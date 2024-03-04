Первые тесты Core i9-14900KS появятся в ближайшие дни

Известно, что уже этой весной в продажу поступят процессоры Intel, созданные на базе техпроцесса под названием 20А. Эксперты высказывают различные мнения на тему того, каким образом американской компании удалось перепрыгнуть 7-нм и 5-нм узлы, на освоение которых у конкурентов ушли долгие годы. Теоретически 20А соответствует 2-нм от TSMC, но в данном случае мы имеем 3-нм нормы, поскольку ранее Intel провела ребрендинг своих технологий исключительно в маркетинговых целях. Как бы там ни было, но рынок ожидает настоящей революции, пока же синие топчутся на месте, выпуская уже третий год свою продукцию на основе 10-нм технологического узла. Публично нормы называются Intel7, что решительно ни на что не влияет.

Что ж, уже совсем скоро мы увидим апогей действующих технологий в виде самого быстрого настольного процессора на планете. Речь идёт о Core i9-14900KS, тактовая частота которого достигнет 6.2 ГГц.

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Продажи прокачанного CPU должны были стартовать к концу марта, но некоторые ритейлеры не удержались, отгружая отдельные партии энтузиастам. Похоже, особенно активны продавцы во Вьетнаме, где несколько энтузиастов заполучили в свои руки Core i9-14900KS до релиза.

Тестов пока нет, но в данном случае интересны некоторые подробности. Подтвердилось, что новый флагман практически ничем не отличается от Core i9-14900K. По факту, перед нами отобранные чипы, которые оказались способны работать на повышенных тактовых частотах. Core i9-14900KS включает 8 больших ядер (Р-ядра) и 16 малых ядер (Е-ядра), который также называют энергоэффективными. Тактовая частота сразу трёх Р-ядер достигает 6.2 ГГц, тогда как все 8 больших ядер способны разгоняться до 5.9 ГГц. Что до малых ядер, то все они функционируют на тактовой частоте 4.5 ГГц.

Энтузиасты, которые привыкли выжимать из флагманов Intel все соки, отключают Е-ядра, поскольку с ними добиться пиковых значений не удаётся. Проще говоря, малые ядра выполняют маркетинговую функцию, а их наличие никак не сказывается на быстродействии.

Что до Р-ядер, то мы впервые видим процессор, тактовые частоты которого в штатном варианте выходят за пределы 6 ГГц. Стоит учитывать, что перед нами один из самых перспективных камней для разгона, а значит путём незначительных манипуляций можно будет вывести все 8 ядер до тактовой частоты 6 ГГц. И вот здесь и начинаются сложности, поскольку Core i9-14900KS имеет высокое напряжение и потребляет больше 253 Вт.

Первые владельцы выяснили, что камень показывает себя нестабильно, в случае дальнейшего повышения напряжения, а высокие температуры станут на пути неопытных оверклокеров. Похоже, без жидкостной системы охлаждения не обойтись, ну а высокие тактовые частоты в каждом конкретном случае будут определяться везением. Давно известно, что некоторые чипы лучше поддаются разгону. Тогда как другие с трудом работают на штатных тактовых частотах.

Также первые владельцы приводят не менее любопытные данные. Оказывается, показатель качества кремния для данного процессора составил SP102. Для обычных чипов показатели выше 100 считаются хорошими, а значит перед нами действительно уникальный процессор с невероятным потенциалом.

Скорее всего, уже через несколько дней в сети появятся расширенные тесты. Эксперты предлагают не ожидать от нового камня откровений. Вероятно, в игровых дисциплинах он окажется медленнее Ryzen 9 7950X3D, но в отдельных синтетических тестах покажет значительный прирост быстродействия за счёт роста тактовых частот. Также энтузиасты верят, что Core i9-14900KS позволит им поставить несколько мировых рекордов и уже запасаются азотом. Без серьёзной материнской платы не обойтись, не говоря уже об оперативной памяти. Стоимость этих двух компонентов окажется как минимум в 5 раза выше цены самого процессора.

Хотя в данном случае деньги играют второстепенное значение. Core i9-14900KS покупают те, кто может себе его позволить, ну а инсайдеры пишут, что он будет стоить 750 долларов. Примерно столько же год назад просили за Core i9-13900KS, а это всё же хорошая новость, доказывающая стремление Intel удерживать цены в узде даже для флагманских продуктов. Та же NVIDIA такой щедростью похвастать не может. Инсайдеры поговаривают, что GeForce RTX 5090 будет на целых 70% быстрее GeForce RTX 4090, но заплатить за такой прорыв придётся 2500 долларов и больше.