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2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги

Умение подобрать правильную видеокарту под процессор и наоборот позволяет собрать действительно мощную игровую систему
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Если вы спросите у геймера о том, что самое важное при выборе игрового компьютера, то непременно услышите о видеокарте. Кто-то обязательно расскажет о том, каким должен быть большим монитор и добавит несколько слов о частоте обновления в 144 Гц и выше. Любители разгона предложат не забывать о правильной материнской плате с большим количеством фаз питания. Этих ребят не сильно волнует, что почти все владельцы ПК никогда не разгоняли и не планируют усиливать производительность систем за счёт повышения тактовых частот. Кто-то вспомнит об оперативной памяти и обязательном наличии твердотельного накопителя, и совсем уж очевидна необходимость покупки соответствующего процессора. 

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И вот здесь кроется главная проблема, ведь не совсем ясно, сколько должен стоить процессор под ту или иную видеокарту, и что станет основой: процессор или видеокарта. Давайте сегодня поговорим именно на эту тему. Коснёмся сегмента 1080р и 2К, а в следующий раз обязательно обсудим наиболее верный выбор в случае наличия монитора с разрешением 4К. Добавим, что всегда есть место для манёвра, но в данном случае речь идёт о том, чтобы не потратит лишних денег, получив систему с максимальным жизненным циклом за свои деньги. 

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Прежде всего остановимся на видеокарте GeForce RTX 3060. Она имеет 12 Гб видеопамяти и предлагает приличную производительность, но выпущена целых 3 года назад и за это время порядком устарела. Несмотря на это в 1080р она справляется с любыми играми в 1080р и нуждается в нормальном, но не дорогом процессоре. В качестве наиболее простого варианта предлагаем выбрать Ryzen 5 5600X. Это далеко не самый новый камень, который долгое время оставался лидером продаж, но сегодня уже не считается оптимальным. Для 2К брать такой камень не стоит, а вот для геймеров с мониторами с разрешением 1080р Ryzen 5 5600X хватит ещё на несколько лет. Камень можно установить на старую материнскую плату с сокетом АМ4, а можно просто купить недорогой комплект дешевле 100 долларов. Если вам нравится продукция Intel, то можно обратить внимание на Core i5-12400F. Если не придираться, то между процессорами разница в играх почти отсутствует, а все остальные мелочи геймеров, как правило, не волнуют. 

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В качестве альтернативы можно присмотреться к видеокарте Radeon RX 6650 XT, которая быстрее GeForce RTX 3060, но имеет 8 Гб видеопамяти. Обе отлично справляются со своими задачами, где требуется достаточно мощности для получения стабильных 60 кадров в секунду в 1080р. Также вам подойдёт видеокарта Radeon RX 7600, которая почти не отличается по производительности, но стоит слегка дороже. Здесь всё те же 8 Гб видеопамяти и отличная энергоэффективность. Фанаты NVIDIA обязательно вспомнят о GeForce RTX 4060, которая вышла относительно недавно. По быстродействию эта видеокарта сходна с GeForce RTX 3060, но имеет 8 Гб памяти и лучше себя показывает в играх с использованием технологии масштабирования. В остальном выбор за вами, ведь любая из указанных выше видеокарт достойна вашего внимания. 

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В случае, если бюджет позволяет вам обратить внимание на более дорогую GeForce RTX 4070 SUPER, то без нормального процессора не обойтись. Видеокарта получила 12 Гб видеопамяти и приличный буст по сравнению с базовой моделью, поэтому способна обеспечить максимальное качество графики в любых играх в 2К. В качестве базового предложения под такую видеокарту можно остановиться на Ryzen 7 5700X3D. Это довольно шустрый камень, который здесь и сейчас будет тянуть вашу систему на максималках. Огорчает, что усилить систему без замены материнской платы уже будет невозможно, но зато цена материнской платы и самого процессора вас обязательно порадуют. В данном случае экономия выступает на первое место, что позволит собрать действительно мощный игровой ПК даже в условиях нехватки наличности. Если вам нравятся эксперименты, то можно купить Radeon RX 7800 ХТ. Во всём мире эта видеокарта стоит дешевле GeForce RTX 4070 SUPER, но в России действует особенное ценообразование. Radeon RX 7800 ХТ немного медленнее, уступает в трассировке лучей, но зато имеет на борту 16 Гб видеопамяти. При одинаковой цене это крайне сомнительный плюс. 

В случае же, если вы хотите собрать перспективный компьютер, но не может себе позволить дорогую видеокарту за 140 тысяч рублей, то в комплекте к GeForce RTX 4070 SUPER берите Ryzen 7 7800X3D. Это практически самый быстрый процессор на планете, которые не требует разгона и хорош из коробки. Помните, что материнские платы с советом АМ5 дороже старых АМ4. Кроме того, если вы планируете заменить видеокарту в будущем, то предусмотрительно выбирайте такую материнскую плату, которая всё же вытянет что-то уровня GeForce RTX 4080. В остальном сборка на Ryzen 7 7800X3D проживёт у вас не меньше десяти лет, поскольку со временем можно будет легко заменить процессор и видеокарту, оставив всю остальную систему без изменений. Эксперты напоминают, что процессоры AMD любят скоростную оперативную память. Если вы разбираетесь в разгоне ОЗУ, то можете попробовать слегка улучшить тайминги. Вообще, если учитывать базовую мощность комплекта из GeForce RTX 4070 SUPER и Ryzen 7 7800X3D, то такая процедура кажется странной. И всё же, человек такое существо, которому всё время хочется чего-то большего. Пожалуй, именно это движет энтузиастами, которые инвестируют в свои компьютеры значительные суммы, повышая быстродействие на считанные проценты. 

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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения
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Сейчас обсуждают

Chihonya
12:39
да , да и пить только со стекла, а не баклах, правда шишун, ты же всегда со стекла пьешь?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:39
Да упаси Боже от такого успеха:)
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:38
Ну внизу там 65 комментариев посмотри. Кстати 22.000 просмотров. Меня там даже угрожали в чёрный список скриншотики присылали какие-то бомжи. Но просмотры Не уменьшаются
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Apsheronsky tchai
12:38
Рекомендую налить в декантер с полторашкой Майкопского.
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Chihonya
12:37
ты лучше поведай какой ты там комп купил, что в статье хотел описать?
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:36
Успешный среди бомжей ,ну спорить не буду.вижу по тому что ты куришь и что ты пьешь.уровень нищука -бомжа.в сарае где ты живешь срач что пипец -но да.ты успешный шишкин-мастурбек
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Не завидуй, Я востребовательный человек. Мою знания ценят, и меня приглашают, А ты только можешь говной зелота хавать.
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Шовкат Ташпулатов
12:34
Да ладно Не ной, когда-нибудь ты тоже будешь успешным таким же как и я
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:34
я думал ты про свою выхлопную,после того как тебе после майкопского ее прочистили
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
Вадим Кудрявцев
12:32
такое дерьмо, как ты пьешь, пить может ток совсем опущенный алкаш,я себя как то ценю еще,чтоб такую ссанину пить
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
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