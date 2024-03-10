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Bublik1
AMD планирует отхватить у NVIDIA часть рынка GPU для обучения ИИ, делая ставку на Instinct MI300X
Instinct MI300X является самым быстрым решением на рынке с отличным соотношением цены и производительности

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В начале марта капитализация NVIDIA достигла 2.2 триллиона долларов, благодаря чему американская компания вышла на третье место в мире и уступает по этому показателю только Apple и Microsoft. Аналитики не исключают, что в ближайшие месяцы NVIDIA сможет выйти на второе место, поскольку разрыв с "яблочной" компанией небольшой, а вот обойти Microsoft будет не так просто. Софтверный гигант занимает лидирующие позиции в целом ряде направлений и демонстрирует позитивную динамику в зарабатывании всё большего количества денег.

Что до NVIDIA, то перед нами компания одного продукта, которая продолжает дорожать только за счёт выпуска графического чипа для обучения ИИ и облачных систем H100s. Рынок настольной графики не способен генерировать десятки миллиардов долларов в квартал даже если к делу подключить майнеров со всей планеты. Большая часть аналитиков полагает, что капитализация NVIDIA продолжит расти, но есть все основания полагать, что уже совсем скоро позиции зелёных окажутся под угрозой. 

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Причина в графическом чипе AMD под названием Instinct MI300X, который долгое время оставался незамеченным для рынка. По мнению одного из специалистов компании TensorWave, перспективы у подобного решения огромны. Джефф Татарчук поговорил с 82 передовыми инженерами, которые в настоящее время заняты в области искусственного интеллекта. Как оказалось, половина из них готова перейти на продукцию AMD, мотивируя свой выбор лучшим соотношением между стоимостью и производительностью. Мало того, сегодня ожидание поставки партии H100s может затянуться на полгода, тогда как Instinct MI300X доступен в больших партиях без ограничений. Не исключено, что доступность объясняется тем, что AMD пока не столкнулась с высоким спросом. Обе компании используют для производства своей продукции мощности TSMC, ну а тайваньские заводы не резиновые. NVIDIA уже вышла на второе место в мире по заказам полупроводников, тогда как AMD теперь лишилась привилегированной позиции и занимает третью строчку в списке клиентов TSMC.

Татарчук полагает, что рынок готов переключиться на Instinct MI300X и отметил, что уже совсем скоро TensorWave перейдёт на продукцию красной компании. Пикантность ситуации в том, что NVIDIA прекрасно осознаёт опасность конкуренции на незрелом рынке, поэтому прилагает массу усилий, позволяющих снизить интерес к продукции AMD. Поговаривают, что представители Дженсена Хуанга оказывают на партнёров давление с целью убедить их не закупать Instinct MI300X. Поскольку речь идёт о новом продукте, то брать его большими партиями рискованно, ну а тестовая закупка может обернуться проблемами с NVIDIA. Сообщается, что зелёные могут перенести сроки поставки своей продукции или вообще забыть о взятых на себя обязательствах. В итоге заинтересованные стороны вынуждены оставаться на H100s, хотя графический чип AMD быстрее и перспективнее. Инсайдеры пишут, что уже совсем скоро зелёные выпустят более мощное решение, которое окажется в несколько раз производительнее находящегося сегодня в продаже графического чипа. Ну а пока это не произошло, NVIDIA тянет время, пытаясь остановить миграцию партнёров на Instinct MI300X.

А если немного подробнее изучить скоростные качества GPU AMD, то можно узнать, что он построен на 5-нм и 6-нм технологических узлах и содержит 153 миллиарда транзисторов. Доступны 192 Гб скоростной памяти стандарта HBM3, пропускная способность которой достигает 5.3 Гбит/с. Также доступны 256 Мб Infinity Cache, а всё это даёт графическому чипу огромное преимущество над H100s. Так, объём памяти в 2.4 и пропускная способность выше в 2.4 и 1.6 раза соответственно. В тестах Llama 2 70B и FlashAttention 2 GPU Instinct MI300X оказывается быстрее H100 на 20% (стендовый тест с одним графическим чипом). С использованием стенда из восьми видеокарт в Llama 2 70B графический чип H100 уступает на целых 40%, тогда как с такой же конфигурацией GPU в тесте Bloom 176B Instinct MI300X выходит вперёд на 60%. Всё это не только даёт экономическую выгоду, но и позволяет значительно сократить время, необходимое для обучения новых алгоритмов.

Аналитики полагают, что AMD идеально рассчитала время для выхода нового продукта. NVIDIA испытывает сильное давление со стороны растущего рынка и явно не справляется с заказами. Если Лиза Су сможет обеспечить нормальные поставки, то получит все шансы отхватить часть пирога у Дженсена Хуанга. Конкуренция пойдёт рынку на пользу, вот только есть большие сомнения относительно возможностей AMD. Всё дело в прошлом опыте, когда Лиза Су уже имела высокий потенциал и отличный продукт, но ограничивалась небольшой партией, так и не решив проблему масштабирования производства. Не исключено, что Instinct MI300X так и останется перспективным продуктом, который никому не интересен. 

#amd #nvidia #instinct mi300x
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