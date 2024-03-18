Инсайдеры полагают, что версия В100 со 192 ГБ видеопамяти появится в продаже уже в 2024 году

Ещё несколько лет назад рынок высокопроизводительных видеокарт был довольно небольшим и приносил NVIDIA пусть и стабильную, но не рекордную выручку. Конкуренты делали попытки выпустить графические чипы для облачных вычислений, но не спешили инвестировать в подобные разработки значительные суммы.

Сегодня, когда рынок чувствует острую нехватку подобной продукции, получить часть увесистого пирога хотят крупные игроки. Особый интерес представляет Gaudi 2 от Intel. Данный графический чип получил 96 ГБ видеопамяти HBM3 и уже демонстрирует более высокие показатели, чем самый продаваемый продукт от дядюшки Хуанга. Речь идёт об ускорителе H100, который во многих тестах уступает аналогу Intel. Но куда интереснее результаты Instinct MI300X. Всё дело в том, что синие только готовятся выпустить свой продукт на рынок, тогда как красные уже активно его продвигают. Кроме того, графический чип от тётушки Су имеет на борту 192 ГБ памяти стандарта HBM3 с невероятной пропускной способностью в 5 Гб/с.

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Instinct MI300X уже обходит H100 в большинстве тестов, ну а если учитывать, что видеокарта NVIDIA ещё и имеет всего 80 ГБ памяти, то путём масштабирования решение AMD становится уникальным шансом собрать сверхмощную систему за меньшие деньги. В сети пишут, что Дженсен Хуанг пытается ставить красным палки в колёса, вынуждая партнёров отказываться от продукции красных под любыми предлогами. Кроме того, эксперты предлагают учитывать фактор масштабов производства. Стоит помнить, что Лиза Су уже не раз демонстрировала неспособность увеличить мощности для выпуска того или иного решения, а в данном случае количество решает всё.

Что до цены одного графического чипа, то она имеет не самое ключевое значение, поскольку покупатели платят деньги ещё и за технологии, а здесь у красных наблюдается некоторое отставание. Эксперты не исключают, что шансы у Instinct MI300X имеются, но утверждают, что окно возможностей уже совсем скоро закроется. Всё дело в том, что в ближайший год в продажу поступит линейка GPU NVIDIA для настольных компьютеров и профессиональных задач. Сроки остаются пока неизвестны, но некоторые детали уже раскрывают масштабные планы Дженсена Хуанга. Так, на архитектуре Blackwell выпустят два графических чипа для обучения ИИ. Первый будет называться B100 и получит 192 ГБ самой скоростной на данный момент видеопамяти HBM3e.

Ожидается увеличение и других характеристик, включая пропускную способность, но в данном случае нас интересует лишь тот факт, что NVIDIA одним ходом сократит разрыв по количеству памяти с главным конкурентом. Мало того зелёные готовят ещё более мощный продукт, который превратит Instinct MI300X в сильно устаревший продукт. Инсайдеры утверждают, что B200 получит 288 ГБ памяти HBM3e и предложит прирост производительности по сравнению с H100 до двух раз. Насколько подобные прогнозы точны, судить пока рано, но тот факт, что Дженсен Хуанг решился увеличить количество видеопамяти, говорит о серьёзности ситуации. Конкуренты наступают и в будущем могут предложить лучшее соотношение между производительностью и ценой. Мало того, уже сегодня путём масштабирования конкурентам удаётся выходить вперёд. Пожалуй, за счёт такого большого количества памяти часть проблем удастся купировать уже сегодня.

Инсайдеры полагают, что B100 будет представлен в рамках конференции GTC 2024, а более мощный графический чип задержится до 2025 года. Если учитывать, что Instinct MI300X начал поступать в продажу только в конце 2023 года, а Gaudi 2 ещё даже не вышел из тестовой лаборатории, то AMD и Intel снова окажутся в роли догоняющих. Синим придётся наращивать количество памяти, тогда как красным осваивать 3-нм технологический процесс и увеличивать конечную производительность. Эксперты полагают, что у конкурентов NVIDIA есть неплохие шансы, но в ближайшие годы доминирующему положению зелёных ничего не угрожает. При необходимости Дженсен Хуанг может снизить стоимость своей продукции, поскольку и без того получает высокую маржу. Мало того, у NVIDIA уже есть значительная финансовая подушка, тогда как продуктам AMD и Intel только предстоит окупиться. Экономическая сторона здесь играет ключевую роль, ну а преимущество пока на стороне зелёного лагеря. Возможно, когда первые несколько поколений графических чипов AMD и Intel докажут свою перспективность, то со временем потенциальные потребители и будут готовы отказаться от продукции дядюшки Хуанга. Или нет, ведь не зря же пишут об устных договорённостях, которые накладывают на партнёров NVIDIA серьёзные ограничения. Добавим, что совсем недавно Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения не обойтись без системы жидкостного охлаждения. Пожалуй, это единственный минус, который пока стоит на повестке дня и может смутить постоянных клиентов компании.