Похоже, речь идёт о решении для облачных технологий и обучения ИИ

На прошлой неделе в прессе появилась любопытная информация о планах AMD. Оказывается, американская компания делает всё, чтобы закрепиться на рынке высокопроизводительных графических чипов, а главным продуктом выступает Instinct MI300X. Доступны любопытные тесты, доказывающие преимущество решений красной команды над продукцией NVIDIA. Почитать о том, насколько H100s медленнее Instinct MI300X, вы можете по ссылке, но суть сводится к тому, что NVIDIA ведёт нечестную конкуренцию. Поговаривают, что клиенты компании опасаются санкций, а Дженсен Хуанг не позволяет экспериментировать с продуктами конкурентов. Что же, обвинение серьёзное, что вынудило главу NVIDIA выйти на сцену. По словам дядюшки Хуанга, продукция его компании настолько хороша, что клиенты даже не думают о переходе на альтернативные технологии. Но даже если бы конкуренты начали раздавать свои графические чипы бесплатно, то это никак не изменило бы положение на рынке.

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Дженсен Хуанг уверен, что цены на графические процессоры не имеют решающего значения, если рассматривать совокупную стоимость владения центром обработки данных с искусственным интеллектом. Якобы, есть и более серьёзные затраты, о которых глава NVIDIA почему-то умолчал. А между тем только рекомендованная стоимость H100s равна $40 тысячам. Но это только в том случае, если вы являетесь крупным клиентом американской компании. Представители NVIDIA назначат встречу, согласуют все детали и попросят деньги вперёд. После этого придётся подождать 3-5 месяцев, что для многих неприемлемо. В случае, если графические чипы вам нужны здесь и сейчас, то за них придётся основательно переплатить, ведь цены у ритейлеров стартуют с $57 000 и выше. Закупить большую партию не выйдет, а в итоге клиенты собирают крохи с рынка, ожидая поставок месяцами. Дженсен Хуанг не стал останавливаться на этой проблеме, рассказав о неких секретных технологиях своей продукции, которые делают графические чипы конкурентов бесполезными. Сам дядюшка Хуанг заявляет, что открыт для сотрудничества, а специалисты NVIDIA нередко помогают даже конкурентам, поскольку уверены в качестве своей продукции. Здесь глава зелёных явно лукавит, ведь совсем недавно он лично распорядился запретить использовать наработки технологии CUDA на графических чипах конкурентов. Существовали действительно перспективные рабочие альтернативы, ну а в данном случае можно сделать вывод, что открытость явно не присуща современной NVIDIA.

Ну а пока весь мир наблюдает за попытками AMD занять место под солнцем, сам Дженсен Хуанг решил продолжить свой монолог. По его словам, графическая архитектура следующего поколения не за горами. Глава NVIDIA не стал конкретизировать сроки, называя чип невероятно красивым. По его словам, рабочая система просто великолепна, а новая серия видеокарт уже близко. Дженсен Хуанг подчеркнул, что инженеры компании выпускают лучшие и самые быстрые графические чипы для обучения ИИ на планете, а новое решение превзойдёт самые смелые ожидания рынка. При этом он указал, что один из продуктов окажется таким быстрым, что ему потребуется система жидкостного охлаждения. Останавливаться и конкретизировать свои мысли Дженсен Хуанг не стал, но в данном случае очевидно, что речь о серии Blackwell. Согласно непроверенным данным, новый флагман для обучения ИИ будет потреблять до 1000 Вт, но есть большие сомнения, о верности подсчётов. Похоже, следующая серия профессиональных графических чипов будет прожорливой, сжигая свыше 1400 Вт.

Стоит отметить, что сегодня большая часть центров по обработке данных построена на системах, использующих традиционные кулеры с воздушным охлаждением. В этом плане новый продукт потребует перестройки всей системы, а это достаточно большая сумма, когда речь идёт о крупной компании. Аналитики полагают, что NVIDIA нужно остановиться, поскольку в последние годы потребление энергии увеличивается слишком быстро. Отказ от воздушных кулеров ведёт полупроводники в тупик. Отказаться от СЖО будет трудно, поскольку пострадает конечная производительность. По мнению экспертов, NVIDIA нужно перестать наращивать быстродействие за счёт мощности, что также актуально и для других компаний. Например, Intel замечена за оптимизацией своего графического чипа для рабочих станций под СЖО. При этом указывается, что Intel намерена поднять потребление до 2000 Вт, решая проблему тепловыделения за счёт более эффективного охлаждения. Обычным геймерам пока волноваться не стоит, но тенденции, которые появляются в профессиональном сегменте, через несколько поколений становятся актуальными и для настольной графики. Даже здесь NVIDIA упирается в потолок, а после выхода 3-нм и 2-нм технологических узлов увеличение производительности за счёт повышения плотности транзисторов станет сильно затруднено.



