таком ноутбуке можно, но количество кадров в секунду может оказаться на 50-70% меньше, чем на персональном компьютере за 70 тысяч рублей. Ещё раз повторимся, что стоимость монитора мы в расчёт не берём, поскольку все нормальные геймеры покупают к ноутбуку дополнительный дисплей. Для кого в итоге производители наращивают качество крошечных 15.6-дюймовых экранов, остаётся только гадать. И не пишите, что у вас есть игровой ноутбук, к которому вы не купили дополнительный монитор, ведь такая странная экономия кажется крайне сомнительным решением. Попробуйте поиграть на таком экране в шутеры или популярные РПГ, и у вас тут же возникнет желание сходить в магазин, купив там монитор хотя бы на 27 дюймов.

Как видите, персональный компьютер стоит намного дешевле и демонстрирует огромный прирост быстродействия по сравнению с более дорогим ноутбуком. Да, системный блок нельзя также успешно положить в сумку и взять с собой на пикник. Это факт. Но в данном случае не совсем ясно, для чего вам на пикнике ноутбук? Если вы так не хотели ехать на природу, то нужно было сидеть дома. Ну а если вы уже там, то нужно попытаться хотя бы немного подышать. Всё это не значит, что мы выступаем против покупки ноутбука. На самом деле автор данного материала и сам присматривается к новому лэптопу на видеокарте GeForce RTX 4070. Останавливает только цена, ведь нечто подобное будет стоить больше 160 тысяч рублей. Можно сделать простой вывод: если у вас есть всего 70 тысяч рублей, то лучше купите игровой компьютер, о котором мы писали выше. Ну а если финансовая составляющая на повестке не стоит, то отказывать себе в удовольствии не нужно. Берите хороший ноутбук и наслаждайтесь преимуществами мобильности, хотя подобные преимущества и являются надуманными.